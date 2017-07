Pubblicato il 22 luglio 2017 da redazione

CINEMA ITALIA (Film)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il suo pubblico e presentati da un nuovo volto di Rai Italia, il giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Ciclo migranti:

TERRAFERMA

Drammatico (2011)

Regia: Emanuele Crialese

Interpreti: Donatella Finocchiaro, Beppe Fiorello, Mimmo Cuticchio, Martina Codecasa e Filippo Pucillo

Trama

Scritto da Emanuele Crialese con Vittorio Moroni, Terraferma racconta la storia di un’isola siciliana, di pescatori, quasi intatta. Appena lambita dal turismo, che pure comincia a modificare comportamenti e mentalità degli isolani. E al tempo stesso investita dagli arrivi dei clandestini e dalla regola nuova del respingimento: la negazione stessa della cultura del mare, che obbliga al soccorso. Una famiglia di pescatori con al centro un vecchio di grande autorità, una giovane donna che non vuole rinunciare a vivere una vita migliore e un ragazzo che, nella confusione, cerca la sua strada morale. Tutti messi di fronte a una decisione da prendere, che segnerà la loro vita.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 26 Luglio h19.30

BUENOS AIRES Mercoledì 26 Luglio h20.30

SAN PAOLO Mercoledì 26 Luglio h20.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 27 Luglio h17.15

SYDNEY Giovedì 27 Luglio h19.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 26 Luglio h20.30

SIPARIO! (Opera)

Azzurra Di Meco accompagnerà gli spettatori di Rai Italia in un percorso attraverso i più famosi e meravigliosi luoghi della lirica italiana: dal Teatro alla Scala di Milano, all’Opera di Firenze, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Comunale di Bologna.

Una selezione tra le maggiori opere liriche italiane, arricchite da interviste ai direttori d’orchestra, ai registi e agli interpreti e importanti approfondimenti dedicati alla storia del melodramma italiano: un genere che ancora oggi rende famosa l’Italia in tutto il mondo.

LE NOZZE DI FIGARO di Wolfgang Amadeus Mozart

Festival di Spoleto, 2016

Le Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, commedia per musica in quattro atti, narra le peripezie amorose di Figaro (Daniel Giulianini) e Susanna (Lucia Cesaroni), dal Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Il teatro prende il nome del compositore che nel 1958 ha fondato il Festival dei Due Mondi, a Spoleto, con l’obiettivo di unire due culture e due mondi artistici molto diversi, quello europeo e quello americano. Un festival che negli anni ha ospitato grandissimi artisti ed ha conquistato un grande successo internazionale.

James Conlon sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, la regia di Giorgio Ferrara, le scene dei Premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Sabato 29 Luglio h19.30

BUENOS AIRES Sabato 29 Luglio h20.30

SAN PAOLO Sabato 29 Luglio h20.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Domenica 30 Luglio h13.15

SYDNEY Domenica 30 Luglio h15.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 24 Luglio h20.30



CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli – ideatrice, autrice e conduttrice da 19 anni – propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via skype con i telespettatori dei cinque continenti.

In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni, con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Come e quando nasce l’idea dei pellegrinaggi della fede verso Santiago? Le grandi mete dei pellegrini tra passato e futuro, i preparativi per la festa di Santiago de Compostella e il flusso continuo di giovani in cammino verso la tomba dell’Apostolo. Le tappe dei pellegrini, gli alloggi, i pasti frugali, le fatiche, il silenzio, gli incontri, la vita di gruppo e le preghiere. Santiago ieri e oggi, bene protetto dall’Unesco e patrimonio dell’umanità. Questi i temi principali di Cristianità, il programma di cultura religiosa di Rai Italia.

Dopo la S. Messa che si celebra nella ConCattedrale di Narni, provincia di Terni, l’Angelus del Papa ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Tra gli ospiti: Mons. Josè Manuel Del Rio Carrasco, della Congregazione del Culto Divino; Jorge Milan Fitera, docente di Comunicazione Audiovisiva alla Pontificia Università Santa Croce; Leonardo Metalli, giornalista Rai.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 23 Luglio h04.15

BUENOS AIRES Domenica 23 Luglio h05.15

SAN PAOLO Domenica 23 Luglio h05.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 23 Luglio h16.15

SYDNEY Domenica 23 Luglio h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 23 Luglio h10.15