16:44Migranti: vandalismo contro centro profughi nel Piacentino

(ANSA) - PIACENZA, 23 LUG - Atto vandalico a scopo intimidatorio la scorsa notte in un centro di accoglienza per profughi in provincia di Piacenza. Quattro persone, riprese dalle telecamere di sicurezza, si sono presentate a bordo di un fuoristrada all'ingresso della struttura di accoglienza ad Albone, nel comune di Podenzano. Nello stesso comune proprio ieri pomeriggio attivisti di destra avevano dato vita a una manifestazione di protesta contro i richiedenti asilo. I vandali hanno scardinato con le mani uno dei grossi cancelli di ferro posti all'ingresso, poi sono risaliti in auto e sono fuggiti. Uno degli ospiti della struttura se n'è accorto e ha avvertito il 112. All'arrivo dei carabinieri della Compagnia di Piacenza, che stanno indagando, la vettura sospetta con i quattro uomini era già sparita facendo perdere le tracce. (ANSA).

16:29Calcio: Chiellini “Leo mi mancherà, ma in tanti importanti”

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - "A livello umano mi mancherà, per il resto siamo tanti giocatori importanti e, magari, può arrivare un altro difensore che ci permetta di tirare il fiato". Reduce dall'amichevole persa contro il Barcellona negli Stati Uniti, Giorgio Chiellini non nasconde il dispiacere per l'addio di Leonardo Bonucci. "Negli ultimi sette anni ho visto più lui, insieme a Buffon e a Barzagli, di chiunque altro, famiglia compresa", ammette il difensore bianconero. Nella prima uscita stagionale, tra i bianconeri l'assenza di Bonucci si è vista tutta. E non solo per la facilità con cui nel primo tempo Neymar è andato a segno due volte. Oltre a difendere, Bonucci era infatti diventato il regista arretrato della squadra di Allegri, che ora deve affidarsi ai lanci lunghi di Buffon o agli esterni per impostare l'azione. "Eravamo cinque difensori, siamo quattro difensori di altissimo livello, con caratteristiche diverse - taglia corto Chiellini -. Quello sinceramente mi preoccupa meno".

16:05Calcio: Kolarov “Lazio il mio passato, ora è una mia rivale”

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Non posso e non voglio negare il mio passato. Però, in questo momento sono alla Roma e, come ho dato il 100% nella Lazio, adesso darò più del 100% alla Roma. La Lazio è stata una bella esperienza, però da oggi loro sono miei rivali sul campo". Si presenta così l'ex biancoceleste, Aleksandar Kolarov, da ieri nuovo rinforzo della difesa giallorossa. "Sono molto contento di essere qui - le parole del serbo - certi giocatori li conoscevo prima, gli altri invece no, ora ci sarà tutto il tempo di conoscerci meglio". Il ds Monchi, riconosce l'ex City, "è stato molto importante in questa trattativa, è stato molto chiaro con me e io molto chiaro con lui: abbiamo trovato l'accordo praticamente in due minuti". A Roma ritroverà Edin Dzeko, con cui ha giocato diversi anni a Manchester: "Io ed Edin siamo rimasti in contatto da quando lui è andato via. Ho parlato con lui della Roma e mi ma raccontato solo cose belle. Sono contento di giocarci ancora insieme. L'obiettivo è sempre quello di vincere. Darò il 100%".

16:03Ap: Alfano, ci uniremo ad altri e andremo avanti

(ANSA) - GIARDINI NAXOS (MESSINA), 23 LUG - "Difenderemo con orgoglio la storia di questi quattro anni. Ci uniremo insieme ad altri ed insieme ad altri, insieme a tutti quegli altri con cui ci siamo uniti, andremo avanti, non per il nostro bene ma per il bene di un Paese che ha bisogno di quest'area politica, di questo centro autonomo e indipendente, forte e coraggioso che noi con tutta la fatica di questi anni siamo riusciti a rappresentare e che siamo convinti di riuscire a rappresentare anche negli anni a venire". Così il leader di Ap Alfano a Giardini Naxos per la chiusura della Summer School.

16:03Ap: Alfano, in atto scontro ma non ci faremo annettere

(ANSA) - GIARDINI NAXOS (MESSINA) - "Ci attendono mesi faticosi perché tutte le aggressioni di questi mesi adesso sono arrivate all'aggressione finale perché è quella pre-elettorale. quindi nei prossimi giorni lo scontro si alzerà, ci sarà ancora maggior violenza nei nostri confronti, potremmo avere qualche altra defezione. A me di tutto questo interessa poco. Da settembre scende in campo la squadra titolare. Noi non ci piegheremo, non ci faremo sottomettere, non ci faremo annettere". Così il leader di Ap Angelino Alfano intervenendo alla Summer School a Giardini Naxos.

16:02L.elettorale: Rosato, dialogo se M5s rispetta i patti

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Noi siamo disponibili al dialogo con tutte le forze politiche. E' evidente che bisogna fare un testo condiviso da tutti. Ma soprattutto serve che ognuno mantenga i patti sottoscritti. Il movimento 5 stelle non l'ha fatto nel precedente passaggio. Se ora sono pronti a confrontarsi seriamente, per noi il tavolo è aperto". Lo afferma Ettore Rosato capogruppo del Pd alla Camera in un'intervista al Gr1 e replicando al deputato M5s Toninelli che ha chiesto, per tornare a discutere, che i Dem rivedano preferenze e voto disgiunto.

16:01L.elettorale: Toninelli, tornare allo schema del Legalicum

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il modello tedesco è naufragato a causa dei franchi traditori del Pd e non solo, quindi bisogna per forza di cose tornare alle schema del legalicum, applicare la riforma uscita dalla Corte anche al Senato e andare immediatamente e finalmente al voto". Lo afferma Danilo Toninelli, deputato M5s in un'intervista al Gr1 rispondendo a chi gli chiede se l'unica soluzione sia quella di estendere al Senato la legge modificata dalla Consulta. "Il Partito democratico - prosegue - non voleva né le preferenze né il voto disgiunto, che poi è una sorta di preferenza. Se dovessero tornare a ragionare per il vantaggio dei cittadini e per il potere di scelta ai cittadini si potrebbe fare, ma considerando gli interlocutori ci pare impossibile".