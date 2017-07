Ultima ora

18:20Nuoto: Italia subito podio mondiali, Detti bronzo 400sl

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Italia subito sul podio nel primo giorno di gare in vasca ai mondiali di nuoto di Budapest. Arriva il bronzo nei 400 stile libero di Gabriele Detti, che bissa così, con il tempo di 3'43''93, il terzo posto conquistato alle Olimpiadi di Rio. L'oro è andato al cinese Sun Yang (3'41''38), argento all'australiano e campione olimpico lo scorso anno Mack Horton (3'43''85).

17:43A secco due terzi Italia, 10 Regioni per stato calamità

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - I 2/3 dell'Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco a causa della siccità delle ultime settimane ed ammontano ad oltre 2 miliardi, secondo un'analisi Coldiretti, i danni provocati a coltivazioni e allevamenti. Almeno 10 Regioni, secondo quanto apprende l'Ansa, stanno per presentare la richiesta di stato di calamità naturale al ministero delle Politiche agricole. La misura prevede, per le aziende, sospensione delle rate dei mutui, blocco dei pagamenti dei contributi e accesso al Fondo per il ristoro danni.

17:32Caldo torrido sta per finire, allerta per temporali al Nord

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Questa quarta ondata di caldo intenso dell'estate 2017 sta per volgere al termine. Una perturbazione atlantica in transito sull'Europa centrale provvederà infatti a rinfrescare le temperature torride di questi giorni e a portare un po' di pioggia. La Protezione civile ha addirittura emesso un'allerta per temporali al Nord. Ci sarà inoltre un rinforzo dei venti su tutte le regioni con raffiche di maestrale sulla Sardegna e un generale sensibile calo delle temperature, domani al centro-nord e successivamente anche al sud. A beneficiare per prime dell'arrivo di aria più fresca saranno, da stasera, le regioni settentrionali, dove arriveranno piogge e temporali anche di forte intensità, con possibili grandinate. Domani sera un nuovo impulso di aria fresca raggiungerà l'Italia, provocando una nuova instabilità nel Nord-est e poi martedì al Centro e marginalmente al Sud. Qualche pioggia è prevista anche nel Lazio e in particolare a Roma, mentre il sole continuerà a resistere su Sardegna ed estremo Sud.

17:27Turisti si tuffano da ponte Calatrava,vigili li identificano

(ANSA) - VENEZIA, 23 LUG - Sono stati identificati dalla polizia municipale di Venezia i sei turisti belgi che stamane si sono tuffati dal Ponte di Calatrava, a pochi passi da Piazzale Roma. Il video della bravata, diffuso in rete, aveva rinfocolato le polemiche sulla mancanza di rispetto dei visitatori nei confronti della città. Il sindaco Luigi Brugnaro ha promesso "pene esemplari" per i responsabili.

17:15Tiro a volo: Europei,Italia 2 ori in disciplina ‘cancellata’

(ANSA) - BAKU, 23 LUG - "Purtroppo non campo solo di tiro, devo lavorare". E' il commento amaro di Marco Innocenti, argento olimpico a Rio nel Double Trap, la disciplina che da Tokyo 2020 non farà più parte del programma olimpico, soppressa per dare spazio alla gara di Fossa a coppie miste. Innocenti è appena uscito dalla pedana dove il russo Artem Nekrasov lo ha battuto per 4-3 nello spareggio che valeva l'accesso alla finale a 6 nella gara degli Europei di Baku, dopo che i due avevano concluso sul 134 pari. A 39 anni il vicecampione olimpico si dedicherà anima e corpo all'armeria di Montemurlo che porta il suo cognome. Il titolo lo vince il russo Vitaly Fokeev, argento allo slovacco Andrzeij Hubert Olejnik, bronzo all'altro russo Vasily Mosin. Per l'Italia arriva l'oro a squadre: Barillà-Di Spigno-Innocenti vincono con 415/450, 2/a la Russia (411). Medaglie arrivano dalle Lady, perché le 3 azzurre hanno riempito il podio: oro Sofia Maglio, ventenne di Nardò, argento la leccese Claudia De Luca, bronzo la padovana Monica Girotto.

16:47Dipendenti Comune Genova “furbetti”, chieste condanne per 7

(ANSA) - GENOVA, 23 LUG - La procura di Genova ha chiesto nei giorni scorsi la condanna di sette dipendenti comunali, alcuni ancora al lavoro, accusati di truffa aggravata. Le richieste vanno da un massimo di un anno e due mesi a nove mesi. La vicenda risale al 2012 quando gli agenti della polizia municipale iniziano a indagare su un gruppo di tecnici incaricati delle manutenzioni di impianti elettrici e di riscaldamento. Secondo quanto emerso, il gruppo (difeso dagli avvocati Davide Paltrinieri e Giuseppe Pugliese) andava a fare altro durante le ore di lavoro: chi a fare la spesa, chi al mare, chi se ne stava a casa. Uno di loro, a turno, teneva il badge degli altri e timbrava per tutti secondo le accuse. Il sistema era stato scoperto grazie a pedinamenti e appostamenti davanti all'ufficio in Valbisagno. Gli investigatori avevano seguito i "furbetti" documentando tutto e Palazzo Tursi aveva licenziato due dipendenti, mentre per gli altri cinque erano state comminati soltanto alcuni mesi di sospensione.

16:44Migranti: vandalismo contro centro profughi nel Piacentino

(ANSA) - PIACENZA, 23 LUG - Atto vandalico a scopo intimidatorio la scorsa notte in un centro di accoglienza per profughi in provincia di Piacenza. Quattro persone, riprese dalle telecamere di sicurezza, si sono presentate a bordo di un fuoristrada all'ingresso della struttura di accoglienza ad Albone, nel comune di Podenzano. Nello stesso comune proprio ieri pomeriggio attivisti di destra avevano dato vita a una manifestazione di protesta contro i richiedenti asilo. I vandali hanno scardinato con le mani uno dei grossi cancelli di ferro posti all'ingresso, poi sono risaliti in auto e sono fuggiti. Uno degli ospiti della struttura se n'è accorto e ha avvertito il 112. All'arrivo dei carabinieri della Compagnia di Piacenza, che stanno indagando, la vettura sospetta con i quattro uomini era già sparita facendo perdere le tracce. (ANSA).