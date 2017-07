Ultima ora

12:34Cade da tre metri da palco a Montignoso, morta attrice

(ANSA) - PISA, 24 LUG - (ANSA) - E' morta all'ospedale Cisanello di Pisa, dove era stata ricoverata, l'attrice di 56 anni, del Gruppo Folkloristico di Montignoso, che sabato sera è caduta dal palco, da un'altezza di circa tre metri, subendo un trauma toracico. Lorena Baldi stava recitando, sul palcoscenico allestito in piazza Paolini, nella commedia dialettale 'Amore alla Piazza'. L'attrice è stata soccorsa immediatamente e lo spettacolo è stato interrotto. Il 118 l'ha portata prima all'ospedale Noa di Marina di Massa, poi è stata trasferita con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa. Sarà eseguita l'autopsia, mentre è stato posto sotto sequestro il palco sui cui si esibiva.

12:31Migranti: non si fermano sbarchi nel Sulcis

(ANSA) - CARBONIA, 24 LUG - Non si fermano gli sbarchi di migranti in Sardegna. Ieri sera nel Sulcis sono arrivati altri 10 algerini. Un barchino con a bordo tre persone è stato intercettato dalla Guardia costiera di Sant'Antioco. Gli algerini sono stati trasferiti in porto e affidati alle forze dell'ordine. Alcune ore dopo sulla spiaggia di Is Arenas bianca, nella zona di Teulada vicino al poligono militare, i carabinieri hanno rintracciato altri sette algerini appena sbarcati. I migranti, identificati e visitati, sono stati trasferiti nei centri di accoglienza. (ANSA).

12:13Calcio: Champions Cup, lo United piega il Real ai rigori

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Vittoria del Manchester United sul Real Madrid a Santa Clara (California), nella International Champions Cup: 3-2 ai rigori dopo che al 90' si era sull'1-1 con reti di Lingard e Casemiro. Dal dischetto, poi, la fiera dell'errore con ben 7 tiri su 10 falliti (per De Gea e Casilla due parate ciascuno); a segno, invece, Mkhitaryan e Blind per i Red Devils e Quezada per i Merengues. L'ultimo penalty è stato sbagliato dallo stesso Casemiro che l'aveva trasformato nei 90 minuti regolamentari: stavolta la traversa gli ha detto di no. "Sono soddisfatto - ha commentato Mourinho a fine match - anche se nel secondo tempo è stato piuttosto deludente giocare contro tutti quei ragazzi del Real (dopo l'intervallo entrambe le squadre sono rientrate quasi interamente trasformate, ndr)". "Il risultato non era la cosa più importante - ha detto da parte sua Zidane - Loro, d'altronde, avevano più preparazione nelle gambe, mentre noi siamo proiettati verso la Supercoppa europea dell'8 agosto (proprio contro lo United, ndr)".

12:13Calcio: Bernardeschi, entusiasmo tifosi Juventus

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Federico Bernardeschi accende l'entusiasmo dei tifosi della Juventus, che l'hanno accolto a Torino con slogan e striscioni. "Bernardeschi ce l'abbiamo noi", è il canto intonato da oltre 250 persone che hanno atteso il fantasista di fronte al J-Medical, dove sta svolgendo le visite mediche. Non meno caloroso, anche se più sobrio, il benvenuto della società, che su Twitter pubblica una foto del giocatore sorridente. "Piacere di conoscerti", è il commento social del club . Il giocatore, strappato alla Fiorentina con una offerta di 40 milioni, potrebbe raggiungere la squadra negli Stati Uniti già domani.

12:11Incendi: ancora roghi in Calabria, 22 quelli attivi

(ANSA) - CATANZARO, 24 LUG - Altra giornata di incendi in Calabria. Allo stato sono 22 i roghi attivi nella regione. Le province più colpite sono quelle di Cosenza e Reggio Calabria, con 9 e 8 incendi, seguite da Vibo Valentia (3) e Catanzaro (2). Oltre a numerose squadre a terra dei vigili del fuoco e di Calabria Verde, stanno operando in Calabria canadair ed elicotteri impiegati sulle situazioni più difficili. Un aereo ed un elicottero di Calabria verde sono impegnati a Domanico, nel cosentino, dove le fiamme si sono sviluppate ieri arrivando a lambire le abitazioni. Sempre nel cosentino, due elicotteri è sono in azione a Morano e a Mormanno. Nel reggino, invece, due canadair sono impegnati per un vasto incendio a Montebello Ionico. (ANSA).

11:5115enne scomparsa nel Napoletano,gip chiede riaprire indagini

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - Il gip del Tribunale di Napoli, Giovanna Cervo, ha ordinato la riapertura delle indagini sul caso della scomparsa di Rosa, una ragazza di 15 anni di Sant'Antimo (Napoli), di cui non si hanno notizie dal 24 maggio scorso. Il gip ha respinto la richiesta di archiviazione del caso da parte del pm chiedendo di andare a fondo nella vicenda. La sorte di Rosa sarebbe legata - ma è questo del resto l'aspetto principale sul quale occorrerà fare chiarezza - a quella di un pakistano residente a Brescia e che potrebbe averla adescata. La ragazza avrebbe conosciuto l'immigrato in chat, un paio d'anni fa. Improvvisamente, secondo quanto hanno riferito i familiari, Rosa, dopo essere stata una ragazza come tante, ha cambiato modo di vita. Si chiede di indagare se sia stata vittima di uno scambio di foto in rete e di capire le modalità di un suo percorso di islamizzazione. Della scomparsa di Rosa si era occupata la trasmissione di Rai tre 'Chi l'ha visto' di Federica Sciarelli.

11:39Calcio: Gold Cup, Giamaica in finale

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La Giamaica si è qualificata per la finale della Gold Cup, il torneo riservato alle nazionali di Nord e Centro America e Caraibi e in corso negli Stati Uniti, battendo in semifinale il Messico per 1-0. La partita, giocata al Rose Bowl di Pasadena, è stata decisa da un gol di Lawrence al 43' del secondo tempo. In finale i 'Reggae Boyz' incontreranno i padroni di casa statunitensi che ad Arlington avevano sconfitto nella prima semifinale Costa Rica per 2-0 (Altidore 27'st, Dempsey 37'st).