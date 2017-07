Ultima ora

17:40Siccità, Cap: ‘A Milano no rischi’

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - "Milano si trova in una situazione fortunata non solo per la conformazione del territorio che permette il rifornimento idrico da profonde falde acquifere, ma anche perché negli anni sono stati fatti ottimi investimenti per garantire la fornitura e la qualità dell'acqua". Lo ha detto Alessandro Russo, il presidente di Cap, il gruppo che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano e in diversi comuni delle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como. Il rischio che i milanesi si ritrovino con i rubinetti a secco, secondo Cap, è molto limitato. A differenza di comuni come Roma, dove l'acqua viene rifornita con bacini idrici, quali laghi o fiumi, a Milano l'acqua viene prelevata da falde acquifere profonde anche fino a 100 metri. Falde che hanno tempi di ricarica molto lunghi e ci vorrebbero quindi anni prima che si creino situazioni critiche. A questo conformazione 'fortunata' del territorio, si aggiungono gli investimenti fatti negli anni nelle infrastrutture.

17:35Sinistra: Speranza, basta polemiche inutili e sciocchezze

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Basta con le sciocchezze e la propaganda messi in giro ad arte. Noi andiamo avanti". Roberto Speranza, coordinatore di Mpd, al termine della prima riunione del coordinamento delle forze di sinistra, chiude le polemiche sull'abbraccio tra Giuliano Pisapia e Maria Elena Boschi. "Siamo tutti impegnati nella costruzione di una grande forza progressista e popolare - spiega - due i punti essenziali: l'agenda in netta discontinuità con quanto portato avanti dal partito di Renzi e il processo costituente del nuovo soggetto politico".

17:35Nuoto: America si infuria con Phelps, gara squalo ‘truffa’

(ANSA) - NEW YORK, 24 LUG - Tutti contro Michael Phelps, accusato di essere stato protagonista di una ''truffa'' andata in onda su Discovery Channel. La rete ha pubblicizzato per giorni l'attesa gara fra il campione del nuoto americano e uno squalo bianco: milioni di americani si sono incollati al piccolo schermo domenica sera per seguire la competizione. Ma la doccia fredda e' arrivata poco dopo: la gara era solo una simulazione e Phelps e lo squalo non erano di fatto neanche vicini. La reazione della rete e' stata immediata, fra accuse a Discovery Channel e la delusione nei confronti del campione del nuoto, che e' stato anche battuto dallo squalo per due secondi nei 100 metri stile libero.

17:29Calcio: deferito ex n.1 Comitato Campania

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "1272 gare irregolari": è caos nel calcio dilettantistico campano. L'ex n.1 del Comitato regionale della Campania della Lega nazionale dilettanti, Vincenzo Pastore, è stato deferito dal Procuratore Federale Figc al Tribunale federale per illecito sportivo. A quanto riportato nel deferimento, "sono state 1272 le gare risultate irregolari a causa degli illeciti attribuiti a Pastore, con 357 società coinvolte e 828 calciatori raggiunti da sanzioni che non risultavano tesserati. Secondo la Procura federale, Pastore avrebbe messo in atto "condotte rivolte ad alterare il risultato di singole gare ed il medesimo esito dei relativi campionati, nella piena consapevolezza delle conseguenze del proprio operato". Pastore "provvedeva a concretizzare un sistema incentrato sulla costante, deliberata violazione della regolamentazione sportiva del Coni nonché delle norme federali, legittimando l'utilizzazione di un numero elevatissimo di calciatori risultati privi di tesseramento e di certificazione di idoneità sanitaria".

17:24Ius soli: Renzi, è legge che serve per la comunità

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La legge sullo ius soli "è una legge che serve, non c'è dubbio che sia giusta per la comunità prima ancora che per quegli aventi diritto, credo che non sia un diritto soggettivo delle persone ma un interesse della comunità". Così Matteo Renzi, parlando del suo libro "Avanti" su Fanpage, torna a sostenere il provvedimento rinviato dal governo dopo l'estate.

17:19Charlie: genitori rinunciano a battaglia legale

(ANSA) - LONDRA, 24 LUG - I genitori di Charlie, il piccolo affetto da una gravissima malattia degenerativa, hanno annunciato di voler rinunciare alla loro battaglia legale per le cure del loro figlio. Lo ha reso noto il loro avvocato. "Non c'è più tempo", ha aggiunto il legale, stando al Guardian, annunciando la decisione di ritirare la richiesta di trasferire il figlio negli Stati Uniti per curarlo. L'avvocato ha detto che i genitori di Charlie hanno preso la decisione di rinunciare alla battaglia legale del loro figlio dopo gli ultimi rapporti medici. Il legale ha aggiunto che il danno ai muscoli e ai tessuti del piccolo di 11 mesi, è irreversibile. "Le peggiori paure dei genitori sono state confermate - ha detto -. Adesso è troppo tardi per curare Charlie". Grant Armstrong ha aggiunto che i genitori all'udienza all'Alta Corte di Londra erano in lacrime.

17:18Calcio: Inter vince 1-0 col Lione, gol di Jovetic

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - L'Inter vince 1-0 contro il Lione nel primo match dell'International Champions Cup in Cina. Gol di Jovetic al 30' della ripresa. Il primo tempo non regala molte emozioni con le due squadre in difficoltà fisica anche a causa del caldo torrido. Luciano Spalletti lancia il giovane Pinamonti titolare, affiancato da Eder e Candreva. Ma è il Lione ad essere più pericoloso soprattutto al 34', quando Handanovic perde il tempo su Diaz e rischia in uscita, scontrandosi con l'attaccante del Lione. Nella ripresa, l'allenatore nerazzurro cambia gran parte della squadra e l'Inter prova a fare la partita. Vicino al gol Kondogbia in semirovesciata, poi Jovetic prova a replicare la grande rete di Neymar alla Juventus, ma dopo aver dribblato i difensori il suo tiro viene respinto. Il gol arriva al 30': retropassaggio di Joao Mario a servire Jovetic che lasciato solo appoggia in rete. L'Inter giovedì sfiderà il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti mentre sabato toccherà al Chelsea di Antonio Conte.