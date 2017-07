Ultima ora

20:01Libia: Mattarella, non basta l’impegno di un solo Paese

(ANSA) - ROMA, 24 LUG "La stabilizzazione delle aree di crisi, prima fra tutte la Libia, necessita di azioni che travalicano, se si intende dar vita a soluzioni sostenibili nel lungo periodo, la portata di singoli Paesi o di singole alleanze internazionali di "volenterosi". Dobbiamo prendere tutti coscienza dell'interazione fra processi di dimensione planetaria, che hanno un impatto diretto sulla stabilità globale. Le dinamiche demografiche, ad esempio, nella loro stridente contrapposizione fra diverse aree del mondo, impongono un approccio mirato alla ricerca di collaborazioni il più possibile ampie. Lo stesso approccio dobbiamo adottare per contrastare fenomeni quali il terrorismo, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare e la lotta alle disuguaglianze". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla Farnesina in occasione della Conferenza degli ambasciatori.

19:58Scherma: Mondiali, Italia è oro nel fioretto donne

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - L'Italia trionfa nella finale della prova di fioretto femminile a squadre ai Mondiali di scherma di Lipsia (Germania). Il 'dream team' composto da Arianna Errigo, Camilla Mancini, Alice Volpi e Martina Batini ha vinto l'oro piegando gli Stati Uniti con il punteggio di 45-25.

19:51Calcio: c’è l’ufficialità, Bernardeschi è della Juventus

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Federico Bernardeschi è un calciatore della Juventus. Il club ha ufficializzato l'acquisto del giocatore, che questa mattina ha sostenuto le visite mediche, dalla Fiorentina. Ai viola andranno in tre esercizi 40 milioni di euro, cifra che potrà incrementarsi di una quota pari al 10% del prezzo di un futuro trasferimento del calciatore, fino ad un massimo di € 5 milioni. Il calciatore ha siglato con la Juve un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2022. Si tratta della 14esima cessione effettuata dal club viola dall'inizio del mercato estivo, da quelle di Borja Valero all'Inter e Ilicic all'Atalanta alle operazioni minori.

19:49Bruxelles, preoccupazione per sanzioni Usa a Russia

(ANSA) - BRUXELLES, 24 LUG - "Seguiamo il processo con qualche preoccupazione riguardo l'indipendenza energetica dell'Ue e i nostri interessi sulla sicurezza energetica". Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas in merito al possibile irrigidimento delle sanzioni Usa verso la Russia. "Stiamo attivando tutti i canali diplomatici per indirizzare queste preoccupazioni agli Usa - ha aggiunto -. Per noi l'unità del G7 riguardo le sanzioni è di importanza cruciale così come l'attuazione dell'accordo di Minsk".

19:48Scomparsa nell’Aretino: fissato appello per padre Alabi

(ANSA) - AREZZO, 24 LUG - Fissata la data per il processo d'appello a carico di padre Gratien Alabi. Il religioso congolese, condannato per la morte di Guerrina Piscaglia, la donna scomparsa il primo maggio del 2014 da Ca Raffaello nell'Aretino, e la sparizione del suo cadavere tornerà in aula il 14 dicembre per il processo di secondo grado davanti alla Corte di Assise di Appello di Firenze. In primo grado la sentenza era stata durissima per padre Gratien: 27 anni di reclusione. Sulla condanna hanno pesato gli indizi legati a telefonate, celle, depistaggi, contraddizioni in cui sarebbe caduto il religioso. La difesa di Gratien Alabi ha impugnato la sentenza convinta di poter ribaltare il verdetto. Gli avvocati Riziero Angeletti e Francesco Zacheo credono nell'innocenza di Alabi che è ai domiciliari nel convento dei Premostratensi di Roma. In appello il prete africano potrebbe avere ancora davanti il sostituto procuratore Marco Dioni, il magistrato che ha sostenuto l'accusa al processo di primo grado. (ANSA).

19:47Siria: fonti, qaedisti conquistano territorio in zona Idlib

(ANSA) - BEIRUT, 24 LUG - L'ala siriana di Al Qaida nelle ultime 24 ore ha allargato l'area sotto il suo controllo nella Siria nord-occidentale, costringendo la milizia jihadista rivale, Ahrar ash Sham, a ritirarsi e a fuggire verso la Turchia. Lo si apprende da fonti locali e da media panarabi, secondo cui dopo giorni di intensi combattimenti nella regione di Idlib tra la coalizione guidata da Al Qaida e Ahrar ash Sham, questi ultimi sono stati costretti ad abbandonare le loro posizione e a ripiegare oltre confine, attraverso il valico frontaliero con la Turchia di Bab al Hawa.

19:46Gerusalemme: emissario di Trump in Israele vede Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 LUG - Jason Greenblatt, l'emissario del presidente Donald Trump, è arrivato in Israele per l'incontro con il premier Benyamin Netanyahu assieme con l'ambasciatore Usa in Israele David Friedman. Scopo della sua improvvisa missione è lavorare ad una soluzione per la Spianata delle Moschee di Gerusalemme che sia accettabile per israeliani e palestinesi.