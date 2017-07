Ultima ora

12:04India: Kovind si è insediato come 14/o presidente

(ANSA) - NEW DELHI, 25 LUG - Ram Nath Kovind si è insediato oggi ufficialmente quale 14/o presidente dell'India, primo esponente del partito di centro-destra Bjp e secondo membro dei Dalit (Intoccabili) ad entrare nel sontuoso palazzo presidenziale di New Delhi, il Rashtrapati Bhavan. Kovind, che succede a Pranab Mukherjee, è stato ufficialmente investito della carica dal presidente della Corte Suprema J.S. Kehar in una cerimonia solenne, segnala l'agenzia di stampa Pti, svoltasi nel salone principale del Parlamento indiano. Il nuovo capo dello Stato, che ha 71 anni, ha giurato in lingua hindi di "preservare, proteggere e difendere la Costituzione e la legge", fra gli applausi di centinaia di presenti, fra cui il premier indiano Narendra Modi. Kovind è stato eletto alla massima carica indiana con il 65% dei voti dei parlamentari nazionali e dei differenti Stati della federazione, e sconfiggendo in questio modo la candidata dell'opposizione, anche lei Dalit, Meira Kumar.

12:04Vitalizi: Rosato, sostegno da tutto il gruppo Pd

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Sono convinto che la legge passerà con il sostegno di tutto il gruppo parlamentare. Ci sarà compattezza del gruppo e una forte volontà nostra: è una legge che rivendichiamo con forza": lo afferma a RaiNews24 il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, a proposito della proposta Richetti sui vitalizi che oggi sarà in Aula alla Camera. "C'è qualcuno - aggiunge - che tenta di spiegare che non è una legge del Pd. Ma si chiama ddl Richetti. E' una legge che rivendichiamo con forza. In un'epoca di sacrifici, anche la politica mostri sobrietà". "Riconosco l'appoggio M5s ma si aggiunge ad un'iniziativa che parte dal Pd". Quanto ai tempi, visto che il ddl dovrà poi passare al Senato, il presidente dem alla Camera spiega che "abbiamo davanti qualche mese, la conferenza dei capigruppo al Senato deve scegliere le priorità, per noi lo è, così come il testamento biologico. C'è tutta la volontà del Pd di arrivare fino in fondo".

11:50Siria: Ong, raid governativi a est di Damasco,8 civili morti

(ANSAmed) - BEIRUT, 25 LUG - E' di otto civili uccisi e almeno 30 feriti il bilancio di raid aerei governativi siriani in una zona a nord-est di Damasco fuori dal controllo governativo. Si tratta del primo grave incidente avvenuto dopo che sabato scorso le forze governative siriane avevano annunciato l'inizio di una tregua nella zona a nord-est di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) mentre i media governativi siriani riferiscono del lancio di mortai da parte di miliziani anti-governativi in quartieri nel centro moderno di Damasco, che non hanno causato vittime. Secondo l'Ondus, i raid aerei contro la cittadina di Arbin, nella regione della Ghuta fuori Damasco, sono avvenuti ieri mattina attorno alle 11:30 ma le notizie dei primi morti sono giunte nelle ultime ore. La protezione civile locale riferisce di almeno "50 tra feriti e dispersi", mentre dei 30 feriti contati dall'Ondus "molti sono in gravi condizioni" e per questo - si legge - il bilancio potrebbe aggravarsi.

11:44Furti in bagagli Aeroporto Venezia, denunciato addetto

(ANSA) - VENEZIA, 25 LUG - Il dipendente di una società operante all'Aeroporto di Venezia è stato denunciato dai carabinieri di Tessera al termine di un controllo nella sua abitazione che ha portato al sequestro di oggetti frutto di furti al'interno dei bagagli, nelle fasi di carico e scarico dalle stive degli aerei. Le indagini hanno preso spunto dalle denunce presentate ai Carabinieri da alcuni viaggiatori. Gli investigatori si sono serviti anche delle telecamere di videosorveglianza per identificare e il responsabile dei furti. Una volta individuato l'autore, è stato richiesto all'Autorità Giudiziaria un decreto di perquisizione per poter recuperare il materiale trafugato. L'uomo è accusato di aver rubato oggetti di vario valore (telefoni cellulari, gioielli, carte di credito/debito, banconote estere) dalle valigie dei passeggeri. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i furti avvenivano prima del decollo o subito dopo l'atterraggio degli aerei, prima della riconsegna agli ignari viaggiatori. (ANSA).

11:43Maltempo: grandinate nell’Alessandrino, danni a agricoltura

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 LUG - Notte di interventi per i vigili del fuoco dopo i forti temporali, e la grandine, che hanno interessato il territorio tra le province di Alessandria e di Asti. Ingenti i danni all'agricoltura e, in particolare, ai vigneti: in alcune zone il 70% della produzione - sottolinea la Coldiretti - è compromessa. "La grandine è la calamità più temuta dagli agricoltori in questa stagione perché provoca danni irreparabili vanificando il lavoro di un anno intero - commenta il presidente di Coldiretti Alessandria, Roberto Paravidino -. Le precipitazioni, peraltro, non hanno scalfito lo stato di grave siccità dei campi, perché l'acqua per essere assorbita dal terreno deve cadere in modo continuo e non violento, mentre gli acquazzoni aggravano i danni e il pericolo di frane e smottamenti". "Siamo di fronte al moltiplicarsi di eventi estremi, con l'alternarsi di caldo anomalo, siccità, bombe d'acqua, grandinate violente, ma anche incendi - prosegue la Coldiretti - con un impatto devastante sull'ambiente, l'economia e il lavoro".(ANSA).

11:39Calcio: Genoa, trattativa sulla cessione slitta a settembre

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Slitta la trattativa per la cessione del Genoa. Lo comunicano gli studi legali Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Clifford Chance, su indicazione e per conto rispettivamente di Fingiochi ed Sri Group, presieduta da Giulio Gallazzi, pur sottolineando che "le trattative volte alla cessione del Genoa Cfc proseguono". La "possibile definizione" dei documenti contrattuali avverrà solo "successivamente alla chiusura del periodo di calciomercato estivo" per favorire, si legge nella nota congiunta, "la positiva conclusione della campagna acquisti e cessioni fissando le poste patrimoniali con migliore precisione e permettere all'attuale gestione di potersi focalizzare sull'imminente inizio ufficiale della stagione sportiva".

11:36Donna precipita dal balcone, arrestato il convivente

(ANSA) - SASSARI, 25 LUG - Tragedia sfiorata a Sassari, dove una donna cubana di 42 anni, Rodriguez Fernandez, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata dopo essere precipitata dal balcone, al secondo piano della casa in cui vive con il compagno, Gianluca Delrio, 39 anni di Alghero, che è stato sottoposto a fermo dai carabinieri con il sospetto che sia stato proprio lui a spingerla giù. L'episodio - come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna - è avvenuto in via Bottega, a Sassari, nel quartiere di Latte Dolce. Lo spaventoso volo di otto metri sarebbe la conseguenza del violento litigio tra la donna cubana ed il convivente. Su quest'ultimo sarebbero stati raccolti gravi indizi: l'uomo è stato portato in carcere a Bancali (Sassari), a disposizione della magistratura. Vicini di casa, prima che la donna precipitasse, avevano sentito delle urla provenire dalla casa dei due e anche rumori di oggetti che si rompevano, tutto riconducibile ad una violenta lite tra l'algherese e la fidanzata cubana. (ANSA).