14:11Migranti: sbarchi 2017 a quota 93.417, +5,7% rispetto a 2016

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Sono 93.417 i migranti sbarcati in Italia nel 2017, secondo i dati aggiornati del Viminale: il 5,7% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Numeri in frenata, dunque, rispetto a qualche settimana fa, quando la differenza col 2016 era assai più marcata. Nello steso periodo si è registrato un aumento degli interventi di soccorso della Guardia costiera libica che ha riportato a terra migliaia di persone evitando l'approdo in Italia. Sono sempre i nigeriani in testa tra le nazionalità degli sbarcati (15.969, il 17% del totale), seguiti dai bengalesi (8.483) e guineani (8.440). I minori non accompagnati arrivati nei porti italiani sono 12.094. E' la Lombardia ad ospitare la quota maggiori di migranti (13%), seguita da Lazio e Campania (9%), Emilia Romagna e Veneto (8%). I trasferimenti di richiedenti asilo in altri Paesi europei secondo il principio della relocation sono finora 7.621. (ANSA)

14:09Calcio: Fiorentina, ufficiale Veretout, 4 anni più opzione

(ANSA) - Firenze, 25 LUG - La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo il centrocampista Jordan Marcel Gilbert Veretout dall'Aston Villa. Veretout, nato ad Ancenis (Francia) il 1 marzo del 1993, nella sua carriera ha vestito le maglie del Nantes, dell'Aston Villa e del Saint-Etienne. Nella sua ultima stagione con la maglia del Saint-Etienne ha disputato 43 partite tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia segnando 4 gol e fornendo 5 assist. Il centrocampista francese ha, inoltre, vestito le casacche di tutte le Nazionali giovanili francesi laureandosi Campione del Mondo Under 20 nel 2013. Il nuovo calciatore viola firmerà un contratto di 4 anni con opzione.

14:06Vitalizi: Pisicchio, legge incostituzionale e pericolosa

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Un inedito connubio tra Cinque Stelle e Pd oggi approverà un provvedimento, quello sui vitalizi, che tutti sanno essere incostituzionale, pensando di rincorrere la pancia del popolo del Web, che però non è il popolo italiano". Lo afferma il presidente del gruppo Misto alla Camera Pino Pisicchio. "È un provvedimento sciatto, privo persino del conto economico, pericoloso per gli italiani, perché anticiperebbe le mani in tasca a chi è già in pensione : se il principio si applica ai legislatori, perché non dovrebbe applicarsi anche a tutti gli altri? È un brutto spot fatto da chi, evidentemente, non deve pagare nessun pegno, perché riguarda gli ex parlamentari, mentre dal 2012, com'è noto, il sistema contributivo è in atto alla Camera", aggiunge Pisicchio.

14:03Scherma: mondiali, sciabola donne, Italia in semifinale

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La Nazionale di sciabola femminile approda alle semifinali ai Mondiali di scherma in corso a Lipsia in Germania. Il quartetto composto dal bronzo iridato Irene Vecchi e da Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio, testa di serie numero 1 del tabellone in quanto leader del ranking di Coppa del Mondo dopo il successo agli Europei di Tbilisi dello scorso mese di giugno, ha sconfitto nei quarti il Messico con il punteggio di 45-30. Ad attendere l'Italia è adesso la Francia.

14:00Violenze e riti vudù per arruolare ‘schiave’, 11 fermi

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - Le ragazze scelte in Nigeria e attirate con la promessa di una vita migliore, i giuramenti e i riti vudù come garanzia per il viaggio, le violenze e le privazioni durante i 6.500 km di percorso e infine l'assoggettamento e l'obbligo a prostituirsi una volta arrivate in Italia, per saldare lo stesso debito. Con punizioni fisiche e ritorsioni per chi si rifiutava di essere sfruttata. E' questo lo scenario svelato dall'operazione 'Falsa speranza' della Compagnia Carabinieri Bologna Centro, che ha eseguito 11 fermi per appartenenti ad un gruppo criminale di nigeriani. Associazione a delinquere finalizzata alla tratta, alla riduzione in schiavitù, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della prostituzione alcuni dei reati contestati. Tutto nasce dalla denuncia di una vittima, una 24enne che a giugno 2016 ha trovato la forza di rivolgersi ai Carabinieri: le violenze sessuali per non essersi prostituita le hanno provocato lesioni permanenti ai genitali e la contrazione dell'Hiv. (ANSA).

13:58Calcio: Rana che scoprì Cassano, “ha bisogno di affetto”

(ANSA) - BARI, 25 LUG - "Le ultime crisi di Antonio Cassano? Non si possono comprendere se non si conosce a fondo la sua storia. Non ha mai avuto affetto da nessuno e adesso non si riesce a staccare dalle attenzione della moglie Carolina e dei figli". Tonino Rana, presidente della Pro Inter Bari, e il primo che scoprì il talento di Bari Vecchia, analizza così con l'ANSA l'ultimo colpo di testa di 'Fantantonio', che dopo l'ennesimo dietrofront ha annunciato l'addio al calcio . "Antonio ha bisogno di un ambiente che lo coccoli - ha aggiunto - anche perché nella sua infanzia il padre non c'era. Poi magari nello spogliatoio è stato un malandrino, ma conserva una serie di fragilità". Sulla fine dell'esperienza a Verona Rana puntualizza: "Ci ha provato ma non c'è riuscito. Purtroppo ho il rammarico di aver creato un grande giocatore, ma un piccolo uomo". Sul futuro però nessuno può sbilanciarsi: "Spero ci ripensi, Tonino Cassano è sano, fa vita sana da atleta, potrebbe fare altri due o tre anni a buoni livelli''.

13:56Corruzione: sequestrati beni per un mln euro a Monorchio jr

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Appalti pilotati per la tratta Tav Milano-Genova e l'A3 Salerno-Reggio Calabria. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno disposto il sequestro preventivo di beni per un milione di euro a Giandomenico Monorchio, figlio di Andrea, ex ragioniere dello Stato. Ad Antonino Picca invece è stato imposto l'obbligo di dimora. Nell'ambito della stessa indagine della Procura di Roma l'ottobre scorso erano finite in carcere 21 persone.