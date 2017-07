Ultima ora

16:13Pallavolo: con la Slovenia altri due test per gli azzurri

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Altri due test per la Nazionale italiana di pallavolo maschile in preparazione agli Europei in Polonia (24 agosto-3 settembre): alle due amichevoli già in programma con l'Olanda (18 e 19 agosto), ne sono state infatti aggiunte altrettante con la Slovenia: martedì 8 agosto alle ore 18 e il giorno successivo alle 16:30, entrambe a Cavalese (Trento).

16:09Migranti: prorogata Sophia, aperture a richieste dell’Italia

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Il Consiglio ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il mandato dell'operazione Sophia, la missione navale dell'Ue che si occupa di contrasto al traffico di migranti nel Mediterraneo centromeridionale. Apertura e sostegno alle richieste dell'Italia. "In via prioritaria - spiega l'Alto rappresentante Mogherini - inizieremo nei prossimi giorni la revisione del piano operativo per includere nuovi compiti". Tra questi il rafforzamento della "responsabilità condivisa tra gli Stati membri".

16:06Scherma: Mondiali, azzurre sciabola in finale

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - L'Italia è in finale nella prova di sciabola a squadre femminile ai Mondiali di scherma di Lipsia, in Germania. In semifinale la squadra azzurra, composta da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Loreta Gullotta e Martina Criscio, ha battuto la Francia per 45-42. In finale l'Italia incontrerà la Corea del Sud che nell'altra semifinale ha battuto il Giappone.

16:03Tennis: Wta Bastad, fuori Trevisan e Paolini

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Jasmine Paolini e Martina Trevisan sono state eliminate al primo turno del torneo Wta di Bastad(montepremi di 250 mila dollari, terra rossa) in Svezia. La prima ha ceduto per 6-1 6-0 alla spagnola Carla Suarez Navarro mentre la seconda, entrata in tabellone attraverso le qualificazioni, è stata sconfitta per 6-4 6-3 dalla svizzera Viktorija Golubic. Ieri esordio vittorioso per Sara Errani: la romagnola ha sconfitto per 7-6 (13-11) 6-2 la tedesca Tamara Korpatsch. Al secondo turno Sara attende la vincente della sfida tra la romena Irina-Camelia Begu e la francese Caroline Garcia.

15:59Migranti: Vienna smentisce fake news su ‘assalto’ Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 25 LUG - Il ministero degli interni austriaco ha smentito una notizia, che nelle ultimi ora si diffondeva a macchia d'olio nei social media, su un presunto 'assalto' di migranti al Brennero. La notizia parlava di una carovana di "37 pullman solo in un'ora" con richiedenti asilo africani che starebbero entrando in Austria, tramite il Brennero. Nel giro di poco tempo il post è stato condiviso 4.000 volte. Su richiesta del portale news del quotidiano Tiroler Tageszeitung, il ministero degli interni ha smentito la notizia. Un portavoce l'ha definita "non vera e neanche inventata bene".

15:57Roma, colonne di fumo all’Eur per un vasto rogo

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Nuovo incendio nella pineta di Castelfusano, nella zona sud di Roma, già interessa da un devastante rogo nelle scorse settimane. In azione per spegnere le fiamme tre squadre dei vigili del fuoco, un aereo Canadair e due autobotti. Si tratta di focolai, secondo i vigili del fuoco. Un incendio di sterpaglie è divampato anche in via Domenico Grisolia, in zona San Basilio, e sul posto sono impegnate tre squadre dei pompieri. Un vasto incendio di sterpaglie a Roma sud ha fatto alzare una colonna di fumo visibile in tutta la zona dell'Eur. Traffico rallentato, soprattutto in direzione Fiumicino. I cittadini della zona lamentano un intenso odore acre. Il fumo denso si è levato anche perchè a bruciare sono cumuli di rifiuti. Sul posto due squadre di pompieri e autobotti.

15:52Dl Sud: stanziati 100 mln per rimozione macerie sisma

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Cento milioni di euro a valere sul fondo europeo per la rimozione delle macerie del terremoto 2016 in centro Italia. E' lo stanziamento previsto dalla riformulazione di un emendamento al Dl Sud che ha incassato il via libera della commissione Bilancio di palazzo Madama. Inoltre il provvedimento prevede anche una proroga dello stato di emergenza fino al 28 febbraio. Sul decreto entro oggi il governo dovrebbe porre la questione di fiducia.