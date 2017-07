Ultima ora

18:02Turchia: Mogherini e Hahn, preoccupazione per arresti

(ANSA) - BRUXELLES, 25 LUG - Il commissario europeo per l'allargamento Johannes Hahn esprime "una preoccupazione molto forte per i numerosi arresti di giornalisti, avvocati" e oppositori politici in Turchia. Una preoccupazione condivisa dall'Alto rappresentante Federica Mogherini che parla di "schema preoccupante di arresti". I due esponenti Ue hanno tenuto un dialogo politico a Bruxelles con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

17:55Vitalizi: Ex parlamentari,legge volantino e incostituzionale

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La legge Richetti che ricalcola i vitalizzi degli ex parlamentari "è incostituzionale", ed è una "legge volantino", approvata solo per essere "usata in campagna elettorale". Lo dice al telefono Antonello Falomi, presidente dell'Associazione ex parlamentari. L'Associazione ha scritto a tutti i 630 deputati per spiegare le rimostranze rispetto alla legge. "Pd e M5s - prosegue Falomi - sanno benissimo che la Consulta boccera' la legge, ma preferiscono portare avanti una legge propaganda, una legge volantino, da sbandierare in campagna elettorale".Secondo Falomi, inoltre, "questa legge e' un pericoloso precedente per mettere le mani nelle tasche dei pensionati, attraverso un ricalcolo delle loro pensioni. Il ricalcolo lo propongono anche Boeri, Cottarelli e il Fondo monetario Internazionale: quindi c'e' un interesse preciso dietro a questa operazione".

17:51Calcio: Mertens, finito ritiro più lungo della mia vita

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - "É finito il ritiro più lungo della mia vita, contento per il lavoro che abbiamo fatto. Sempre con il sorriso". Lo scrive su Instagram Dries Mertens, chiudendo il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. Gli azzurri hanno svolto stamattina l'ultimo allenamento e poi hanno lasciato il Trentino: ora si godranno due giorni di pausa per riprendere venerdì gli allenamenti a Castel Volturno in vista del playoff di Champions League. Altri azzurri hanno condiviso sui social l'addio al ritiro precampionato, come Hysaj e Chiriches che hanno postato una loro foto in elicottero, mezzo su cui hanno lasciato Dimaro nel primo pomeriggio anche Zielinski, Rog, Strinic e Callejon. Primissima tappa del Napoli sarà Monaco di Baviera, dove gli azzurri parteciperanno l'1 e 2 agosto all'Audi Cup, affrontando l'Atletico Madrid e poi una tra Bayern Monaco e Liverpool. In Baviera c'è attesa per il torneo estivo, con grandi manifesti in città che ritraggono Griezmann, Jerome Boateng, Emre Can e Hamsik per annunciare il torneo.

17:50Calcio: Bernat operato alla caviglia, out diverse settimane

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 25 LUG - Il difensore spagnolo del Bayern Monaco, Juan Bernat, è stato operato oggi dopo l'infortunio alla caviglia sinistra e resterà fuori diverse settimane. Il terzino si è fatto male nell'amichevole giocata domenica a Shanghai contro il Milan, cadendo male dopo un contrasto. Rientrato a Monaco, il 24enne spagnolo è stato sottoposto oggi all'intervento chirurgico. Arrivato dal Valencia nel 2014, Bernat - che era finito inizialmente sul taccuino del ds della Roma Monchi - ha giocato 65 partite in Bundesliga e conta 7 presenza con la nazionale spagnola.

17:45Calcio: bozza accordo Mbappè-Real, Monaco smentisce

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Per 'Marca' c'è "un principio di accordo", per 'Nice Matin" non è vero niente. La telenovela di Kylian Mbappè, la 'stellina' del Monaco diventato oggetto del desiderio dei più grandi top club europei, Real Madrid in testa, di una nuova puntata. Tutto nasce da un articolo del quotidiano sportivo spagnolo che scrive oggi di una prima intesa tra le parti sulla base di 180 milioni (150 fissi e 30 di bonus), mentre il 18enne giocatore sottoscriverebbe un contratto di sei anni a sette milioni netti l'anno. Il giocatore andrebbe a sostituire nell'organico Alvaro Morata, passato recentemente al Chelsea in cambio di 80 milioni. Quello che diventerebbe il trasferimento più ricco della storia è stato però prontamente smentito dal quotidiano della Costa Azzurra che ha interpellato il club monegasco che ha smentito ogni accordo.

17:42Sci: Italia Team, slitta raduno in Francia

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Inizia con un giorno di ritardo il raduno dei gruppi polivalenti e delle discipline tecniche femminili di Coppa del mondo sulle nevi francesi di Les Deux Alpes. L'atteso peggioramento delle condizioni meteorologiche è puntualmente arrivato e lo staff tecnico ha prudenzialmente deciso di posticipare a domani il primo giorno di attività. In Francia sono presenti Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Sofia Goggia, a cui si affiancano Manuela Moelgg, Chiara Costazza, Irene Curtoni, Federica Sosio e Roberta Midali. Il team della velocità invece privilegia la preparazione atletica a Moena (Tn) dal 25 al 28 luglio con Nicol Delago, Verena Gasslitter, Laura Pirovano, Johanna Schnarf e Verena Stuffer.

17:41Expo: difesa Sala, pg ha travisato i fatti

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Il "capo di incolpazione" contestato all'ex ad di Expo nonché attuale sindaco di Milano Giuseppe Sala si basa sul "travisamento dei fatti", sulla loro " erronea lettura" e su una ricostruzione "tendenziosa, errata e superficiale". E' quanto sostiene nella memoria difensiva, presentata dai suoi legali, il primo cittadino, tra i dieci indagati nell'inchiesta sulla cosiddetta 'piastra', chiusa qualche settimana fa dalla Procura generale in vista della richiesta di rinvio a giudizio.