19:46Migranti: Juncker a Gentiloni, task force Ue per l’Italia

(ANSA) - BRUXELLES, 25 LUG - "Per assicurare una comunicazione costante tra Italia e Commissione Ue nell'estate" e "una rapida risposta operativa" sul fenomeno dei flussi migratori "abbiamo deciso di organizzare un 'gruppo di contatto permanente'. Si legge in una lettera che il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker (e firmata anche da Frans Timmermans e Dimitris Avramopoulos) ha inviato al premier Paolo Gentiloni, di cui l'ANSA ha preso visione. Se il governo italiano lo considererà utile, la Commissione Ue è pronta a "mobilitare fondi di emergenza fino a 100 milioni di euro per misure necessarie ad attuare la legge Minniti, ed in particolare ad accelerare il processo di asilo e di rimpatrio, e per assistere comunità e autorità locali che ospitano i migranti, e sostenere l'integrazione", si legge ancora nella lettera.

19:44Calcio: Samp, fumata grigia per Colley

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - Fumata grigia dall'incontro avvenuto a Milano tra Sampdoria e Genk per il difensore della squadra belga Omar Colley. Il ragazzo vuole il trasferimento a Genova ma il Genk continua a chiedere almeno 10 milioni per il centrale difensivo del Gambia mentre i blucerchiati sono arrivati ad offrirne sette più uno di bonus. Le parti si aggiorneranno nuovamente entro le prossime 48 ore. Sarebbe stato invece trovato l'accordo con Davide Santon i blucerchiati hanno raggiunto l'intesa con l'entourage del difensore ma ora devono trovare la formula giusta per l'acquisto dall'Inter. La trattativa dovrebbe chiudersi entro pochi giorni.

19:41Nuoto: Mondiali, Pellegrini in finale

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Federica Pellegrini non delude nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto a Budapest. La campionessa azzurra si qualifica con il quarto tempo alla finale di domani vincendo la sua semifinale in 1'55"58. Miglior crono della statunitense Katie Ledecky in 1'54"69.

19:33Juncker, pronti a dare 100mln su legge Minniti

(ANSA) - BRUXELLES, 25 LUG - Se il governo italiano lo considererà utile, la Commissione Ue è pronta a "mobilitare fondi di emergenza fino a 100 milioni di euro per misure necessarie ad attuare la legge Minniti, ed in particolare ad accelerare il processo di asilo e di rimpatrio, e per assistere comunità e autorità locali che ospitano i migranti, e sostenere l'integrazione". Si legge in una lettera che il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha inviato al premier Paolo Gentiloni.

19:29Charlie: giudice deciderà domani su ritorno a casa

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Il giudice dell'Alta Corte di Londra ha annunciato che deciderà domani se il piccolo Charlie potrà lasciare l'ospedale per morire a casa, come auspicano i genitori, nonostante il parere contrario dei responsabili dell'ospedale in cui è ricoverato. Lo scrive SkyNews su Twitter.

19:28Mafia Capitale:de Magistris,a Roma mafie ci sono e son forti

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - "Le mafie a Roma ci sono e sono molto forti. Sono nell'economia, nel commercio, nelle istituzioni". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando la sentenza su Mafia Capitale che ha fatto cadere per Carminati e gli altri imputati l'accusa di associazione mafiosa. De Magistris, parlando nella diretta Facebook di Repubblica Napoli, ha ricordato che nel corso della sua esperienza da magistrato "i problemi seri nelle inchieste nascevano quando iniziavano le ramificazioni tra personaggi calabresi e personaggi romani. Posso pertanto dire - ha aggiunto - che la 'ndrangheta e la camorra a Roma sono forti e immagino che sia presente anche Cosa Nostra così come ci sono le organizzazioni criminali tipicamente romane".

19:19Nuoto: Quadarella, mi sembra impossibile

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Non ci credo, era tanto che ci credevo, ci ho sempre creduto, ma mi sembrava impossibile. Vedevo che non c'era nessuno davanti a me e mi sembrava impossibile". Non riesce a parlare tanta è l'emozione e le lacrime che gli inondano il viso per il pianto a dirotto, Simona Quadarella, dopo la conquista del bronzo nei 1500 sl ai mondiali di nuoto di Budapest. "Ho creduto anche un po' all'argento alla fine ero morta, ma va bene così. Ci eravamo prefissati di non partire troppo veloce - aggiunge l'azzurra ai microfoni della Rai - e così è stato e non ho mollato neanche di un centimetro. Una dedica? All'allenatore, alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti quelli che mi sono stati vicini. Una dedica speciale a mia sorella, era il mio idolo e mi ha insegnato tanto".