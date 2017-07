Ultima ora

11:44Scherma: Mondiali, fiorettisti ai quarti

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Prosegue la marcia dell'Italia nella prova di fioretto a squadre maschile ai Mondiali di scherma di Lipsia. Gli azzurri hanno superato negli ottavi di finale la Gran Bretagna con il punteggio di 45-37 e adesso affronteranno nei quarti la Cina.

11:43Scherma: Mondiali, spadiste agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - L'Italia si qualifica per gli ottavi di finale nella prova di spada femminile a squadre ai Mondiali di scherma di Lipsia. Al primo turno le azzurre (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi) hanno infatti superato il Costa Rica per 45-14. Ad attendere le ragazze del Ct Sandro Cuomo vi sono adesso gli Stati Uniti.

11:22Bomba carta contro tempio testimoni Geova di Asti

(ANSA) - ASTI, 26 LUG - Una bomba carta è esplosa nella notte ad Asti. Dalle prime informazioni, risulta che non ci siano feriti nè danni agli edifici, ma solo al cancello del tempio dei Testimoni di Geova, dove era stato posizionato l'ordigno. E' accaduto nel quartiere San Fedele. La deflagrazione è stata avvertita in tutta la zona sud est della città. La Polizia scientifica sta svolgendo rilievi. Sul posto anche la Digos. Indagini sono in corso per risalire agli autori e al movente. Potrebbe essersi trattato di una bravata - ipotizzano gli investigatori - ma anche di un gesto dimostrativo. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento.(ANSA).

11:08Mostro Firenze: si riapre caso, indagato ex legionario

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - Per i delitti del mostro di Firenze ci sarebbe una nuova pista che legherebbe gli 8 duplici omicidi alla 'strategia della tensione', a una 'pista nera'. Il pm che ha sempre indagato sui delitti del mostro, Paolo Canessa, ora procuratore capo a Pistoia, avrebbe indagato secondo quanto scritto sui quotidiani locali, un ex legionario, Giampiero Vigilanti, 86 anni, residente a Prato. L'inchiesta sarebbe condotta in collaborazione con il procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco. L'uomo, secondo quanto spiegato, conosceva Pietro Pacciani: come lui nel 1951 abitava a Vicchio, nel Mugello, quando quest'ultimo uccise l'ex rivale sorpreso con la sua ragazza. Vigilanti sarebbe stato sentito da Canessa più volte negli ultimi mesi e condotto nei luoghi dove vennero uccise le coppiette. Era già stato coinvolto marginalmente dalle indagini. La pista nera era stata già emersa 30 anni fa e poi ripresa dopo un esposto dell'avvocato Vieri Adirani, legale dei familiari di Nadine Mauriot, una delle vittime del mostro.

11:02Calcio: Spalletti, frecciata a Jovetic

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - "Ci sono calciatori protagonisti, che all'interno di un gruppo dove c'è concorrenza fanno fatica a stare. Non riescono ad autostimolarsi: o giocano, oppure non sono d'accordo a restare per giocarsi il posto. Pretendono di avere un numero di partite garantite, io questo non posso farlo. Quindi è meglio parlarsi chiaro sin da subito per evitare problemi". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro il Bayern a Singapore per l'International Champions Cup, manda un chiaro messaggio a Stevan Jovetic, autore del gol partita contro il Lione ma destinato a andare via. Sabato l'Inter affronterà il Chelsea di Antonio Conte che ieri ha speso belle parole per il tecnico toscano "Lui è forte e vincente - aggiunge Spalletti - quindi sono contento che abbia espresso certe idee su di me. Antonio è un tecnico attuale, è riuscito a far giocare il Chelsea a 3 in un campionato dove il modulo a 4 era quasi una regola".

10:53Calcio: Di Francesco, ho visto una Roma in crescita

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Nei primi 30' la mia squadra mi è piaciuta tantissimo. Abbiamo avuto un ottimo possesso e fatto pressione contro una squadra abituata ad avere un grande palleggio in Premier e in Champions. Non mi è piaciuta la superficialità in alcune situazioni negli ultimi minuti, ma in generale sono soddisfatto della crescita della squadra: dal punto di vista della manovra è migliorata tanto". Eusebio Di Francesco promuove la sua Roma dopo il successo per 3-2 nell'amichevole contro il Tottenham giocata alla Red Bull Arena di Harrison, negli Stati Uniti, secondo match dell' International Champions Cup. "Ho visto una squadra che deve giocare più in verticale. Tutte le volte in cui lo abbiamo fatto abbiamo fatto male al Tottenham", ha aggiunto il tecnico giallorosso che ha poi parlato di mercato: "Come scelta primaria stiamo cercando un esterno a destra, poi valuteremo se prendere il quinto centrale", ha affermato Di Francesco, secondo il quale tuttavia a luglio "è prematuro" parlare di gap ridotto con la Juventus.

10:51Corte Ue, Hamas resta nella ‘lista nera’ del terrorismo

(ANSA) - BRUXELLES, 26 LUG - Nella sua sentenza del 2014, il Tribunale dell'Unione europea non avrebbe dovuto annullare il mantenimento di Hamas nell'elenco europeo delle organizzazioni terroristiche. E' quanto sancito dalla Corte di giustizia dell'Ue che ha quindi rinviato allo stesso Tribunale la causa intentata dal movimento palestinese al Consiglio Ue che nel 2001 lo aveva inserito nella 'lista nera', con il congelamento dei beni. La Corte ha confermato la cancellazione delle Tigri per la liberazione della patria Tamil dalla lista.