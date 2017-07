Ultima ora

17:22Calcio: Monaco, nessun accordo con il Real per Mbappé

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il Monaco non ha alcun accordo con il Real Madrid o altri club per la cessione di Kylian Mbappé. Lo ha detto Vadim Vasilyev, vicepresidente del club monegasco nel corso della conferenza stampa di presentazione di cinque nuovi acquisti. "Capisco che ci sia molta preoccupazione su questo tema - ha detto -, e ho letto le molte cose che sono state scritte. Però vi posso assicurare che non abbiamo accordi né con il Real Madrid Nè con altri club. Abbiamo ricevuto molte richieste, perché in tanti vogliono Mbappé, la grande promessa del calcio europeo, ed è normale che ci sia attenzione. Ma ciò non vuol dire che lo cederemo". "Il Monaco sta lavorando per rinnovare il contratto del giocatore - ha aggiunto Vasilyev -, nel rispetto dei parametri economici del nostro club. Speriamo di arrivare presto a un accordo che risulti molto importante quanto per noi che per Mbappé''.

16:58Bimba due mesi con lesioni in ospedale,procura apre indagine

(ANSA) - VERCELLI, 26 LUG - La procura di Vercelli ha aperto un'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per la vicenda della bimba di due mesi e mezzo ricoverata al Regina Margherita di Torino in condizioni gravissime, con un trauma cranico e diverse costole rotte. La piccola è ancora ricoverata in prognosi riservata e le sue condizioni rimangono gravi. I magistrati hanno raccolto cartelle cliniche e ascoltato diverse persone: la bimba è stata accompagnata dai genitori all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli venerdì sera. Presentava, precisa l'Asl, segni generali di malessere: sono state effettuate una serie di visite e ulteriori accertamenti che hanno condotto il giorno dopo al trasferimento presso il Regina Margherita per proseguire le cure necessarie. A far scattare l'allarme la comparsa, quella notte, di alcuni ematomi sul corpo della bimba. Al momento non risultano denunce. Quella della settimana scorsa era la terza volta che la bimba si presentava all'ospedale vercellese. La prima per una caduta dalle braccia del padre, per la quale era stata aperta un'inchiesta poi archiviata. La seconda per un fatto virale. I genitori hanno circa 30 anni.(ANSA).

16:42Pop.Vicenza: chiusura indagini per Zonin e altri 7

(ANSA) - VICENZA, 26 LUG - E' stato depositato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari riguardante l'inchiesta sulla Banca Popolare di Vicenza aperta dalla procura berica. Nell'atto risultano indagate sette persone, tra le quali l'ex presidente della Popolare vicentina Giovanni Zonin e l'ex direttore generale Samuele Sorato, oltre che la stessa banca. Tra le ipotesi indicate l'aggiotaggio e l'ostacolo all'esercizio nelle attività di vigilanza. Il procuratore della Repubblica reggente di Vicenza, Orietta Canova ha rilevato che seguirà "in un lasso di tempo contenuto, che si confida non superiore ad alcuni mesi, la conclusione delle indagini preliminari in relazione a capi d'imputazione residuali, auspicabilmente in tempo utile per riunirne la trattazione. Le ipotesi di bancarotta connesse con la liquidazione coatta amministrativa della Banca appartengono ad una futura analisi di consistenza del reato e, dunque, ad eventuali separate iniziative".

16:41Nasce ‘La nuova casa di papà’ per padri separati impoveriti

(ANSA) - ANCONA, 26 LUG - Uno spazio di vita nuovo in cui padri separati o divorziati, impoveriti a causa del nuovo status familiare-sociale, possono abitare e incontrare i propri figli, con il supporto di uno staff qualificato. E' il progetto "La nuova casa di papà", promosso dal Comune di Ancona e finanziato dalla Fondazione Cariverona. Al momento sono due le persone accolte nel progetto, con una terza sono in corso i colloqui per l'accettazione. "La nuova casa di papà" è stata realizzata in due appartamenti che si affacciano su un unico pianerottolo nel centro di Ancona: 3 camere, 2 bagni e, in condivisione, una cucina e un salotto. E' un sistema di co-housing temporaneo (fino ad un massimo di 18 mesi) come misura di supporto, non di mera natura assistenziale, realizzato dalle cooperative sociali 'La Gemma', capofila del progetto, Irs 'L'Aurora', dal Comune di Ancona in collaborazione con una catena di supermercati. Vi potranno accedere i padri in regola con gli adempimenti connessi alla separazione o divorzio.

16:40Calenda, io Macron d’Italia? Non servono altri partiti

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Non fonderò mai un partito personale sul modello di Macron con En Marche. Non è il mio mestiere e all'Italia non servono altri partiti. Come ripeto spesso faccio il ministro da poco più di un anno, e ho ancora da dimostrare di saperlo fare bene". E' quanto afferma il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, in un'intervista che uscirà domani sul settimanale Tempi, secondo quanto riporta una nota della rivista.

16:21Corea Nord: minaccia Usa di attacco nucleare preventivo

(ANSA) - PECHINO, 26 LUG - La Corea del Nord minaccia un attacco nucleare preventivo contro gli Usa alla vigilia del 64/mo anniversario della firma dell'armistizio che chiuse la Guerra di Corea del 1950-53: è il "messaggio" di Pak Yong-sik, ministro delle Forze armate di Pyongyang, contenuto in un intervento dedicato all'imminente ricorrenza. "Se i nemici sottostimano il nostro status strategico e mantengono le opzioni d'attacco nucleare preventivo contro di noi, allora lanceremo un colpo al cuore dell'America come la più implacabile punizione senza avvertimento o preavviso", ha detto Pak, secondo l'agenzia Kcna. Il monito del Nord è maturato nel mezzo dei segnali, secondo l'intelligence di Usa e Corea del Sud, secondo cui Pyongyang potrebbe testare un altro missile intorno all'anniversario della fine della guerra.

16:16Rolling Stone incorona Trudeau, è migliore speranza America

(ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - Justin Trudeau 'la stella del Nord'. Il primo ministro canadese conquista la copertina del magazine americano Rolling Stone, secondo il quale Trudeau è probabilmente la "migliore speranza" dell'America nel suo complesso, inclusi anche gli Stati Uniti. "Il Canada di Justin Trudeau sembra un posto meraviglioso per superare la tempesta americana", scrive Rolling Stone in un lungo articolo in cui ripercorre la vita e la carriera del primo ministro. Trudeau a Ottawa sembra essere a un ''mondo di distanza da Washington'', anche se a separare le due città sono meno di mille chilometri.