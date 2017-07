Ultima ora

19:40Nuoto: Gentiloni e Renzi esultano per l’oro della Pellegrini

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Bella l'Italia che rimonta. Indimenticabile ultima vasca#Pellegrini". Così il premier Paolo Gentiloni esulta su twitter per la vittoria della campionessa olimpionica nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto a Budapest. Omaggio anche dal suo predecessore Matteo Renzi, sullo stesso social: "Impressionante. Oggettivamente impressionante. Bravissima Federica Pellegrini, campionessa senza tempo".

19:37McCain attacca Trump su divieto a transgender

(ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - Il senatore John McCain critica il presidente Donald Trump per il divieto dei transgender nelle forze armate. Rientrato in Senato per il voto sull'abolizione dell'Obamacare dopo che gli è stato diagnosticato un tumore al cervello, McCain attacca Trump: la sua dichiarazione sui transgender ''non è chiara. A chi ha i requisiti medici dovrebbe essere consentito di servire'' nelle forze armate.

19:31Nuoto: Pellegrini, ora vorrei fare la velocista

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Non avrei mai pensato che sarei riuscita a ricantare l'inno sul gradino più alto del podio". Dopo la premiazione con l'oro, Federica Pellegrini conferma la sua intenzione di abbandonare i 200 stile libero ma allo stesso tempo non esclude possibili ripensamenti. "Giovanni (il presidente del Coni Malagò, ndr) mi ha detto: ma cosa dici? Non lo devi dire. Ma nella mia testa penso questo, poi vedremo, nella vita non si sa mai. Ora vorrei fare la velocista; magari ci ripenserò, ma a caldo penso che sarà così". "Per me - aggiunge l'olimpionica ai microfoni della Rai - è stato un anno incredibile dopo la vasca corta. Un ringraziamento va a tutte le persone che piangevano dopo il quarto posto a Rio e che hanno pianto con me adesso. Grazie a tutti: alla mia famiglia, al mio allenatore, a Giovanni, che era qui anche oggi". La premiazione da parte del presidente Malagò è stata frutto di un inusuale cambio di protocollo concesso dal n.1 della Federnuoto internazionale, Julio Maglione, con un gesto di cortesia.

19:26Charlie: ‘genitori-ospedale trovino un’intesa’

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - I genitori del piccolo Charlie Gard e il Great Osmond Street Hospital di Londra hanno tempo fino a domani a mezzogiorno (le 13 in Italia) per trovare un accordo su dove far trascorrere al bambino i suoi ultimi giorni di vita: lo ha stabilito il giudice Francis dell'Alta Corte di Londra. Se non ci sarà accordo Charlie sarà trasferito in un hospice, un centro di assistenza per malati terminali, dove sarà interrotta la ventilazione artificiale. Lo scrivono media britannici, fra cui Sky News Uk. Oggi nessun accordo è stato raggiunto.

19:19Pellegrini oro: Lotti, ancora una volta su tetto del mondo

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Federica sul tetto del mondo ancora una volta, oro nei 200! Che campionessa, bravissima". Così il ministro dello Sport, Luca Lotti, si congratula su twitter per l'oro della campionessa veneta ai Mondiali di nuoto.

19:17Calcio: Lega A fa passi avanti, ok principi nuova governance

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - La Lega Serie A fa passi avanti verso la riforma della governance. Ha dato frutti l'attività di mediazione del commissario straordinario, Carlo Tavecchio: l'assemblea ha infatti votato all'unanimità una delibera con i principi cardine della nuova struttura di governo, in cui il Consiglio avrà tutti i poteri di gestione, oggi in capo all'assemblea, e sarà composto in maggioranza da esponenti diretti delle società, come filtra al termine della riunione. Ne faranno parte un presidente e un amministratore delegato indipendenti con poteri e deleghe specifiche previsti dallo statuto. L'ad avrà poteri di amministrazione necessari a garantire lo sviluppo e la crescita dell'attività della Lega, con poteri di programmazione, coordinamento e direzione della struttura operativa. Restano di competenza dell'assemblea l'approvazione del bilancio, nonché la nomina, la revoca e la determinazione del compenso degli amministratori, oltre alle materie riservate per legge.

19:15Calcio: Antognoni, Kalinic? Piace ma situazione è invariata

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - "Kalinic? Al momento la situazione è invariata. Sicuramente fa piacere che i nostri giocatori siano richiesti in Italia e in Europa, significa che abbiamo seminato bene in precedenza. La Fiorentina ha cercato di accontentare anche i giocatori: Bernardeschi non ha voluto firmare il suo nuovo contratto e lo abbiamo mandato via. E ci sono stati giocatori che volevano iniziare nuove esperienze". Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, a margine della presentazione del calendario della prossima stagione di serie A, fa il punto sul mercato del club viola e assicura che per ogni giocatore ceduto ne "arriverà uno di pari valore". Poi sul futuro di Vecino, che è ad un passo dall'Inter, chiarisce: "Aveva una clausola di 24 milioni e su quello non possiamo fare niente. Andrà nel club che ci darà i soldi che sono stabiliti precedentemente".