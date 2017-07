Ultima ora

10:28Giappone: si dimette Renho, leader partito opposizione

(ANSA) - TOKYO, 27 LUG - La leader del partito democratico giapponese, la 49enne Renho, ha annunciato le proprie dimissioni. Conosciuta col solo nome di battesimo Renho, di padre taiwanese, è stata la prima donna eletta alla carica di presidente della principale forza all'opposizione nel settembre dello scorso anno, e la prima con doppia cittadinanza. Dopo l'abbandono nei giorni scorsi del segretario generale del partito, l'ex premier Yoshihiko Noda, a ridosso del deludente risultato delle elezioni a Tokyo, negli ambienti del partito già circolavano voci su un possibile cambio al vertice. La stessa Renho aveva espresso il desiderio di rinnovare la leadership del partito e creare una nuova generazione di politici all'interno dell'opposizione.

10:27Truffe: incassavano pensioni parenti defunti, 11 indagati

(ANSA) - COSENZA, 27 LUG - I finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Cosenza hanno denunciato 11 persone per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato per aver illecitamente percepito le pensioni di dieci anziani deceduti da tempo. Tra gli indagati vi sono due parenti che, cointestatari del conto corrente con il defunto, morto nel 2012, hanno continuato a ricevere la pensione per un totale di 62 mila euro. L'importo più alto l'ha raggiunto una 55enne che ha incassato 77.075 euro di pensione della congiunta morta nel 2012. L'indagine, denominata Highlanders, coordinata dal procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla e dal pm Angela Continisio, è iniziata da un'anomalia riscontrata su pensionati del Pollino. I finanzieri hanno scoperto che diversi anziani erano morti e i familiari non avevano comunicato il decesso all'Inps. Alcuni indagati usavano l'accredito come un vero e proprio salvadanaio, e avevano accumulato cospicue somme di denaro. Le fiamme gialle hanno recuperato 452.540 euro dal sequestro dei conti.

10:26A 15 anni minaccia fidanzatina di mettere su web foto osé

(ANSA) - IMPERIA, 27 LUG - Un ragazzino imperiese di 15 anni che ha minacciato l'ex fidanzata, sua coetanea, di divulgare una sua foto intima, è stato 'ammonito' a eliminare l' immagine da qualsiasi supporto informatico e non diffonderla dalla polizia che ha applicato la legge 71/2017 sul cyberbullismo, a poco più di un mese dall' entrata in vigore. In caso contrario l' adolescente rischia un procedimento penale per divulgazione di materiale pedopornografico, minacce e violenza privata. Il provvedimento nasce dall'istanza presentata alla Polizia Postale dal padre della quindicenne. Quest'ultima, dopo la fine della relazione con il fidanzatino, aveva ricevuto da lui su whatsApp una foto, scattata tempo addietro in un momento di intimità, con la minaccia di divulgarla ad amici e conoscenti. I timori sulla possibilità che quella foto potesse essere diffusa e la paura di essere derisa o presa in giro dagli amici dell'ex fidanzato, le hanno causato uno stato di agitazione e ansia tale da indurla a confidarsi con i propri genitori.

10:24Gerusalemme: Mufti, fedeli tornate a pregare su Spianata

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il Mufti di Gerusalemme ha annunciato che i fedeli musulmani potranno tornare a pregare alla Spianata delle Moschee, dopo la rimozione delle ultime misure di sicurezza da parte di Israele.

10:24Venezuela: 16enne ucciso a Caracas durante sciopero

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Un giovane di 16 anni è rimasto ucciso in Venezuela ieri durante una manifestazione per lo sciopero generale lanciato dall'opposizione contro il presidente Nicolas Maduro. Lo ha reso noto la procura, come riportano i media internazionali. Il giovane, che sarebbe rimasto ferito durante un corteo in una zona popolare della capitale, è la seconda vittima registrata nella prima giornata dello sciopero di 48 ore proclamato per tentare di fermare l'elezione dei membri dell'assemblea costituente, prevista per domenica prossima. Sono oltre cento i morti dall'inizio delle proteste contro Maduro, lo scorso aprile.

10:23Israele rimuove ultime misure sicurezza da Spianata

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Israele ha rimosso le ultime misure di sicurezza per accedere alla Spianata delle Moschee. In precedenza erano stati rimossi i metal detector. Lo riferiscono i media internazionali. Stamane, ha reso noto la polizia israeliana, sono state rimosse le barriere metalliche, due giorni dopo la rimozione dei metal detector. La crisi era scoppiata lo scorso 14 luglio, dopo l'uccisione di due poliziotti israeliani nella Città Vecchia di Gerusalemme.

10:04Migranti: bomba in centro accoglienza nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 27 LUG - Attentato dinamitardo nella notte contro un centro di prima accoglienza a Dorgali (Nuoro) dove dormivano 64 ospiti stranieri e due operatori della Cooperativa "The Others" che gestisce la struttura. Un ordigno è stato fatto esplodere intorno alle 2.30 di fronte a una porta laterale del centro, in località "Su babbu Mannu". Due nigeriani di 23 anni hanno subìto lievi contusioni alle gambe, provocate mentre scendevano dai letti. L'esplosione ha divelto completamente la porta e provocato ingenti danni a un'ala della struttura. Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Siniscola e della stazione di Dorgali che hanno avviato le indagini, rese difficili dal fatto che la struttura non ha impianto di videosorveglianza. (ANSA).