12:50Autonomia: Trentino Aa chiede di decidere sul commercio

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - Trentino e Alto Adige chiedono al governo di riconoscere, con una norma di attuazione dello Statuto di autonomia speciale, le peculiarità di aree alpine anche per quanto riguarda il governo dei rispettivi sistemi commerciali. E' il senso della richiesta formulata con lettera indirizzata al presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, dai presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, Ugo Rossi e Arno Kompatscher, raccogliendo una proposta del vicepresidente Alessandro Olivi del Trentino, artefice, nella precedente legislatura, della riforma del commercio in Trentino. La lettera, inviata anche al presidente della Commissione dei Dodici (commissione paritetica Stato-Regioni, cui spetta il primo vaglio di tali norme, ndr) Lorenzo Dellai, sollecita "un'agevole conclusione positiva, realistica e ponderata" che porti all'approvazione della norma di attuazione in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali. (ANSA).

12:49Controllore accoltellato: procuratore, si è inventato tutto

(ANSA) - LODI, 27 LUG - Si era inventato tutto il capotreno che mercoledì 19 luglio aveva denunciato di essere stato accoltellato da un uomo di colore sul Regionale Trenord delle 7 da Piacenza a Milano Greco Pirelli. Lo ha spiegato il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro. Il caso è stato risolto in pochi giorni dalla polizia di Lodi che con la Scientifica ha analizzato anche tutti i filmati delle telecamere delle ferrovie. L'uomo è stato accusato di calunnia e simulazione di reato.

12:46Milano: Sala sotto scorta da una settimana

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si trova da circa una settimana sotto scorta della Polizia locale, solo in occasione di alcune uscite pubbliche in seguito alla segnalazione della questura. Lo ha confermato lo stesso Sala a margine della consegna al Comune del teatro dei bambini. La decisione potrebbe essere legata alle manifestazioni e alle azioni di dissenso portate avanti da CasaPound contro il sindaco. "E' una decisione del questore che vivo con tranquillità. Spero che sia un momento. Farei se possibile a meno", ha commentato. A chi gli ha chiesto se la decisione sia legata a CasaPound, il sindaco ha aggiunto "forse si. Però, ripeto, nel momento in cui il questore decide, io mi adeguo. Poi, tutti i milanesi sanno che ho uno stile per cui cerco di vivere come prima, per cui speriamo che sia un momento così". Alla domanda se ha ricevuto minacce concrete Sala ha risposto: "Preferisco non commentare".

12:26Migranti:Ue,case e soldi per 30mila profughi in Grecia

(ANSA) - BRUXELLES, 27 LUG - Entro fine anno saranno 30mila i profughi arrivati in Grecia, che potranno vivere in veri e propri appartamenti, sia nelle isole, ma soprattutto nelle città elleniche. I richiedenti asilo riceveranno anche assistenza finanziaria diretta. Tutto grazie al programma 'Sostegno d'emergenza all'integrazione e alla sistemazione abitativa' (Estia) lanciato oggi a Atene dalla Commissione Ue. E' una 'svolta' rispetto ai progetti umanitari del passato, poiché si punta a far uscire i profughi dai campi e ad integrarli.

12:17Calcio: Buffon, obiettivo migliorare sempre

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - "Sapere che questo potrebbe il mio ultimo anno è accattivante. Le emozioni sono quelle che ti accompagnano sempre all'inizio di un percorso. C'è tanta voglia di far bene, di sudare. L'obiettivo è sempre competere per i traguardi più importanti anche se quello primario è migliorarsi". L'idea che la stagione alle porte potrebbe essere l'ultima della sua lunga carriera non toglie il sonno a Gigi Buffon. "Vivo questi momenti con ancora più felicità e spensieratezza", dice il portiere al sito internet della Juventus dalla tournee negli Stati Uniti. "Negli Stati Uniti il calcio sta riscuotendo interesse - dice il capitano bianconero a proposito dell'esperienza americana -. Una quindicina di anni fa giocammo a New York contro il Milan la Supercoppa italiana e allora eravamo le squadre europee più 'splendenti', ma allo stadio c'erano la metà delle persone di questa volta. Evidentemente il calcio in questa terra è cresciuto".

12:15Nuoto: Mondiali, eliminata 4×200 sl donne

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Senza Federica Pellegrini, la staffetta 4x200 stile libero non riesce a qualificarsi per la finale ai Mondiali di nuoto di Budapest. Il quartetto azzurro, composto da Alice Mizzau, Stefania Pirozzi, Anna Chiara Mascolo e Simona Quadarella, ha ottenuto il nono tempo dell'unica batteria disputata (erano presenti solo dieci nazionali) fermando il cronometro sull'8'02"82. Luca Pizzini sì è qualificato per le semifinali dei 200 rana con il 6/o tempo (2'09"86). Non ce l'ha fatta invece Matteo Restivo, 17/o tempo nei 200 dorso (primo degli esclusi per le semifinali) in 1'58"37.

12:12Calcio: Buffon “grazie Bonucci, la Juve va avanti”

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - "La Juve ha sempre avuto grandi campioni, alcuni se ne sono andati, altri sono rimasti, altri ancora arriveranno e altri ancora se ne andranno, ma la Juve andrà avanti". Dalla tournee americana Gigi Buffon commenta così l'addio alla Juventus di Bonucci. "Leo è stato un punto fermo della nostra squadra - ricorda il portiere al sito del club bianconero -. Lo ringrazio e lo ringrazieremo sempre per quanto ha dato alla causa".