Ultima ora

14:59Germania: sanzioni Usa contro Russia danneggiano l’Europa

(ANSA) - BERLINO, 27 LUG - Forte opposizione del governo di Berlino alle nuove sanzioni alla Russia in discussione negli Usa. Stamattina il ministro dell'Economia, Brigitte Zypries (Spd) si è espressa duramente contro le attuali ipotesi di sanzioni, nel corso di un'intervista al canale televisivo Ard. Le imprese europee potrebbero essere danneggiate dalle sanzioni, ha sostenuto il ministro, e non solo: "C'è la possibilità di contro-sanzioni, lo prevede l'Organizzazione mondiale del commercio, e questo potrebbe portare a sanzioni ulteriori", dando origine ad una spirale dannosa per l'economia. L'obiettivo invece dovrebbe essere favorire il commercio, non ostacolarlo, ha concluso Zypries.

14:58Atletica: Mondiali, gli azzurri saranno 36

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il ct della nazionale italiana si atletica Elio Locatelli ha ufficializzato l'elenco dei convocati per i Mondiali in programma a Londra dal 4 al 13 agosto. Saranno in tutto 36 gli atleti, 18 uomini e 18 donne, che rappresenteranno l'Italia, compresi i 6 che si sono guadagnati la partecipazione attraverso il meccanismo dei target numbers Lorenzo Vergani (400hs), Simone Falloni (martello), Gloria Hooper (200m), Francesca Bertoni (3000 siepi), Erika Furlani (alto) e Laura Strati (lungo). Spicca la presenza dell'iridato indoor e recordman nazionale dell'alto Gianmarco Tamberi che si presenta a Londra 2017 anche da campione europeo in carica, così come il maratoneta Daniele Meucci e la quattrocentista Libania Grenot, in questa occasione schierata solo nella 4x400 Al femminile da seguire la marciatrice Antonella Palmisano, nel 2015 5/a ai Mondiali e 4/a alle Olimpiadi di Rio 2016, la primatista italiana della 20km Eleonora Giorgi, l'altista Alessia Trost e la n.1 azzurra dei 400 hs Yadis Pedroso.

14:54Libia: Martedì Gentiloni alla Camera spiegherà missione

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - I dettagli della missione per l'invio di navi, richiesto dal governo di Tripoli, "li stiamo discutendo in queste ore, li presenteremo martedì alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato e con il voto del Parlamento sono certo dei risulti". Così il premier Paolo Gentiloni nella conferenza stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Partito socialdemocratico tedesco Martin Schulz.

14:54Venezuela: tre i morti durante la prima giornata di sciopero

(ANSA) - CARACAS, 27 LUG - Sono tre i morti registrati mercoledì durante la prima giornata dello sciopero nazionale convocato dall'opposizione in Venezuela contro la riforma costituzionale promossa dal governo di Nicolas Maduro. Un giovane manifestante, identificato come Elderson Caldera, è morto infatti durante scontri con la Guardia Nazionale a Timotes, nello stato di Merida (ovest del paese). Lo ha reso noto su Twitter Leonardo Leon, corrispondente locale del quotidiano El Nacional. La morte di Caldera si aggiunge a quella di un altro manifestante ucciso a Merida, Rafael Vergara, e di Juan Carlos Aponte, un 16enne a Petare - quartiere popolare di Caracas - tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco nelle ultime 24 ore. Con i tre morti di ieri, il bilancio di morti dall'inizio dell'ondata di protesta anti-Maduro, nell'aprile scorso, è salito a 102.

14:51Migrante partorisce in centro accoglienza e nasconde feto

(ANSA) - CAGLIARI, 27 LUG - Ha partorito prematuramente in una stanza del centro di accoglienza in cui è ospitata, poi ha nascosto il feto, che è stato ritrovato morto. Gli agenti della Squadra mobile di Cagliari stanno lavorando su quanto accaduto nella notte in una struttura per migranti della città. Una nigeriana di 20 anni, incinta di almeno sei mesi, ha partorito ma non è chiaro al momento se sia stata aiutata o se si sia trattato di un aborto spontaneo. La giovane ha iniziato a perdere sangue e ha chiesto aiuto ai responsabili del centro. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazza in ospedale. Lei stessa e il personale medico sono poi tornati nella struttura per cercare il feto, che la nigeriana aveva nascosto in una busta di plastica sotto il letto.

14:48Banche venete: Sì definitivo a Dl in Senato

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Via libera del Senato al disegno di legge di conversione del decreto sulle banche venete per il quale il governo ha chiesto il voto di fiducia. I sì sono stati 148, i no 91, nessun astenuto. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, diventa così legge.

14:47Ue: Gentiloni incontra Schulz, accelerare integrazione

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Abbiamo la comune convinzione che questa sia una fase in cui anche grazie ai risultati positivi economici bisogna accelerare in Ue che punti sulla promozione degli investimenti, nella dimensione sociale, nel rafforzamento dell'unione monetaria e fiscale e una maggiore responsabilità comune". Così il premier Paolo Gentiloni nella conferenza stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Partito socialdemocratico tedesco Martin Schulz.