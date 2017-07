Ultima ora

18:50Scuola: Miur, autorizzate 51.773 nuove assunzioni di prof

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - È on line sul sito del Miur il contingente delle assunzioni relative al personale docente della scuola. Ieri è stata firmata l'autorizzazione ad assumere, pari a 51.773 posti, di cui 13.393 sono posti di sostegno. I posti sono 4.050 per la scuola dell'infanzia (di cui 1.317 di sostegno), 11.521 per la primaria (di cui 4.836 di sostegno), 19.936 per la scuola secondaria di I grado (di cui 5.920 di sostegno), 15.548 per la secondaria di II grado (di cui 1.320 di sostegno), 718 per gli insegnamenti specifici dei licei musicali. Il cronoprogramma di avvicinamento al nuovo anno scolastico procede, ora, con le immissioni in ruolo del personale docente che saranno completate, compresa la fase della individuazione per competenze, entro il prossimo 14 agosto. Mentre entro il 31 agosto saranno effettuate le assegnazioni provvisorie. A seguire, le supplenze, saranno assegnate entro l'avvio delle lezioni secondo i calendari territoriali.

18:50Sci: Italia Team, azzurri sul ghiacciaio di Saas Fee

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Le imperfette condizioni meteorologiche non fermano il raduno degli specialisti delle discipline tecniche maschili di Coppa del mondo, impegnati sul ghiacciaio di Saas Fee (Svi) fino a domani con Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Florian Eisath, Stefano Gross, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Roberto Nani, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Patrick Thaler e Riccardo Tonetti, seguiti dal capo allenatore Massimo Carca, l'allenatore responsabile Stefano Costazza e i tecnici Giancarlo Bergamelli, Devid Salvadori, Daniele Simoncelli, Alberto Sugliano e Andrea Viano. Il vento e la nebbia dei giorni scorsi che hanno ritardato l'inizio degli allenamenti, hanno abbandonato nella giornata odierna la località svizzera, così il programma stilato dagli allenatori di addestramento sia di gigante che di slalom e sci libero per chi sciava per la prima volta, è stato regolarmente portato a termine.

18:46Nuoto: mondiali, Pellegrini sorride, ci ho provato bene così

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Sono contenta, va benissimo così. Ero già soddisfatta stamattina, perché sapevo di aver dato tutto quello che avevo nella mia gara. Ci ho provato ma va bene così". Federica Pellegrini esce dall'acqua sorridente, nonostante il 54''26 non le consente di entrare nella finale della gara sprint. "Ora mi resta qualche staffetta - dice l'azzurra il giorno dopo l'impresa con l'oro nei 200 sl - I 100 mi divertono e mi stimolano. Mi allenerò di più su questa distanza, non certo per vincere i mondiali, ma sicuramente per fare del mio meglio, come piace fare a me. L'oro di ieri? Forse da questa sera comincerò a rendermene conto".

18:39Cucinelli ‘entra’ in carcere,a Perugia nascerà laboratorio

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il 're' del cashmere Brunello Cucinelli porta la sua esperienza dentro il carcere di Perugia a favore dei detenuti, con un progetto che unisce lavoro e riabilitazione. L'iniziativa è frutto di un protocollo d'intesa siglato dal Capo del Dap, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Santi Consolo, e Carolina Cucinelli della "Brunello Cucinelli s.p.a.". L'accordo prevede la creazione di un laboratorio di sartoria artigianale all'interno della casa circondariale di Perugia "Capanne" e il confezionamento di maglioni in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria. Il piano, che partirà a breve, prevede la progettazione del laboratorio, la definizione dei cicli e dei tempi di produzione e un percorso finalizzato a formare nel tempo un numero di persone qualificate per l'intera lavorazione. Cucinelli mette a disposizione gratuitamente e ai soli fini sociali, oltre al proprio know how, personale specializzato per la realizzazione e la supervisione del design del prodotto realizzato.

18:34Mondiali nuoto: 100 sl, Pellegrini fuori dalla finale

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Niente finale dei 100 stile libero per Federica Pellegrini ai mondiali di nuoto di Budapest. Dopo l'oro nei 200, ha chiuso le semifinali con il 15/o tempo complessivo di 54"26 che la tiene fuori dalla rosa delle otto in corsa per il titolo.

18:12Eliseo smentisce voler creare hotspot migranti in Libia

(ANSA) - PARIGI, 27 LUG - La Francia smentisce nettamente l'ipotesi di voler creare dei centri hotspot in Libia già da questa estate per esaminare la candidature dei richiedenti asilo: lo dicono fonti dell'Eliseo interpellate dall'ANSA a Parigi, precisando che una simile ipotesi potrebbe diventare eventualmente di attualità solo quando la sicurezza del Paese verrà pienamente garantita.

18:07Calcio: Grassi dal Napoli alla Spal

(ANSA) - FERRARA, 27 LUG - Il Napoli ha ceduto a titolo temporaneo alla Spal il centrocampista Alberto Grassi. E' quanto afferma in una nota il club ferrarese, secondo cui "la formula tra le due società è di prestito temporaneo per un anno con opzione di riscatto e controriscatto". Grassi, 22 anni, originario di Lumezzane nel Bresciano e cresciuto calcisticamente nell'Atalanta, era stato acquistato dai partenopei nel 2016. Nell'ultima stagione ha militato nell'Atalanta, cui è stato 'girato' in prestito dallo stesso Napoli: per lui 18 presenze ed una rete all'attivo.