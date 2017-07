Ultima ora

20:39Vela:Tp52 Super series,Azzurra ‘riemerge’ nel mare Baleari

(ANSA) - 27 LUG, MAIORCA (SPAGNA) - Con un terzo, un quinto e un secondo posto, ottenuti nelle tre regate odierne a Palma di Maiorca, Azzurra sale al terzo posto di una classifica cortissima, dietro a Provezza e Platoon, nella tappa spagnola delle Tp52 Super series di vela. Domani, la giornata finale, con la disputa di due regate. Sono almeno sei i team che possono ambire alla vittoria. Nelle tre prove odierne, che sono state accompagnate da una brezza termica da sudovest tra i 10 e i 12 nodi, la flotta è sempre rimasta a ranghi compatta, con frequenti scambi di posizione e vicende alterne per tutti i team. Spettacolari gli arrivi al fotofinish, con tre o quattro barche racchiusa in pochi metri. Azzurra è stata molto costante concludendo le prove nell'ordine al terzo, al quinto e al secondo posto. La classifica generale del circuito vede al comando Azzurra a pari punti con Platoon.

20:29Aereo Volotea rientra Venezia per anomalia, nessun problema

(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - Un volo della compagnia spagnola 'Volotea' è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo allo scalo di Venezia, per la segnalazione di un'anomalia al motore. Il Boeing 717, con destinazione Preveza (Grecia), con 95 persone a bordo, è atterrato sulla pista del 'Marco Polo' senza alcun problema. Ora i passeggeri sono in attesa di ripartire. La segnalazione di anomalia ha fatto scattare la procedura di sicurezza nell'aeroporto veneziano, con l'allertamento dei vigili del fuoco e delle altre strutture di pronto intervento, il cui impiego però non si è poi reso necessario.

20:21Incendio Londra: verso incriminazione omicidio colposo

(ANSA) - LONDRA, 27 LUG - Secondo la polizia ci sono "motivi sufficienti" per definire la strage della Grenfell Tower di Londra "un omicidio colposo provocato da una o più aziende", in questo caso il comune e l'ente delle case popolari di Kensington e Chelsea, cioè il Royal Borough of Kensington e la Chelsea and the Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation. L'incendio al grattacielo londinese ha provocato oltre 80 morti.

20:18Melania Trump da sola a Invictus Game

(ANSA) - NEW YORK, 27 LUG - Melania Trump guiderà la delegazione degli Stati Uniti ai giochi Invictus in programma in settembre a Toronto. Sarà la prima volta che la moglie del presidente Donald Trump va da sola in missione all'estero. I giochi, a cui parteciperanno oltre 500 soldati e soldatesse a partire dal 24 settembre, sono quelli organizzati dal Principe Harry per militari feriti. Durante la permanenza a Toronto Melania incontrerà il figlio di Lady Diana che da tre anni cura la manifestazione ispirata ai Warrior Games di Denver a cui Harry aveva assistito nel 2013 durante una visita di una settimana negli Stati Uniti.

20:03Giovanni Melillo è il nuovo procuratore di Napoli

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - È Giovanni Melillo il nuovo capo della procura di Napoli. Lo ha stabilito, votando a maggioranza, dopo una lunga discussione, il plenum del Csm. L'ex capo di gabinetto del ministro Orlando, poi sostituto pg di Roma, andrà a dirigere la Procura più grande d'Italia, con 9 aggiunti e 97 sostituti. Melillo ha prevalso per 14 voti a 9, con due astenuti, sul procuratore di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho. Foggiano, 57 anni, Melillo è al suo primo incarico di capo di una Procura, pur avendo ricoperto a lungo il ruolo di procuratore aggiunto, sempre a Napoli. È stato prima pretore poi pm e sostituto alla Dna. Il ministro Orlando nel 2014 l'ha chiamato al ministero, dove per tre anni è stato capo di gabinetto. Il magistrato è poi tornato in ruolo a marzo ed è stato nominato sostituto procuratore generale di Roma. Melillo è stato in corsa anche per la procura di Milano, ma ritirò la sua candidatura prima del voto del Csm per Francesco Greco.

19:59Atletica: non lo porta a Londra, aggredisce l’allenatore

(ANSA) - ADDIS ABEBA, 27 LUG - Un atleta etiope è stato squalificato due anni da tutte le competizioni per aver aggredito il proprio allenatore, dopo aver appreso di non essere stato inserito nella squadra di atletica per il mondiale del mese prossimo a Londra. Sileshi Bisrat, portavoce della Federazione di atletica dell'Etiopia, ha reso noto che Chala Beyo, 21enne corridore dei 3.000 siepi - presente alle olimpiadi di Rio de Janeiro, dove non arrivò in finale - ha colpito l'allenatore Yohannes Mohammed all'annuncio della squadra. Il tecnico è dovuto ricorrere alle cure mediche a causa di una ferita all'occhio sinistro. Dopo l'episodio l'atleta è fuggito ed è ricercato dalla polizia. Al momento dell'aggressione aveva anche una pietra in mano, ma non l'ha usata per colpire.

19:47Venezia: Brugnaro, pronto piano progetti per sviluppo città

(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - Il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato che il Comune è pronto a dare attuazione agli interventi decisi per lo sviluppo della città lagunare e la terraferma previsti nell'ambito del cosiddetto "Patto per Venezia". Un piano dettagliato che va, a titolo di esempio, dallo scavo dei rii ai sistemi sperimentali di gestione del turismo, dalla riqualificazione di Palazzo Ducale e dei Musei civici al riuso del Palazzo del Cinema ex Casinò al Lido, dai sistemi di videosorveglianza alle opere a favore del verde, dello sport, della mobilità sostenibile. "La Giunta comunale - ha detto Brugnaro - ha inserito nel Documento di programmazione 2018-2020 gli interventi che saranno finanziati con i 110 milioni di euro stanziati nell'ambito del 'Patto per lo sviluppo della Città', firmato col governo il 26 novembre scorso. Abbiamo rispettato tempi e modalità, stabilendo i criteri e individuando le priorità: siamo ora già pronti per realizzarli".