27 luglio 2017

CARACAS – Tra i rumors relativi al calciomercato ci sono diversi calciatori venezuelani. Tra i vinotinto che potrebbero cambiare casacca ci sono: Tómas Rincón (Juventus), Adalberto Peñaranda (Málaga), Rolando Lucena (Zamora), Jhon Murillo (Benfica) ed altri.

Tómas Rincón potrebbe volare in Spagna. Approdato alla Juventus nel corso dell’ultima sessione invernale di calciomercato, Tómas Rincón, potrebbe veder finire la sua esperienza in bianconero dopo una manciata di mesi.

Prelevato lo scorso gennaio dal Genoa per diventare una valida alternativa ai titolarissimi, il centrocampista della vinotinto in realtà non ha trovato moltissimo spazio all’ombra della Mole e rischia di trovarne ancora meno nella prossima stagione.

La Juventus è infatti alla ricerca di un centrocampista di valore assoluto e nelle ultime ore si sono intensificate le voci che vorrebbero i bianconeri sulle tracce di Matuidi. Per tale motivo, El general sta iniziando a guardarsi in giro. I pettegolezzi di mercato ci dicono che il capitano della Vinotinto potrebbe servire come pedina si scambio con il Valencia per arrivare a Garay, ma al momento non c’è nulla di certo. El general é impegnato con la Juventus nella tourneé che sta svolgendo negli Stati Uniti.

Ancora incerto il futuro di Adalberto Peñaranda. Dove giocherá l’ex Udinese il prossimo campionato? É questa la domanda che si fanno i tifosi dell’attacante della vinotinto Under 20. Nella passata stagione era arrivato in Friuli, in prestito dal Watford che a sua volta lo aveva appena acquistato dal Granada. Durante la sua esperienza nella nostra serie A ha giocato briciole di partite senza mai convincere il mister, poi durante la sessione di calciomercato invernale é andato a rinforzare il Málaga.

In Spagna ha trovato con la maglia dei boquerones altri connazionali: Maikel Villanueva, Juan Pablo Añor e Roberto Rosales. I quattro nel mese di gennaio hanno scritto una pagina storica per il calcio vinotinto: erano allo stesso tempo in campo nella gara persa per 2-1 sul campo del Real Madrid. Ma oltre a questo evento, l’esperienza di Peñaranda in Spagna sembra giunta ai titoli di coda, stando alle notizie dei diversi siti della penisola ibérica non rientra nei piani del mister. Per questo motivo la medaglia d’argento del mondiale under 20 dovrá trovarsi una sistemazione, in Inghilterra non puó giocare perche gli é stato negato il visto di lavoro.

Un altro venezuelano che é alla ricerca di una nuova sistemazione é Mikel Villanueva. In questa sessione di mercato, il Málaga, il club che detiene il suo cartellino ha acquistato Paul Baysse ed é alla ricerca di un altro difensore. Questo fa pensare che non rientra nello schacchiere che ha in mente Michel per la stahione 2017-2018.

Tra gli altri rumors troviamo che Jhon Murillo (22 anni) lascerá il Benfica per giocare con i turchi del Kasimpasa. Altro vinotinto che sicuramente fará notizia in questa finestra di mercato sará Rolando Lucena, attualmente in forza allo Zamora che potrebbe sposare il progetto dei colombiani dell’Atlético Nacional. Mentre Joshua Mejia é in periodo di prova con gli spagnoli del Leganés.

(Fioravante De Simone)