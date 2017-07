Pubblicato il 27 luglio 2017 da ansa

NEW YORK. – Jeff Bezos supera Bill Gates: è stato – almeno brevemente – l’uomo più ricco al mondo. Il fondatore di Amazon arriva a valere 92,3 miliardi di dollari, ovvero quasi due miliardi di dollari in più dei 90,8 del patron di Microsoft. Poi l’inversione in Borsa dei titoli Amazon, che arrivano a perdere il 3,4% nelle contrattazioni after hours, relega nuovamente Bezos al secondo posto: a pesare sull’ andamento a Wall Street è la trimestrale, con i ricavi ancora in crescita ma un utile decisamente sotto le attese a 197 milioni di dollari, o 40 cent per azione.

Lo storico sorpasso, anche se temporaneo, arriva con la volata dei titoli Amazon, saliti del 40% dall’inizio dell’anno approfittando del rally di Wall Street innescato dalla vittoria di Donald Trump. E arriva nonostante gli attacchi proprio del presidente americano: sulla falsariga delle critiche mosse durante la campagna elettorale, Trump anche dalla Casa Bianca non ha mai risparmiato parole dure nei confronti Bezos e Amazon sul fronte della tasse, ma soprattutto per il Washington Post, il quotidiano che fa capo a Bezos e autore di molti scoop sull’Amministrazione Usa che al presidente non sono andati giù.

La scalata di Bezos alla vetta dei paperoni del mondo è iniziata da lontano: da un garage di Seattle nel 1994, dove ha fondato la libreria online Amazon con in tasca una laurea in ingegneria a Princeton e dopo una breve parentesi a Wall Street. Da allora Amazon ha ‘conquistato’ il mondo, innescando una vera e propria rivoluzione dello shopping e mandando in pensione i tradizionali grandi magazzini.

La prossima sfida è ora la conquista del mercato alimentare: un settore che vale 600 miliardi di dollari ed è caratterizzato da consumatori che ancora preferiscono scegliere di persona la frutta e la verdura. Una sfida ambiziosa, ma secondo gli analisti a portata di mano per Amazon, che finora ha più volte stupito spingendosi ben al di là delle attese.

L’ascesa di Amazon a colosso mondiale è coincisa con quella di Bezos, che ha in portafoglio il 16,9% della società. Bezos ha iniziato il 2017 come quarto uomo più ricco al mondo, poi ha superato prima il patron di Zara Amancio Ortega e poi Warren Buffett.

Ora il sorpasso di Gates, che resta comunque in testa alla classifica dei paperoni 2017 di Forbes pubblicata in marzo. Un ribaltone che non sarebbe stato possibile se il fondatore di Microsoft non avesse donato alla filantropia la maggior parte della sua ricchezza: Gates è infatti con Buffett il creatore di ‘Giving Pledge’, l’iniziativa per incoraggiare i miliardari a donare almeno la metà della loro fortuna a cause di beneficenza.

Finora Gates ha donato 31,1 miliardi di dollari, una cifra che fa ‘scomparire’ i 100 milioni donati da Bezos a cause filantropiche. Ma anche su questo fronte il patron di Amazon sembra voler recuperare il terreno, avviando con un tweet una raccolta di idee per iniziative di beneficenza.