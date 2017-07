Ultima ora

16:53Migranti: Viminale, passi avanti con ong, lunedì firma

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Sul codice di condotta delle Ong durante i soccorsi di migranti in mare ci sono stati "passi avanti" e sono state accolte alcune delle richieste delle organizzazioni. Lo ha fatto sapere il Viminale che al termine di una riunione questa mattina durata circa due ore ha indicato lunedì prossimo come data per la firma del documento. Rimangono però ancora delle distanze, come emerge dalle dichiarazioni dei rappresentanti di alcune delle principali sigle, tra cui Medici senza Frontiere, Save the Children, Sea Watch, che hanno chiesto modifiche su alcuni punti. Due i più critici: l'impegno a non effettuare trasbordi delle persone salvate su altre navi e quello ad accettare la presenza di personale di polizia giudiziaria a bordo. Su quest'ultimo in particolare le visioni sono divergenti e le Ong chiedono che la polizia non sia armata. Senza un accordo su questo aspetto "potremo non firmare", dice Sea Watch. Le Ong si dicono comunque fiduciose in un'intesa e sottolineano le aperture manifestate dal Viminale.

16:39Calcio: l’agente di Rodriguez, al Milan è felicissimo

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Ricardo si trova molto bene, il Milan è un gruppo unito e questo è importante per lui che è nuovo nel campionato italiano". Lo ha detto a radio Crc Gianluca Di Domenico, procuratore di Ricardo Rodriguez, ieri nel suo debutto in rossonero autore del gol partita al Craiova, nel terzo turno preliminare di Europa League. "Il Milan - ha proseguito l'agente del 24enne difensore - ha cercato Ricardo e lui è felicissimo; lavorerà molto e sono contento che sia in Italia. Anche la sua compagna lo è. Uno come Ricardo, che ha trascorso 5 anni a Wolfsburg, potrebbe restare tutta la vita a Milano. Il calcio italiano è migliorato tantissimo: se si vuole giocare per soldi, si va in Cina; in Italia, invece, mancano solo le infrastrutture e spero che l'Uefa aiuti le società. Il campionato? Sarà molto equilibrato. Napoli e Juve sono compatte, hanno cambiato poco, ma anche Milan e Inter faranno la loro parte. Quando si prendono 10 giocatori nuovi, bisogna creare un'amalgama, spero che il Milan disputi un buon campionato".

16:36F1:Ungheria,Vettel scherza in italiano ‘oggi insalata mista’

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - E' stata un po' un'insalata mista, non so se mi spiego. Oggi è stato un po' altalenante''. Sebastian Vettel gioca con le parole tra l'italiano e l'inglese ma fa capire di essere abbastanza ottimista dopo il venerdì di prove libere in vista del Gran Premio d'Ungheria a Budapest. ''Ho avuto alti e bassi - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky - non è andata troppo male e sembriamo tutti vicini. Dovrebbe essere divertente domani, lavorando più sulle gomme dovremmo andare meglio''. La gara? ''Se ci sarà l'opportunità cercheremo di vincere''. Tutto sommato soddisfatto anche l'altro ferrarista Kimi Raikkonen: ''non è andata male, abbiamo provato diverse cose anche se non abbiamo girato quanto avremmo voluto. La partenza è importante come sempre, ma qui è il momento più semplice per guadagnare posizioni''.

16:31Calcio: Milan “Caro Pallotta, pronti a confronto bilanci”

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Caro Pallotta, siamo pronti a un confronto sui bilanci del Milan e della Roma". E' questo il senso immediato della risposta che l' A.d. del Milan, Fassone, dà al presidente della Roma, James Pallotta. "Siamo sbalorditi per lo stile - afferma Fassone in una dichiarazione che tra poco andrà sulla pagina facebook della società rossonera - e per il fatto veramente inusuale che un club attacchi in modo così diretto una consorella. Tra l'altro, quante imprecisioni...".

16:31Iran: dimostrazioni contro Israele e Myanmar a Teheran

(ANSA) - TEHERAN, 28 LUG - Manifestazioni contro Israele e Myanmar, per "condannare i recenti crimini contro i musulmani", si sono svolte oggi a Teheran. Numerose persone sono scese in piazza dopo la preghiera del venerdì urlando slogan e issando cartelli di protesta. A conclusione della manifestazione è stato diffuso un comunicato nel quale i manifestanti hanno rimarcato il loro "sostegno all'Intifada palestinese" e hanno "condannato la violenza della moschea di Al-Aqsa da parte dei sionisti". Nel comunicato viene inoltre criticato l'atteggiamento degli organismi internazionali "per il loro silenzio verso l'uccisione brutale dei musulmani in Myanmar".

16:19Trump: columnist Wsj, è un Woody Allen che non fa ridere

(ANSA) - NEW YORK, 28 LUG - Donald Trump e' "un Woody Allen che non fa ridere": cosi' Peggy Noonan, la ex speechwriter di Ronald Reagan, nella sua rubrica sul Wall Street Journal. Il bersaglio della colmo sono i micromessaggi del presidente su Twitter: "La meta' mostrano estrema debolezza. Sono piccoli gridolini imploranti, usualmente emessi subito dopo l'alba". In questo modo il capo della Casa Bianca "quasi quotidianamente compromette se stesso ignorando le norme e le forme tradizionali della mascolinità' americana", scrive la Noonan. Nei suoi tweet, "Trump non e' forte e in self-control, non e' 'cool' e duro, ne' sobrio e determinato: e' piagnucoloso, lamentoso e auto-commiserante". Il suo stile "e' quello di Woody Allen", i cui personaggi "non riescono a smettere di parlare delle loro emozioni, dei loro risentimenti, dei loro bisogni". Con una differenza: "Woody era un comico. Faceva ridere. Non metteva avanti un nuovo paradigma di mascolinità. Trump oggi e' un Woody Allen che non fa ridere".

16:17Usa, rammarico per riduzione diplomatici

(ANSA) - MOSCA, 28 LUG - "Abbiamo ricevuto la nota ufficiale del governo russo. L'ambasciatore americano in Russia John Thefft ha espresso profondo rammarico e protesta". Così l'ambasciata statunitense in Russia ha reagito in un comunicato alla decisione di Mosca di ridurre il numero degli impiegati delle rappresentanze diplomatiche americane in Russia e togliere a Washington l'utilizzo di alcuni immobili in risposta alle possibili sanzioni Usa approvate dalla Camera e dal Senato.