Ultima ora

18:41Calcio: Roma,Sabatini a Pallotta,grazie a me 120mln introiti

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Ho sempre ammirato la genialità del presidente della Roma, James Pallotta, puntualmente riconfermatasi quando ha deciso di accettare le mie dimissioni a settembre e non a maggio quando le avevo presentate''.Walter Sabatini replica al presidente della Roma, James Pallotta, che in un'intervista telefonica da Boston in nottata aveva parlato di perdita di fiducia nei confronti dell'ex direttore sportivo sostituito poi da Monchi. ''Nonostante la sfiducia che Pallotta oggi lamenta ho quindi dovuto e voluto completare la campagna acquisti che per sua fortuna ha portato la mia squadra ad ottenere 87 punti in campionato e a garantire 120 milioni di introiti al 30 giugno, permettendogli di passare un'estate esaltante come si evince dai giudizi espressi su cose e persone". "Auspico - fa sapere Sabatini all'Ansa - che la Roma possa in futuro ribadire classifica e introiti con i calciatori individuati ed acquisiti dalla nuova gestione''

18:28Bimbo di 2 anni e mezzo cade da balcone 2/o piano,gravissimo

(ANSA) - IMPERIA ONEGLIA, 28 LUG - Un bimbo di due anni e mezzo di origini tunisine è caduto questo pomeriggio dal balcone dell'appartamento al secondo piano di una palazzina dove vive con la sua famiglia, regolarmente residente a Imperia Oneglia. Il piccolo ha fatto un volo di oltre sei metri finendo sul marciapiede sottostante. Immediati i soccorsi. Il bambino è stato trasferito in elicottero al pediatrico Gaslini.

18:24Stamina: Tribunale, gravissimo applicare metodo a Brescia

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - E' stata una "azione gravissima" l'applicazione del metodo Stamina agli spedali civili di Brescia. Lo scrive il Tribunale di Torino nella sentenza con cui lo scorso 29 maggio ha condannato a due anni di carcere quattro imputati riconosciuti colpevoli di somministrazione di farmaci imperfetti. La terapia fu applicata in via sperimentale a dodici pazienti e i giudici hanno sottolineato che tra di loro c'erano "bambini in tenera età". I fatti risalgono al periodo tra la primavera 2011 e il maggio 2012 e si riferiscono alla sperimentazione di Stamina nel presidio sanitario della città Lombarda. Si tratta del cosiddetto "filone bresciano" della maxi inchiesta della Procura di Torino sulla controversa terapia patrocinata da Davide Vannoni. La condanna a due anni di carcere è stata inflitta a Ermanna Derelli, ex direttrice sanitaria, Carmen Terraroli, segretaria referente del comitato etico, Arnalda Lanfranchi, responsabile del laboratorio, Fulvio Porta, pediatra. Tutti hanno ottenuto la condizionale. (ANSA).

18:11In giro per Bologna nuda: assessore, sanzionata 3.300 euro

(ANSA) - BOLOGNA, 28 LUG - "La ragazza che girava nuda in città è stata fermata dalla polizia ferroviaria, in zona viale Pietramellara; è stata sanzionata con 3.300 euro di multa; non abita a Bologna, era a Bologna da amici e viene da un'altra città. Evidentemente il caldo dà fastidio, non so cosa dirle di più. Comunque è stata fermata". L'assessore alla Sicurezza del Comune di Bologna, Riccardo Malagoli, ha risposto questa mattina, in sede di Question Time, a una domanda posta in aula dalla consigliera Lucia Borgonzoni (Lega Nord). La risposta è riferita al fatto avvenuto ieri a Bologna dove una ragazza è stata vista girare per le vie della città completamente nuda, più volte fotografata e le cui immagini hanno invaso tutti i social.(ANSA).

18:10Calcio: in ritiro Juve si gioca a basket, show di Allegri

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Una partita di basket per spezzare la monotonia del ritiro. Divertente 'intermezzo' in casa della Juventus, in tournée negli Stati Uniti. Nella pausa tra un allenamento e l'altro, Allegri, Rincon, Mandzukic e De Sciglio hanno dato vita a un '2 contro 2' nella palestra del Babson College di Boston, nel Massachussets, dove la pallacanestro è nata. Allegri e De Sciglio contro Rincon e Mandzukic: in evidenza proprio l'allenatore e il centravanti croato, che hanno attirato l'attenzione anche degli altri compagni di squadra.

18:10Incendio Milano: diossina 270 volte oltre valore normale

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Sono arrivate a un livello 270 volte superiore alla norma le concentrazioni di diossine "solo nella fase acuta dell'emergenza, ossia per una breve esposizione temporale" a causa dell'incendio che ha colpito una deposito di rifiuti industriali a Bruzzano (Milano) il 24 luglio. E' quanto hanno rilevato le misurazioni di Arpa Lombardia che prevede "il rientro nei valori normali prevedibilmente entro domani". Nelle ore più critiche dell'incendio, i livelli di concentrazione di diossine e furani (PCCD-DF) sono stati pari a 80.9 picogrammi per metrocubo (1 pgeq = 1000 fgeq) e una concentrazione di benzoapirene pari a 40.838 ng/m3.

18:03Siccità: M5s, Governo e Regione esasperano i romani

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Sull'acqua a Roma si sta giocando una guerra sporca. Regione Lazio e governo, ovvero il Pd, stanno attaccando la giunta Raggi portando all'esasperazione i cittadini Romani". Così la deputata del Movimento 5 Stelle Laura Castelli che aggiunge:"Dov'era Zingaretti negli ultimi anni, mentre la crisi idrica aumentava in tutta la Regione, e non solo a Roma, fino alla situazione attuale? Questa vicenda è totalmente strumentale e andremo a stanare le responsabilità di gente senza scrupoli".