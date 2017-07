Ultima ora

20:24Turchia: caso giornalisti Cumhuriyet, 7 scarcerati

(ANSA) - ISTANBUL, 28 LUG - Un tribunale di Istanbul ha deciso la scarcerazione di 7 degli 11 giornalisti e amministratori del quotidiano anti-Erdogan Cumhuriyet, in detenzione cautelare da 9 mesi, accusati a vario titolo di "terrorismo" per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, il Pkk curdo e il gruppo di estrema sinistra Dhkp-c.

20:21Nuoto: Mondiali, nella 4X200 sl uomini oro Gran Bretagna

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - La Gran Bretagna ha vinto l'oro nella staffetta maschile 4X200 stile libero, ai Mondiali di nuoto di Budapest. L'argento è andato alla Russia, il bronzo agli Stati Uniti. Il quartetto italiano (Megli, Detti, Magnini e Dotto) è giunto sesto.

20:13Pallanuoto: Mondiali, Setterosa chiude sesto

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - La nazionale femminile di pallanuoto è stata sconfitta 10-8 dall'Ungheria campione d'Europa ed ha chiuso al sesto posto il mondiale a Budapest. Le reti italiane sono state segnate da Garibotti e Bianconi, a segno quattro ciascuna. Andiamo via con un bilancio che non può essere positivo perché il Setterosa non deve mai essere contento quando torna a casa senza medaglia - ha commentato al termine il commissario tecnico Fabio Conti - Per il programma a lunga scadenza, in vista della preparazione di Tokio 2020, invece, reputo che come base di partenza questo mondiale sia un ottimo mattoncino".

19:59Il piccolo Charlie Gard è morto

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Il nostro splendido bambino se n'è andato": questo il lapidario annuncio dato dai genitori di Charlie Gard, il bambino britannico malato terminale che ha sollevato un dibattito mondiale.

19:50San Nicola: reliquia rientrata a Bari dalla Russia

(ANSA) - BARI, 28 LUG - Dopo poco più di due mesi è tornato a Bari dalla Russia il frammento della costola sinistra di San Nicola. La reliquia è stata venerata da quasi due milioni e mezzo di fedeli. Aveva lasciato il capoluogo pugliese lo scorso 21 maggio, per la prima volta in 930 anni. Il prezioso reliquiario che ha accompagnato l'osso del Santo patrono di Bari nel suo viaggio a Mosca e a San Pietroburgo, è stato accompagnato in volo dal cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per l'Unità dei cristiani, dall'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Francesco Cacucci, dal rettore della basilica di San Nicola, padre Ciro Capotosto, e da una rappresentanza del Patriarcato di Mosca. A Bari, ad accogliere la sacra reliquia ci sono, tra gli altri, il rettore della Chiesa Russa di Bari, padre Andrej Boytsov, il sindaco Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, gli uomini del Comitato San Nicola, e picchetti d'onore delle forze dell'Ordine.

19:36Radiato da Gdf, gestiva bar e pagava in nero

(ANSA) - PRATO, 28 LUG - Un militare di 32 anni della Guardia di Finanza, in forze fino al comando provinciale di Prato, è stato radiato dal corpo per violazione dei doveri d'ufficio: mandava avanti da gestore occulto una gelateria che si trova poco distante dalla sede del comando, alla periferia est della città. Il giovane è stato oggetto di un indagine condotta dai suoi stessi colleghi - con intercettazioni e pedinamenti - per conto della procura: è indagato per estorsione, falso ideologico e truffa. L'inchiesta è partita dalla denuncia di una dipendente della gelateria che protestava di essere stata pagata in nero e meno di quanto era stato pattuito. Lei ha così raccontato di essere stata minacciata dal finanziere che, millantando la propria posizione all'interno delle forze dell'ordine, le diceva che se avesse fatto qualche passo falso l'avrebbe rovinata. Le indagini hanno appurato che il titolare del negozio era proprio il finanziere, che aveva però intestato l'esercizio commerciale ad un parente con il suo stesso nome e cognome. L' ora ex finanziere, secondo la procura, stava spesso in prima persona dietro il bancone, teneva la contabilità dell'azienda e i rapporti con i fornitori. Tra gli indagati del fascicolo di cui è titolare il sostituto procuratore Laura Canovai, ci sono anche un medico, un ingegnere, un consulente del lavoro ed un commercialista: questi avrebbero tentato nascondere la verità una volta che il trentaduenne si era accorto di essere indagato.(ANSA).

19:32Annuncia suicidio su Fb e si dà fuoco nel Napoletano, morto

(ANSA) - BOSCOREALE (NAPOLI), 28 LUG - Ha lasciato due lunghi videomessaggi sulla sua pagina Facebook, spiegando le motivazioni del gesto, poi si è suicidato dandosi fuoco nel suo studio professionale di geometra a Boscoreale (Napoli). Quando sul posto sono arrivati Vigili del fuoco e Forze dell'ordine era oramai troppo tardi. E' morto così un geometra di 42 anni, molto noto a Boscoreale, centro alle pendici del Vesuvio. Nei videomessaggi la vittima annuncia il ''gesto estremo'' come lui stesso lo definisce, lanciando accuse nei confronti di una donna che, a suo dire, lo avrebbe tradito. In "rete" i video hanno raccolto tanti commenti e condivisioni. ''Sto facendo questo video e sono molto ansioso - dice Balzano nei due filmati, che durano in totale più di 30'- ho paura, succederanno cose terribili dopo questo video e non potrò fare niente. Purtroppo lei mi ha distrutto e mi ha rovinato la vita''.