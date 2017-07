Ultima ora

06:26Corea Nord, Kim: capaci di colpire Usa continentali

(ANSA) - PYONGYANG, 29 LUG - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto che il test di lancio di un missile balistico intercontinentale effettuato ieri ha dimostrato che la Corea del Nord può colpire gli Stati Uniti continentali. Anche gli analisti pensano che un'ampia parte degli Usa, tra cui Los Angeles e Chicago, sia ora nel raggio d'azione degli armamenti nordcoreani. L'Agenzia di stampa centrale coreana (Kcna) ha dichiarato che Kim ha espresso "grande soddisfazione" dopo che il missile Hwasong-14, lanciato per la prima volta il 4 luglio, ha raggiunto un'altezza massima di 3.725 chilometri e ne ha percorsi 998 chilometri prima di cadere nelle acque vicine al Giappone.

23:52Venezuela, conto alla rovescia per la Costituente di Maduro

(ANSA) - CARACAS, 29 LUG - E' cominciato il conto alla rovescia per le elezioni, domenica prossima, dei 553 membri dell'Assemblea Costituente che secondo Nicolas Maduro porterà pace e crescita al Venezuela, ma che per l'opposizione e gran parte della comunità internazionale potrebbe invece segnare la fine della democrazia nel paese latinoamericano. La tesa vigilia del voto di domenica - che l'opposizione ha chiamato a disertare e gli Usa, la Ue, la Chiesa cattolica, l'Onu e i principali paesi del continente americano hanno chiesto di sospendere - resta segnata, ancora una volta, dal caos e dalla violenza. Otto persone sono morte durante lo sciopero nazionale di 48 ore convocato mercoledì e giovedì dall'opposizione contro la Costituente. In serata con la morte di un ex tenente colonnello della Guardia Nazionale venezuelana che protestava contro l'Assemblea Costituente, il bilancio delle persone uccise dall'inizio dell'ondata di protesta nell'aprile scorso è salito a 108.

23:43Incendio Londra, 82 torri non sicure,governo cambierà regole

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - In Gran Bretagna almeno 82 torri abitative come la Grenfell Tower di Londra, sottoposte a controlli sui materiali, sono risultate non essere sicure in caso d'incendio, e il governo sta quindi pensando di cambiare i regolamenti. Lo si legge su vari media britannici fra cui il Guardian, che citano il ministero degli enti locali (Department for Communities and Local Government, Dclg) del governo di Londra. In particolare, risulta molto diffuso l'uso di pannelli di rivestimento e coibentazione in materiale composto contenente alluminio (Acm), che non è in grado di resistere al fuoco. Secondo il governo, degli 82 edifici a rischio, 47 sono sotto la giurisdizione di enti locali. I pannelli, spiega il Dclg, sono stati collaudati su un muro alto 9 metri e sottoposti alle fiamme.

23:40Usa: Priebus rimosso, Kelly a capo staff

(ANSA) - NEW YORK, 28 LUG - Donald Trump ha sostituito a sorpresa il capo dello staff Reince Priebus e ha nominato per il ruolo John Kelly, l'attuale segretario agli Interni. Lo ha annunciato Trump con un tweet. John Kelly è un "grande americano e un grande leader. Ha fatto un lavoro spettacolare come segretario alla sicurezza nazionale", ha scritto il presidente su Twitter. Il tycoon ha poi ringraziato Priebus "per il suo lavoro e per la sua dedizione al paese. Abbiamo fatto molto insieme e sono orgoglioso di lui".

22:48Amburgo: fonti, attentatore 26enne, nato Emirati Arabi

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Fonti della polizia di Amburgo hanno detto all'ANSA che l'attentatore, la cui identità è ancora in fase di accertamento, ha 26 anni ed è nato negli Emirati Arabi. I feriti, alcuni dei quali gravi, sono 5: una donna di cinquant'anni e quattro uomini. Tutti sono stati ricoverati in diversi ospedali cittadini. L'arma con cui ha colpito le sue vittime è un grande coltello. "Non possiamo confermare si sia trattato di un machete", aggiungono le stesse fonti.

21:36Incendi: evacuate case e stabile con migranti a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 28 LUG - Momenti di paura questa sera ad Elmas, nell'hinterland cagliaritano, per un incendio che si è avvicinato alle abitazioni e ha distrutto un capannone. Venticinque persone sono state evacuate, si tratta di migranti da tempo ospiti in una struttura della zona. Visitata dai medici del 118 anche una bambina di 2 anni che aveva respirato fumo, e che è stata poi affidata alla nonna, mentre uno dei migranti è stato accompagnato in ospedale per una leggera intossicazione. Il rogo è divampato intorno alle 18. Hanno preso fuoco sterpaglie e macchia mediterranea a ridosso della strada Provinciale 8. A causa del caldo e del vento le fiamme si sono velocemente propagate e hanno raggiunto un capannone e si sono avvicinate ad alcune abitazioni della zona, tra queste lo stabile in cui si trovavano i migranti. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli uomini del Corpo forestale e la Protezione civile, poi sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco. Nel giro di un'ora e mezza il rogo è stato spento. Il capannone è stato distrutto dalle fiamme. (ANSA).

21:19Calcio: Lazio, domani visite mediche Felipe Caicedo

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Felipe Caicedo è sbarcato oggi a Roma e svolgerà le visite di idoneità domani mattina presso la clinica Paideia. L'attaccante proveniente dall'Espanyol, verrà tesserato dalla Lazio dopo l'ok dei medici, l'annuncio potrebbe arrivare già per la giornata di domani indipendentemente dalla situazione legata alle caselle degli extracomunitari, al momento occupate. Nei piani del club biancoceleste, la punta ecuadoriana dovrà ricoprire il ruolo di vice di Ciro Immobile. Intanto la Lazio è sbarcata oggi a Walchsee, in Austria, dove svolgerà la seconda parte di ritiro in vista della Supercoppa contro la Juventus.