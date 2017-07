Ultima ora

11:34Nuoto: Mondiali, Italia in finale nella 4×100 stile mista

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Italia in finale nella 4x100 stile libero mista ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest (Ungheria): gli azzurri Ivano Vendrame, Alessandro Miressi, Erika Ferraioli e Federica Pellegrini hanno ottenuto il quinto tempo (3'25"71), preceduti da Olanda (3'23"89), Stati Uniti (3'23"93), Canada (3'25"07) e Ungheria (3'25"45). "È stato molto bello - ha detto a Rai Sport la Pellegrini dopo la batteria - Mi sono divertita e per una volta non ho gareggiato in mezzo alle onde... Vedremo oggi in semifinale quanto riusciremo a limare, penso di esserci", ha concluso l'azzurra in riferimento a possibili sostituzioni nel quartetto. Per quanto riguarda le batterie di altre discipline andate in vasca in precedenza, da segnalare le sfortunate eliminazioni di Silvia Di Pietro nei 50 stile libero (17/a con 25"07, fuori per 3 centesimi) e di Matteo Milli nei 50 dorso (18/o in 25"24, fuori per 7 centesimi).

11:32Amburgo:aggressore arrivato in Germania come rifugiato

(ANSA) - BERLINO, 29 LUG - E' arrivato in Germania come rifugiato il 26/enne originario degli Emirati Arabi autore dell'aggressione a colpi di coltello ieri in un supermarket di Amburgo. Lo scrivono i media tedeschi. Il giovane "aveva contatti con ambienti salafiti", aveva "problemi psicologici e faceva uso abituale di droghe". Ieri, in tarda serata, la polizia ha effettuato una perquisizione nel centro di accoglienza a Langenhorn dove il 26/enne viveva.

11:09A 16 anni muore per una dose di droga

(ANSA) - GENOVA, 29 LUG - Una ragazza genovese di 16 anni è morta la scorsa notte per un arresto cardiaco provocato dall'assunzione di Mdma, una potente metanfetamina. Lo rende noto la polizia. La giovane aveva passato la serata con alcuni amici, due maggiorenni e due minorenni, in un appartamento nel quartiere San Martino. Poi è uscita con i ragazzi per proseguire la serata in centro, arrivata nella zona della stazione ferroviaria di Brignole si è sentita male. La ragazzina è stata portata all'ospedale Galliera dove è morta 40 minuti dopo il suo arrivo. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Genova che in sta sentendo gli amici per capire da chi abbiano comprato la sostanza e chi l'ha data alla giovane. Della vicenda si occupano il tribunale dei minori e quello ordinario.(ANSA).

11:06Nuoto: Mondiali, Castiglioni record italiano nei 50 rana

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Obiettivo semifinale raggiunto nei 50 rana per Martina Carraro e Arianna Castiglioni, con quest'ultima che stabilisce anche il nuovo record italiano, ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest (Ungheria). In 30"33, Castiglioni ha ottenuto il terzo tempo assoluto, mentre Carraro è riuscita a passare con il 13esimo (30"92). "Adesso i 50 mi stanno riuscendo meglio, ma non mi aspettavo questo tempo - ha commentato a fine batteria la Castiglioni al microfono di Rai Sport - Mi sentivo bene, volevo fare il mio migliore, ma non credevo certo così. Sono contenta. Nel pomeriggio speriamo di essere tranquille e migliorare ancora di qualcosina per andare in finale". "È bello essere in due - ha detto poi la Carraro - Così ci diamo filo da torcere a vicenda... Proveremo a riportare in alto l'Italia in questa disciplina". Davanti alla Castiglioni, nella classifica finale, si sono piazzate la statunitense Lilly King (29"76) e la russa Yuliya Efimova (29"99).

11:00Camorra: blitz Carabinieri, rimosse cancellate dei clan

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - Nel Rione Traiano, a Napoli, durante un'operazione ad alto impatto dei carabinieri di Bagnoli, sono state rimosse cancellate nei palazzoni di edilizia popolare e sequestrate pistole e cartucce al clan. Arrestato anche uno spacciatore 'all'opera' in uno scantinato. Nella zona tra via Tertulliano e via Romolo e Remo sono state trovate due pistole semiautomatiche, di cui una con matricola abrasa e colpo in canna, un revolver e una sessantina di proiettili di vario calibro. Durante il servizio i militari hanno divelto 4 cancellate metalliche posizionate nei palazzoni per ostacolare l'accesso delle forze dell'ordine e presumibilmente posizionati da uomini dei clan. Sono state inoltre perquisite diverse abitazioni di persone vicine al clan Petrone-Puccinelli o pregiudicati per gravi reati. Arrestato per spaccio dai militari un 42enne sorpreso in uno scantinato a vendere hashish a un ragazzo, bloccato e segnalato alla prefettura come assuntore. 77 le dosi sequestrate.(ANSA).

10:54Incastrato sotto masso, bimbo morto annegato originario Roma

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 LUG - E' stato recuperato soltanto nella notte il corpo del bambino di dieci anni, nato e residente a Roma, che ieri ha perso la vita in un tragico incidente nel parco Capanne di Marcarolo, in località Molino Nuovo di Bosio. Vigili del fuoco, soccorso alpino e 118 hanno impiegato ore per liberarlo dal pesante masso che, per cause in corso di accertamento, lo ha travolto trascinandolo in una pozza d'acqua, dove è annegato. L'incidente sulle montagne dell'Appennino, in una zona impervia tra il Piemonte e la Liguria. Il piccolo stava partecipando ad un campo estivo e da una settimana dormiva alla 'baita sociale' Mulino Nuovo, concessa per brevi soggiorni a gruppi e associazioni. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dell'incidente, ma da una prima ricostruzione sembra che il bimbo fosse seduto a bordo di una pozza su una roccia che ha ceduto di colpo trascinandolo sottacqua. Difficili i soccorsi, che sono durati diverse ore e che si sono conclusi senza nulla di fatto.(ANSA).

10:41Uccide rivale in amore e lo getta in mare, fermato 35enne

(ANSA) - CASERTA, 29 LUG - Un uomo di 35 anni, residente a Giugliano in Campania (Napoli) è stato fermato dai carabinieri, su ordine della Procura della Repubblica di Napoli Nord, per omicidio ed occultamento di cadavere. La vittima è un 25enne, originario di Parete, nel Casertano. Il giovane era scomparso da Aversa lo scorso 7 luglio e da allora non si avevano più notizie di lui. L'ipotesi degli inquirenti è che il 35enne abbia ucciso il 25enne gettandone poi il corpo in mare. Al recupero della salma, che non è stata ancora trovata, partecipano anche le unità della Capitaneria di Porto di Napoli. Dalle indagini è emerso che il giovane sarebbe stato ucciso al culmine di una lite avvenuta all'interno del suo domicilio e provocata dalla gelosia provata dal presunto omicida per lo stretto rapporto di amicizia intrattenuto dal proprio compagno con la vittima.(ANSA).