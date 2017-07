Ultima ora

16:42Amburgo: killer è palestinese nato negli Emirati

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - E' palestinese il giovane - identificato come Ahmad A. - arrestato ieri per l'assalto al supermarket di Amburgo. Come documento, il 26enne aveva soltanto un certificato di nascita negli Emirati Arabi Uniti. L'anno scorso gli era stata rifiutata la richiesta d'asilo in Germania. Le autorità tedesche stavano lavorando per fornirgli documenti palestinesi, in modo da poterlo rimpatriare. Lo si apprende dai media internazionali.

16:38Mo: Abu Mazen lascia l’ospedale

(ANSA) - RAMALLAH, 29 LUG - Il presidente palestinese Abu Mazen ha lasciato l'ospedale dopo una serie di "controlli di routine" che, secondo quanto riferito dai medici, "sono andati bene. Abu Mazen, 82 anni, è entrato nella clinica privata di Al Istishari, vicino Ramallah, attorno alle 12 e ne è uscito dopo circa un'ora e mezza sorridente, accompagnato dalle sue guardie del corpo. Tra gli esami effettuati, analisi del sangue ed ecografie. "I risultati sono buoni, ha detto all'Associated Press il dottor Abu Mughli. Un anno fa il presidente palestinese ha subito un intervento d'urgenza al cuore e il mese scorso erano circolate voci mai confermate che avesse avuto un ictus.

16:29Corea Nord: Tillerson critica Russia e Cina,la avvantaggiano

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - Rex Tillerson punta il dito contro la Russia e la Cina per il programma balistico della Corea del Nord. Il segretario di stato americano ritiene Mosca e Pechino i "principali facilitatori economici" del programma di Pyongyang. "Tutti i paesi dovrebbero assumere una posizione pubblica dura contro la Corea del Nord mantenendo e rafforzando le sanzioni dell'Onu per assicurare che la Corea del Nord paghi le conseguenze del portare avanti il suo programma nucleare". Gli Stati Uniti puntano a una soluzione pacifica della denuclearizzazione della Corea del Nord e "non accetteranno mai una Corea del Nord con armi nucleari".

16:28Usa: con Kelly arriva ‘disciplina’ militare alla Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - Donald Trump sceglie John Kelly come capo dello staff, in quella che e' una nuova rottura con l'establishment repubblicano. Una scelta per portare 'ordine militare' nel caos della Casa Bianca, consumata da lotte interne. Kelly e' quasi l'opposto del suo predecessore Reice Priebus, 'animale' politico che riscuoteva l'appoggio del partito ritenendolo in grado di mettere un freno a Trump. Ma fra i due non e' mai stato vero amore e i rapporti si sono ulteriormente complicati con l'arrivo di Anthony Scaramucci a direttore della comunicazione. Kelly, cosi' come Trump, ha una limitata esperienza politica, ma porta con se' disciplina militare e ''potrebbe segnalare l'avvio di una nuova stagione di stabilita' all'interno della Casa Bianca'' afferma il New York Times, sottolineando comunque che il compito di Kelly non e' facile. ''Costringere il presidente a governare potrebbe essere una missione impossibile'' anche per un generale che ha guidato le truppe americane in Iraq e ha perso il figlio in Afghanistan.

16:28Allerta meteo Protezione civile per temporali al Nord

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani le regioni settentrionali saranno interessate da fenomeni di instabilità atmosferica che daranno luogo a temporali sparsi, localmente intensi, in particolare su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Da lunedì il tempo tornerà stabile ovunque, determinando un aumento delle temperature, con valori molto elevati da metà settimana su tutte le regioni. E' quanto prevede l'avviso di condizioni meteo avverse del Dipartimento della Protezione Civile d'intesa, secondo il quale i fenomeni, impattando sulle diverse aree, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino di criticità consultabile sul sito del Dipartimento. In particolare, l'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 29 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sull'Emilia-Romagna centro occidentale e per rischio idraulico diffuso in Lombardia, sul Nodo idraulico di Milano.(ANSA).

16:27Renzi, io passo indietro? Decideranno voti italiani

(ANSA) - AGEROLA (NAPOLI), 29 LUG - "Chi va a Palazzo Chigi lo decidono i voti degli italiani, non i giornalisti e neanche le speranze dei militanti". Così Matteo Renzi ha risposto alla domanda se sarebbe disposto a fare un passo indietro come possibile capo del governo. "Ho fatto il premier con tanti che pensavano a farmi le scarpe - ha aggiunto Renzi - perciò vi chiedo di dare il massimo appoggio a Gentiloni".

16:24Calcio: Inter batte anche il Chelsea e vince ICC asiatica

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - L'Inter batte anche il Chelsea di Antonio Conte. E' il terzo successo consecutivo, dopo quelli contro Lione e Bayern Monaco. E i nerazzurri si aggiudicano l'International Champions Cup asiatica. Contro i campioni di Premier, finisce 2-1: sblocca Jovetic, raddoppia Perisic, poi un autogol di Kondogbia. Un precampionato positivo per i nerazzurri che fanno passi avanti dal punto di vista del gioco e dell'atteggiamento. Nel primo tempo l'Inter va vicina al gol con Candreva e soffre nei minuti finali. Allo scadere, poi, Jovetic viene atterrato in area da Azpilicueta. Rigore parato ma il montenegrino ribadisce in rete sulla respinta e festeggia battendo la mano sul cuore e indicando di voler restare all'Inter. All'8' della ripresa, il raddoppio firmato da Ivan Perisic. Contropiede dei nerazzurri e l'attaccante croato, blindato da Spalletti alla vigilia, segna con un preciso diagonale. Al 29' Kondogbia rischia di riaprire la partita con un autogol praticamente da centrocampo.