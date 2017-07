Ultima ora

19:08Calcio: Neymar, Barca pronto a denunciare Psg a Uefa

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il Barcellona ha in programma di denunciare il Paris Saint-Germain alla Uefa nel caso il club francese confermi di voler pagare la clausola di rescissione (222 milioni di euro) del contratto di Neymar con la società blaugrana. In tal caso il Barca farà presente all'ente calcistico continentale che il Psg non rispetterebbe i parametri del Fair Play Finanziario stabiliti dalla stessa Uefa. Una posizione condivisa anche dalla Lega calcio spagnola. Fonti vicine alla dirigenza del Barcellona fanno presente che i conti e bilanci di qualsiasi grande club europeo sono pubblici e che nessuno di loro ha in cassa una tale quantità di denaro e quindi può permettersi un'operazione del genere. In casa del Barca si suppone che se la clausola di Neymar verrà pagata, i soldi non verranno dalle casse del Paris SG, ma da qualcun altro, cosa che diventerebbe automaticamente oggetto d'indagine da parte dell'Uefa.

18:58Ciclismo: Kwiatkowski vince in volata Clasica San Sebastian

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Michal Kwiatkowski ha vinto allo sprint la 37/a edizione della 'Clasica di San Sebastian'. Il polacco del Team Sky ha preceduto sul traguardo il francese Tony Gallopin, l'olandese Bauke Mollema, il Tom Dumoulin e lo spagnolo Mikel Landa, staccato di 2". primo degli italiani, Alberto Bettiol, sesto a 28" dal vincitore.

18:50Nuoto: Mondiali, Castiglioni in finale

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Arianna Castiglioni si è qualificata per la finale dei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Budapest. L'azzurra ha fatto segnare con 30"46 il sesto miglior tempo delle semifinali. Eliminata invece Martina Carraro, 16/a e ultima in 31"16. La migliore è stata in 29"60 la statunitense Lilly King.

18:28Migrante accoltella autista, Cc sparano per bloccarlo

(ANSA) - SIENA, 29 LUG - L'autista di un pullman di linea è stato aggredito e ferito da tre colpi di arma da taglio al torace da un ivoriano di 19 anni dopo una lite a bordo del mezzo pubblico a Monteriggioni (Siena). L'aggressore è stato fermato dai carabinieri che per bloccarlo gli hanno sparato un colpo di pistola a una gamba. Chiamati da alcuni passanti, i militari sono stati a loro volta aggrediti dal migrante, che prima avrebbe scagliato contro una damigiana di vetro e poi li avrebbe attaccati con la lama. Grave l'autista del pullman: è in prognosi riservata. Secondo la ricostruzione, dopo aver esploso alcuni colpi in aria, i carabinieri hanno potuto neutralizzare l'ivoriano sparandogli un colpo di arma da fuoco a una gamba. Ora, all'ospedale Le Scotte di Siena è in corso un intervento chirurgico per curare l'autista del pullman, che per le ferite gravi subite dai fendenti tirati dall'ivoriano, avrebbe perso molto sangue. L'africano è piantonato in reparto. Nessun carabiniere è rimasto ferito.

18:28Bimbo annegato sotto masso: Conapo, Vvf allertati in ritardo

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - "I vigili del fuoco sono stati allertati ben 15 minuti dopo la richiesta di soccorso al numero unico di soccorso. E' inaccettabile e conferma ancora una volta che i protocolli di allertamento non funzionano. I vigili del fuoco hanno il compito istituzionale del soccorso pubblico e vanno avvisati subito, sempre, per questo chiediamo di far luce sui tempi di allertamento". Lo afferma Claudio Cambursano, segretario piemontese del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco, in merito ai soccorsi al bimbo annegato sotto un masso nell'Alessandrino. "Insieme ai sindacati di polizia e infermieri - spiega Cambursano - denunciamo da mesi le criticità del numero unico 112, operativo da quest'anno in Piemonte, organizzato come un normale call center, mentre servirebbe una sala operativa interforze. Nel caso del bambino non so dire se i tempi abbiano condizionato i soccorsi. Come sindacato chiediamo che questi minuti di ritardo nell'avvisare i vigili del fuoco, nel futuro, diventino pari a zero".(ANSA).

18:17Tennis: Atp Gstaad, Fognini in finale

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Dopo nove mesi, Fabio Fognini torna a giocare una finale di un torneo Atp. L'azzurro si è infatti qualificato per l'ultimo atto del torneo di Gstaad, in Svizzera, battendo in rimonta per 5-7 6-2 6-3 lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Domani Fognini affronterà il tedesco Yannick Hanfmann che ha sconfitto per 3-6 7-6 (8-6) 7-6(4) l'olandese Robin Haase, autore ieri dell'eliminazione del belga David Goffin, numero uno del seeding.

18:07Uccide presunto rivale in amore e lo getta in mare

(ANSA) - CASERTA, 29 LUG - Un uomo di 35 anni, Ciro Guarente, residente a Giugliano in Campania (Napoli) è stato fermato dai carabinieri, su ordine della Procura della Repubblica di Napoli Nord, per omicidio ed occultamento di cadavere. La vittima è un 25enne, originario di Parete, nel Casertano, Vincenzo Ruggiero. Il giovane era scomparso da Aversa lo scorso 7 luglio e da allora non si avevano più notizie di lui. L'ipotesi degli inquirenti è che il 35enne abbia ucciso il 25enne gettandone poi il corpo in mare. Al recupero della salma, che non è stata ancora trovata, partecipano anche le unità della Capitaneria di Porto di Napoli. Dalle indagini è emerso che il giovane sarebbe stato ucciso al culmine di una lite avvenuta all'interno del suo domicilio e provocata dalla gelosia provata dal presunto omicida per lo stretto rapporto di amicizia intrattenuto dal proprio compagno con la vittima.