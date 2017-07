Ultima ora

21:18Raggi, M5S non “raccomanda”, quereliamo Renzi

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Nessuno del M5S ha mai fatto raccomandazioni per amici, amici degli amici o parenti. Stefàno si è sentito diffamato dalle affermazioni di Rota, riprese poi dal Pd, e lo ha querelato". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Fb. "Le polemiche create dai giornali sono l'ultimo dei nostri interessi, ma se il segretario del Pd ci diffama è un'altra storia: Renzi sarà querelato e dovrà rendere conto delle sue parole", aggiunge. "Stiamo tutti lavorando per questa città, dal sindaco fino al consigliere municipale - è l'avvertimento ai suoi - a tutti i componenti della mia squadra di consiglieri e di giunta dico infatti di non distrarsi dal lavoro alimentando sterili polemiche. Chi preferisce polemizzare si mette da solo fuori dalla squadra".

21:15Calenda, nazionalizzare Telecom? E’ una fesseria

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Alla mossa della Francia su Fincantieri-Stx "non si risponde nazionalizzando la Telecom, perché ad una fesseria non si risponde con una fesseria più grossa". Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda intervenendo all'iniziativa di "Forza Europa" soffermandosi sul caso della gestione dei cantieri del porto francese di Saint-Nazaire.

21:13Raggi, chi preferisce polemica è fuori dalla squadra

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Stiamo tutti lavorando per questa città, dal sindaco fino al consigliere municipale. A tutti i componenti della mia squadra di consiglieri e di giunta dico infatti di non distrarsi dal lavoro alimentando sterili polemiche. Chi preferisce polemizzare si mette da solo fuori dalla squadra". Lo scrive in un post su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

21:12Biotestamento: Cappato, ok o Parlamento perde credibilità

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Spero che il Parlamento ce la faccia perché stiamo parlando di una cosa importante, che serve a tantissime persone. Se non ce la si fa, è il Parlamento che perde la credibilità e capacità di rispondere ai bisogni della società. L'opinione pubblica è largamente a favore, ma più si avvicinano le elezioni più prevalgono le dinamiche di coalizione della politica di palazzo". Così Marco Cappato è intervenuto a Ponza D'Autore la rassegna culturale di Gianluigi Nuzzi e Paolo Mieli giunta alla nona edizione.

20:52Nuoto: Mondiali, Italia 4×100 mista è 5/a, Usa oro e record

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Oro e record del mondo frantumato per la staffetta americana 4x100 mista. Hanno vinto Calaeb Dressel (per lui sesto oro, terzo nell'arco di un'ora), Nathan Adrian, Mallory Comerford e Simone Manuel in 3:19:60 davanti all'Olanda (3:21:81) e Canada (3:23:55). Quinta l'Italia (Luca Dotto, Alessandro Miressi, Federica Pellegrini e Silvia Di Pietro) in 3:24:89, preceduta dal Giappone, quarto.

20:49Renzi, quest’anno la Leopolda la facciamo a novembre

(ANSA) - AGEROLA (NAPOLI), 29 LUG - "La Leopolda? Quest'anno la facciamo a novembre". Lo annuncia il segretario del Pd, Matteo Renzi, rispondendo ad una sostenitrice del partito al termine della presentazione del suo libro 'Avanti' ad Agerola (Napoli).

20:49Nuoto: Mondiali, Sjostroem record mondiale 50sl donne

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - La svedese Sarah Sjostroem, poco dopo aver vinto l'oro nei 50 farfalla, ha realizzato il nuovo record mondiale dei 50 stile libero, con il tempo di 23''67. Nella seconda semifinale della specialità ai Mondiali di Budapest, l'atleta ha battuto il 23''73 che apparteneva dai Mondiali di Roma 2009 alla tedesca Britta Steffen. La 23enne - campionessa olimpica sui 100m farfalla e già detentrice dei record mondiale dei 100sl, dei 50 e dei 100 farfalla - a Budapest ha vinto anche l'oro sulla stessa distanza oltre all'argento sui 100m stile libero.