00:39Usa: Cnn, Bannon resta a Casa Bianca, ‘almeno per ora’

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - Steve Bannon, il controverso stratega della Casa Bianca, dovrebbe restare nell'amministrazione, "almeno per ora". Lo riporta la Cnn citando alcune fonti. Il ruolo di Bannon appare in pericolo fra l'arrivo di Anthony Scaramucci come direttore della comunicazione e i rapporti difficili con Jared Kushner, uno dei piu' stretti collaboratori di Donald Trump a marito di Ivanka.

00:36Venezuela: Ortega, ‘domani si sceglie, democrazia o regime’

(ANSA) - CARACAS, 29 LUG - "Questa domenica si decide se continueremo ad esistere come una repubblica o se si instaurerà un sistema autoritario e personalistico": a dirlo oggi è stata la Procuratrice Generale del Venezuela, Luisa Ortega Diaz, in un'intervista diffusa alla vigilia delle elezioni per l'Assemblea Costituente convocata dal governo di Nicolas Maduro. Secondo Ortega Diaz -una chavista di ferro diventata negli ultimi mesi acerrima nemica del governo- con le elezioni per la Costituente "ci stiamo giocando il futuro del paese, l'esistenza di uno Stato di diritto come lo abbiamo conosciuto nella seconda metà del secolo XX, il sistema democratico che ci ha permesso di dirimere le nostre querele in modo civile".

00:34Marocco: Re grazia cantante Silya e altri detenuti del Rif

(ANSA) - RABAT, 29 LUG - Il re del Marocco grazia una parte dei detenuti dell’hirak, il movimento che infiamma il Rif, la zona a Nord del Paese. In occasione della Festa del Trono, nel 18mo anniversario del proprio insediamento, re Mohammed VI ha concesso il provvedimento di grazia a 1.178 detenuti. Tra questi, figurano nomi di spicco delle rivolte di questi ultimi mesi ad Al Hoceima, che però non sono accusati di crimini particolarmente gravi. Il comunicato del Ministero della Giustizia non rivela i nomi, tra cui è certo comunque che sia incluso anche quello della cantante berbera Silya, Salima Ziani. Non ci sarebbe invece quello del leader dell’hirak, Nasser Zefzafi, in carcere dal 29 giugno e con accuse pesantissime quali 'attentato alla sicurezza dello Stato'. In tutto, secondo le stime delle Ong che seguono la difesa dei detenuti dell’hirak, solo il 30 per cento rientrerebbe nell’elenco dei graziati.

00:19Basket: Trentino Cup, Italia-Bielorussia 96-36

(ANSA) - TRENTO, 29 LUG - L'Italia ha travolto la Bielorussia per 96-36 in una partita della Trentino Cup di basket che è stata la prima uscita ufficiale degli azzurri nell'estate 2017. Il miglior realizzatore è stato Luigi Datome con 14 punti. In doppia cifra anche Riccardo Cervi (11), Marco Belinelli (10), Ariel Filloy (10), Danilo Gallinari (10) e Stefano Tonut (10). I 60 punti di scarto rifilati ai bielorussi eguagliano il 99-39 contro la Svizzera nel torneo di preparazione all'Europeo del 1965 ed entrano al quarto posto nella storia delle migliori vittorie azzurre. "E' stato un buon primo test - ha detto dopo il match il ct Ettore Messina -, e una partita che i ragazzi hanno ben interpretato con umiltà e voglia di fare le cose. Siamo riusciti a dare minutaggio a tutti e speriamo di continuare a migliorare nel test di domani". Rotazioni ampie e spazio per tutti i 12 giocatori scelti da Messina per la prima delle dodici gare che avvicinano a EuroBasket 2017 (31 agosto-17 settembre).

00:04Pallanuoto: mondiali, 8-6 all’Ungheria, oro alla Croazia

(ANSA) - BUDAPEST, 29 LUG - Non si realizza il sogno dell'Ungheria di vincere l'oro mondiale davanti al pubblico amico. Nella finale iridata di Budapest 2017, la nazionale di casa è stata battuta per 8-6 dalla Croazia. Grande protagonista dell'incontro è stato il capitano croato Sandro Sukno, autore di una tripletta.

23:44Calcio: 2-1 al Monaco, Paris SG vince Supercoppa di Francia

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il Paris St. Germain ha conquistato la Supercoppa di Francia battendo il Monaco per 2-1 nella finale giocata in Marocco, a Tangeri. Monegaschi in vantaggio al 30' pt con Sibidè, che batte Areola in uscita sull'assist del nuovo acquisto Tielemans. Al 5' st il pareggio dei parigini con una punizione magistralmente trasformata da Dani Alves, schierato da Emery come esterno offensivo a destra in un tridente con Cavani e Pastore (con Verratti regista alle loro spalle). Ancora Dani Alves protagonista al 18' st, quando dal suo cross arriva il colpo di testa vincente di Rabiot per il 2-1. Nel finale parata decisiva di Arreola su Guido Carrillo (subentrato a Mbappè) e ammonizione per Verrati, poi Psg in trionfo.

23:16Calcio: amichevoli, Carpi-Chievo 3-4

(ANSA) - CARPI (MODENA), 29 LUG - Il Chievo ha battuto in amichevole il Carpi per 4-3 (2-0), aggiudicandosi il trofeo Astoria. La squadra di Maran che ha schierato la formazione tipo nel primo tempo, ha legittimato il successo chiudendo in vantaggio 2 a 0 prima dell'intervallo grazie alle reti di Gaudino e Pucciarelli. Dopo il 3-0 per i veneti firmato in apertura da Garritano, è uscito anche il Carpi dopo che Maran aveva cambiato gli undici titolari. A quel punto lo scatenato Malcore, attaccante di casa, autore di una tripletta ma con due rigori, ha riaperto la gara: sul 2-3 il gol di Rodriguez sempre su rigore per il Chievo. Poi la rete del Carpi che ha chiuso la gara sul 3-4. Nella squadra emiliana in prova il tedesco Pachonik.