Ultima ora

09:40Cina: Xi a parata militare,dobbiamo essere più forti che mai

(ANSA) - PECHINO, 30 LUG - Grande parata militare in Cina, alla presenza del presidente Xi Jinping. La tv di Stato ha mostrato le immagini di Xi in tenuta militare a bordo di una jeep scoperta, mentre spiegava alle truppe che la Cina ha bisogno di una forza militare "più forte che mai" ed "è vicina all'obiettivo di un grande ringiovanimento della nazione". Xi ha visitato le varie compagnie, ispezionando i veicoli blindati e gli armamenti convenzionali e nucleari, chiedendo informazioni e gridando "Compagni, state lavorando sodo!". La parata si svolge al campo di addestramento di Zhurihe, nella regione autonoma della Mongolia interna, in occasione del 90esimo anniversario della nascita dell'Esercito Popolare di Liberazione. Xi, che è anche comandante in capo dell'esercito, ha espresso tante volte il "sogno cinese" di ristabilire una posizione di leadership mondiale anche grazie ad un grande e moderno apparato militare.

09:38Qatar: media, Paesi Golfo preparano nuove sanzioni

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Arabia Saudita, Egitto, Emirati e Bahrein discuteranno oggi di nuove sanzioni contro il Qatar, nel corso di una riunione a Manama. Lo riporta il giornale pan-arabo al Hayat. I tre Stati del Golfo e l'Egitto hanno interrotto le relazioni con il Qatar lo scorso 5 giugno, accusando l'emirato di sostenere gruppi terroristici e di essere vicino all'Iran, il principale avversario delle monarchie sunnite in Medio Oriente. Accuse sempre respinte da Doha. I ministri degli Esteri "programmano di imporre sanzioni che influenzino gradualmente l'economia del Qatar", scrive stamane al Hayt, citando fonti del Golfo. Lo si apprende dal Jerusalem Post.

09:09Terrorismo: Australia, sventato piano per bomba su aereo

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Sventato in Australia un piano terroristico che aveva come obiettivo una bomba da piazzare su un aereo in volo. Lo riportano i media locali. La polizia federale australiana ha condotto una serie di raid anti terrorismo in tutta Sydney, nell'ambito di un indagine scattata dopo alcune informazioni ricevute su un sospetto attacco terroristico ad un aereo. Quattro persone - sottolineano le stesse fonti - sono state arrestate.

09:08Corea Nord: Trump contro la Cina, sono deluso

(ANSA) - NEW YORK, 30 LUG - Donald Trump si scaglia contro la Cina: ''Sono molto deluso. I nostri leader passati hanno concesso'' a Pechino ''di realizzare miliardi di dollari l'anno con gli scambi commerciali'' e Pechino ''non fa niente per noi con la Corea del Nord. Non consentiremo piu' che questo vada avanti. La Cina potrebbe risolvere facilmente il problema''.

07:06Corea del Nord, due bombardieri Usa sorvolano la penisola

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Due bombardieri B-1B dell'aeronautica militare degli Stati Uniti (Usaf) hanno sorvolato ieri la penisola coreana in "risposta diretta" ai recenti test missilistici nordcoreani. I B-1B sono partiti da una base aerea statunitense a Guam e hanno volato a bassa quota sopra una base aerea della Corea del Sud affiancati da jet giapponesi e sudcoreani. "La Corea del Nord resta la minaccia più urgente per la stabilità regionale", dichiara il comandante delle Forze aeree del Pacifico (Pacaf), il generale Terrence J. O'Shaughnessy. "Se siamo chiamati, siamo pronti a rispondere con forza rapida, letale e travolgente nel momento e nel luogo di nostra scelta".

00:39Usa: Cnn, Bannon resta a Casa Bianca, ‘almeno per ora’

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - Steve Bannon, il controverso stratega della Casa Bianca, dovrebbe restare nell'amministrazione, "almeno per ora". Lo riporta la Cnn citando alcune fonti. Il ruolo di Bannon appare in pericolo fra l'arrivo di Anthony Scaramucci come direttore della comunicazione e i rapporti difficili con Jared Kushner, uno dei piu' stretti collaboratori di Donald Trump a marito di Ivanka.

00:36Venezuela: Ortega, ‘domani si sceglie, democrazia o regime’

(ANSA) - CARACAS, 29 LUG - "Questa domenica si decide se continueremo ad esistere come una repubblica o se si instaurerà un sistema autoritario e personalistico": a dirlo oggi è stata la Procuratrice Generale del Venezuela, Luisa Ortega Diaz, in un'intervista diffusa alla vigilia delle elezioni per l'Assemblea Costituente convocata dal governo di Nicolas Maduro. Secondo Ortega Diaz -una chavista di ferro diventata negli ultimi mesi acerrima nemica del governo- con le elezioni per la Costituente "ci stiamo giocando il futuro del paese, l'esistenza di uno Stato di diritto come lo abbiamo conosciuto nella seconda metà del secolo XX, il sistema democratico che ci ha permesso di dirimere le nostre querele in modo civile".