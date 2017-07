Ultima ora

13:01Video omofobo, ancora polemica nel Pd delle Marche

(ANSA) - ANCONA, 30 LUG - Dopo il caso del consigliere comunale di Ancona Diego Urbisaglia, espulso per un post su Facebook in cui aveva attaccato pesantemente la vittima del G8 di Genova Carlo Giuliani, ora tocca al ventenne dei Giovani democratici Fabio Ragni far scoppiare le polemiche. Studente di Giurisprudenza, appassionato di regia, Ragni posta un video realizzato con alcuni amici in cui si prendono in giro gli omosessuali. Il titolo è eloquente: "Acqua di frogio" e racconta di un profumo che è in grado di trasformare uomini eterosessuali in gay. Il video era stato rimosso da Fb in tempi rapidi, ma è stato subito ripubblicato sul sito "Gaypost.it" per denunciare l'episodio. "Mi scuso con tutta la comunità gay se il video che ho fatto ha offeso. Mi dispiace, non ho giustificazioni, se non il fatto che il video in questione è stato fatto molto tempo fa. Ho poi provveduto a rimuoverlo in tempi non sospetti perché ho, ben pensato, fosse di cattivo gusto", scrive Ragni su Facebook.

12:50Papa: basta tratta, è una piaga aberrante

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 30 LUG - In occasione della Giornata Mondiale contro la tratta di persone, promossa dall'Onu, papa Francesco all'Angelus ha detto che "ogni anno migliaia di uomini, donne e bambini sono vittime innocenti dello sfruttamento lavorativo e sessuale e del traffico di organi". "Desidero richiamare l'impegno di tutti affinché questa piaga aberrante, forma di schiavitù moderna, sia adeguatamente contrastata - ha aggiunto -. Preghiamo insieme la Vergine Maria perché sostenga le vittime della tratta e converta i cuori dei trafficanti". Parlando della tratta di esseri umani e delle migliaia di vittime innocenti dello sfruttamento lavorativo e sessuale e del traffico di organi, papa Francesco all'Angelus ha aggiunto 'a braccio' che "sembra che ci siano così abituati da considerarla una cosa normale. Questo è brutto - ha affermato -, è crudele, è criminale!".

12:49A 16 anni muore per droga:padre, ora chiediamo silenzio

(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - Il padre e il fratello di Adele De Vincenzi, la ragazza di 16 anni morta per ecstasy a Genova venerdì notte, con un breve comunicato all'ANSA chiedono "rispetto per il proprio dolore e la propria privacy. La notizia è stata data - concludono Paolo e Edoardo De Vincenzi -. Ora chiediamo il silenzio".

12:46Calcio: Antonello, obiettivo Inter è la Champions League

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - L'obiettivo dell'Inter sono i primi quattro posti in classifica. Lo conferma anche il nuovo ad nerazzurro Alessandro Antonello intercettato a Malpensa di ritorno, insieme alla squadra, dalla tournée asiatica. ''Il primo step è la Champions - dice - una volta raggiunta potremo poi pensare ad altro''. ''E' stata una trasferta impegnativa dal punto di vista sportivo e societario. Abbiamo avuto l'occasione di conoscere Zhang Jindong, siamo stati ospiti di Suning: è stato un buon preludio per la stagione. Il blocco finanziario del governo cinese? Noi siamo tranquillissimi: abbiamo i nostri piani, e li potremo fare entro fine agosto. Siamo stati rassicurati, andiamo avanti''.

12:22Ucciso per gelosia, ricerche corpo in mare nel Napoletano

(ANSA) - CASERTA, 30 LUG - Proseguono a ritmo serrato le ricerche in mare, nel Napoletano, tra Licola e le località limotrofe, del corpo del 25enne Vincenzo Ruggiero, l'attivista gay scomparso da Aversa (Caserta) il 7 luglio scorso e che sarebbe stato ucciso in un raptus di gelosia dal 35enne Ciro Guarente, fermato ieri dai carabinieri su ordine della Procura di Napoli Nord. Guarente avrebbe agito perchè riteneva che il compagno trans Heven Grimaldi avesse iniziato una relazione con Ruggiero. In un post apparso su facebook, Grimaldi affida tutto il suo dolore e la sua frustrazione: "scrivo qui perché nonostante mi distrugge interagire con il mondo, è l'unico modo per difendermi dalle perfide e immotivate accuse mosse nei miei confronti. Io Heven Grimaldi ero all'oscuro dello struggente episodio della morte di Vincenzo". Ciro Guarente è in carcere a Santa Maria Capua Vetere e verrà sentito dal gip, per la conferma del provvedimento di fermo, nella giornata di lunedì.

12:21Nuoto: mondiali, Pellegrini in finale con 4×100 mista donne

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - L'Italia femminile centra la finale della 4x100 mista nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto di Budapest. Arianna Castiglioni, che è impegnata anche nella finale dei 50 rana, Margherita Panziera, Ilaria Bianchi e Federica Pellegrini hanno ottenuto il sesto tempo assoluto, 4'00"03, a 94 centesimi dal record italiano stabilito il 12 agosto scorso all'Olimpiade di Rio (3'59"09). Undicesima, invece, la 4x100 mista maschile con 3'34"11. Federico Turrini non è fortunato nei 400 misti e chiude al 14/o posto. Dalle 17,30 al via le ultime finali. Subito in vasca la Castiglioni nei 50 rana, Più tardi, nei 1500, saranno impegnati l'oro olimpico e primatista europeo Gregorio Paltrinieri e il neocampione mondiale e primatista europeo degli 800 Gabriele Detti. Infine, le ragazze della 4x100 mista saranno protagoniste della penultima prova del programma iridato.

12:20Mo: ex ministro Anp, condizioni salute Abu Mazen sono buone’

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 LUG - ''Le condizioni di Abu Mazen sono buone. Ieri e' stato controllato in un ospedale di Ramallah ed e' risultato che la sua salute e' regolare'': lo ha affermato oggi alla radio militare israeliana l'ex ministro dell'Anp per i detenuti Ashraf al-Ajrami. Da parte sua Haaretz sostiene che Israele segue ''con preoccupazione'' le condizioni del presidente palestinese, che ha 82 anni e che nell'ultima settimana ha dovuto misurarsi con una grave crisi nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme. Secondo il giornale negli ultimi mesi si avverte nelle condizioni di Abu Mazen ''un certo deterioramento'' cosa che, precisa Haaretz, riporta all'ordine del giorno la questione di un eventuale avvicendamento alla presidenza dell'Anp.