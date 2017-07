Ultima ora

16:32E’ morto Ciro Cirillo, fu sequestrato dalle Br

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 30 LUG - È morto all'età di 96 anni l'ex presidente della Regione Campania Ciro Cirillo. L'esponente di punta della Dc fu sequestrato dalle Brigate Rosse nel 1981, quando era assessore regionale, in un sanguinoso rapimento avvenuto a Torre del Greco (Napoli) per poi essere rilasciato dopo diversi giorni di prigionia in circostanze ancora oggi avvolte da molti misteri. I funerali di Ciro Cirillo si svolgeranno domani a Torre del Greco (Napoli), alle ore 16.30 nella chiesa dei Carmelitani Scalzi a corso Vittorio Emanuele. Lo si apprende da fonti del Comune.

16:30F1: Ungheria, gioia Marchionne ‘è la Ferrari che voglio’

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - ''Sono commosso, sono molto felice, questa è la Ferrari che voglio''. Tra abbracci e strette di mano al box Ferrari, il presidente del Cavallino Rampante, Sergio Marchionne, esprime tutta la sua gioia per la doppietta della scuderia di Maranello nel Gran Premio d'Ungheria.

16:29Leader uiguro fermato a Roma. Polizia, segnalato da Interpol

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Il leader uiguro in esilio Dolkun Isa è stato fermato mercoledì scorso da agenti di polizia davanti al Senato dove doveva partecipare ad un convegno su invito del senatore Luigi Compagna, del gruppo Federazione della Libertà. Portato in commissariato per accertamenti l'uomo è stato identificato e poi lasciato libero. "La Digos - sostiene la fondazione Laogai - ha controllato i documenti di Isa, scattato foto segnaletiche, preso le impronte digitali e lo ha infine liberato. Alla richiesta di sapere perché era stato arrestato, gli ufficiali lo hanno informato che avevano agito su una richiesta della Cina che si oppone alle attività politiche degli uiguri che vivono in esilio". In realtà, dalla questura di Roma precisano che Isa, cittadino tedesco, non è stato arrestato, ma soltanto identificato in seguito alla sua presenza nella banca dati Interpol. Dopo aver approfondito la sua posizione giuridica, il rappresentante uiguro è stato riaccompagnato dagli agenti dove lui stesso ha chiesto di essere portato.

16:20Venezuela: almeno 3 morti nella notte prima del voto

(ANSA) - CARACAS, 30 LUG - Sono almeno tre i venezuelani morti durante la notte scorsa mentre partecipavano alle proteste contro l'Assemblea Costituente promossa dal governo di Nicolas Maduro su cui oggi il paese è chiamato a votare. Il bilancio complessivo delle vittime della protesta antigovernativa sale così a 112. Al caso di Ricardo Campos, dirigente giovale del partito oppositore Azione Democratica (Ad) -ucciso a Cumanà, capitale dello stato di Sucre (Nordest del paese)- si sono aggiunti altre due vittime, nello stato di Merida (Ovest). Iraldo José Gutierrez e Marcel Pereira sono stati uccisi da spari di arma da fuoco a Chiguarà, una piccola località a circa 40 km dalla capitale dello stato. A rendere nota la loro morte su Twitter è stato il deputato oppositore Carlos Paparoni, che ha accusato i "colectivos" (gruppi armati chavisti) di essere responsabili di questi "nuovi omicidi commessi dal regime di Maduro".

16:20F1: Vettel vince Gp Ungheria, secondo Raikkonen

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Doppietta targata Ferrari nel Gran Premio d'Ungheria. Sebastian Vettel ha vinto la gara all'Hungaroring, vicino a Budapest, precedendo la Rossa del compagno di scuderia Kimi Raikkonen. In terza posizione la Mercedes Valtteri Bottas davanti all'altra Stella d'argento di Lewis Hamilton. Quinto al traguardo Max Verstappen con la Red Bull, sesto Fernando Alonso su McLaren.

16:18Chiesa: è Santa Marta, prete umbro benedice casalinghe

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 30 LUG - Acqua benedetta grembiuli, pane, chiavi di casa, mattarelli e attrezzi di lavoro quotidiano: casalinghe di ogni età in chiesa per la prima benedizione collettiva in occasione di Santa Marta, patrona della "categoria". L'inedito appello lanciato nei giorni scorsi da don Giorgio Mariotti, parroco di Nuvole-Piosina-Astucci, parrocchia della diocesi umbra di Città di Castello a presentarsi al cospetto della 'loro' santa con grembiuli, chiavi di casa ed altri arnesi del mestiere, è stato accolto da numerose massaie non solo della zona al confine fra Umbria e Toscana. La piccola chiesa di Astucci non è riuscita a contenere le numerose persone accorse per l'occasione a partecipare alla due giorni organizzata dalla Pro loco, che nel pomeriggio prevede una sfida culinaria con farina uova e mattarello per la migliore tagliatella. "Come ci ha ricordato più volte Papa Francesco, il lavoro casalingo fa parte delle mille forme del lavoro che contribuisce alla cura del bene comune" ha detto don Mariotti, nel corso dell'omelia dedicata a Santa Marta di Betania, protettrice di casalinghe, domestiche, cuoche e albergatori. Le casalinghe erano oltre 7 milioni nel 2016, 518 mila in meno rispetto a dieci anni fa (fonte ultimo report Istat). La loro età media è 60 anni. Le ultra 65enni superano i 3 milioni e rappresentano il 40,9% del totale, quelle più giovani (fino a 34 anni) sono meno di una su dieci, l'8,5%. Le casalinghe vivono prevalentemente nel Centro-Sud (63,8%). Le casalinghe in Italia lavorano duramente: quasi 49 ore a settimana, in media 2.539 ore l'anno,più di molti lavoratori occupati al di fuori delle mura domestiche. L'Istat calcola che le donne operano complessivamente per 50 miliardi e 694 milioni delle ore di produzione familiare l'anno (il 71% del totale) e che le casalinghe, con 20 miliardi e 349 milioni di ore, sono i soggetti che contribuiscono maggiormente a questa forma di produzione. (ANSA).

16:08Johnny lo Zingaro in carcere a Sassari

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - E' stato trasferito nel carcere di Sassari Giuseppe Mastini, detto Johnny lo Zingaro, l'ergastolano evaso lo scorso 30 giugno, quando in regime di semilibertà era uscito dal carcere di Fossano (Cuneo) senza fare ritorno, e arrestato mercoledì dalla polizia in un appartamento della provincia di Siena. Secondo quanto appreso il detenuto, una lunga scia di sangue alle spalle sin dalla fine degli anni Settanta, è sottoposto a regime di sorveglianza particolare. Il trasferimento in Sardegna, dove in passato Johnny lo Zingaro era già stato detenuto, è stato disposto dall'amministrazione penitenziaria. Quello di Sassari è un carcere di massima sicurezza, realizzato per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis.(ANSA).