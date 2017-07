Ultima ora

19:13Atac: Magi, referendum quota 23mila firme, traguardo vicino

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Bisogna scongiurare il rischio che il fallimento di Atac si traduca in un ulteriore peggioramento delle condizioni del trasporto pubblico, ma anche che si risolva in una privatizzazione "all'italiana", che per correre frettolosamente ai ripari, eviti la gara per l'affidamento del servizio nel 2019. Sarebbe un vantaggio per pochi e un danno per i lavoratori e i contribuenti". Lo afferma Riccardo Magi, segretario di radicali Italiani. "Atac tra poco non avrà più vetture da mettere su strada e a settembre, con la riapertura delle scuole, sarà il collasso. La liberalizzazione, al centro del nostro referendum, resta al momento la sola proposta politica in campo. Nella sola giornata di ieri abbiamo raccolto 1500 firme e anche oggi ci sono venti gazebo radicali in città e sul litorale", spiega Magi che aggiunge: "Soltanto con le nostre forze e nonostante la sindaca Raggi ci abbia negato gli autenticatori abbiamo raggiunto quota 23 mila firme. Il traguardo delle 29 mila è di ora in ora più vicino".

19:12A 16 anni muore per droga:ancora un indagato,presunto pusher

(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sulla morte di Adele De Vincenzi, la ragazza di 16 anni stroncata da una dose di metanfetamina. Si tratta di un ragazzo di 20 anni di origini ecuadoriane accusato anche lui di spaccio aggravato e morte come conseguenza di altro reato. Il ragazzo è stato indicato dal pusher di 17 anni come colui che avrebbe ceduto materialmente la droga al fidanzato di Adele Sergio Bernardin e al suo amico Gabriele Rigotti, arrestati ieri. Gli agenti della Mobile hanno perquisito la casa del ragazzo che abita in una frazione di Busalla, ma senza trovare traccia di droga. Intanto emergono nuovi particolari sulla vicenda. Secondo quanto ricostruito, a chiamare i soccorsi sarebbe stato un netturbino che ha visto Adele a terra in via San Vincenzo e i suoi amici che cercavano di soccorrerla, confusi. Gli inquirenti, coordinati dal pm Michele Stagno stanno vagliando i filmati della videosorveglianza della zona per capire se Adele poteva essere salvata se gli amici avessero chiamato subito il 118.

19:12F1: Gentiloni esulta su twitter, Ferrari, Italia che vince

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Ferrari L'Italia che vince. Buona domenica". Lo scrive in un tweet il premier Paolo Gentiloni commentando la doppietta della Ferrari al Gran premio d'Ungheria.

19:12Aggredisce e tenta di strangolare la ex, arrestato

(ANSA) - PIACENZA, 30 LUG - Un trentenne è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri a Lugagnano (Piacenza): è accusato di aver tentato di strangolare la sua ex ragazza, di un anno più giovane, dopo averla sequestrata per circa un'ora, durante un viaggio in auto tra Fiorenzuola e il paese della Valdarda. La relazione tra i due era terminata da qualche tempo, ma lui qualche giorno fa le avrebbe chiesto un incontro chiarificatore. Lei ha accettato di salire in auto, ma durante il viaggio la discussione è degenerata. La 29enne ha raccontato ai militari che lui, in preda all'ira, avrebbe iniziato a sferrarle dei pugni mentre con l'altra mano teneva il volante. Quando la vittima ha tentato di aprire la portiera per uscire dall'auto, lui l'avrebbe afferrata più volte al collo fino quasi a soffocarla. Alla fine la giovane è riuscita a scendere dalla vettura e a chiedere aiuto ad alcuni passanti, poi ai carabinieri. Il trentenne ora è nel carcere di Piacenza. (ANSA).

19:10Boldrini, tratta esseri umani schiavitù contemporanea

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Una vergogna che abbiamo sotto i nostri occhi, sulle strade, nelle campagne, e con la quale non si può continuare a convivere. La tratta di esseri umani, questa autentica schiavitù contemporanea quasi sempre di natura sessuale, è una piaga che colpisce in tutto il mondo decine di milioni di persone, in gran parte donne e bambine, ma è circondata ancora da troppa indifferenza. A tutti gli Stati è richiesto di fare di più, e anche al nostro Paese. L'Italia è infatti seconda soltanto alla Polonia, in Europa, per numero di vittime del traffico di esseri umani. Vittime che hanno attraversato la Libia conoscendo l'orrore, e dopo essere scampate alle acque del Mediterraneo subiscono nel nostro continente un nuovo drammatico sfruttamento". Lo afferma la presidente della Camera Laura Boldrini in occasione della Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani.

18:50Incidente al rally: migliorano condizioni commissario ferito

(ANSA) - BRESCIA, 30 LUG - Migliorano le condizioni di Davide Foroni, il commissario di percorso ferito ieri mattina nell'incidente avvenuto durante il Trofeo Vallecamonica e nel quale ha perso la vita un altro commissario, Mauro Firmo, travolto da un'auto uscita di strada. Foroni, veronese, è ricoverato nel reparto di Rianimazione degli Spedali civili di Brescia ed è cosciente. Rimarrà sotto osservazione per 48 ore.

18:42Maltempo: India, undici persone uccise dai fulmini

(ANSA) - NEW DELHI, 30 LUG - I fulmini che hanno accompagnato oggi intense piogge monsoniche nello Stato orientale indiano di Bihar hanno causato la morte di almeno undici persone in tre distretti. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. Rajendra Panda, responsabile della Protezione civile locale, ha precisato che altre otto persone sono rimaste ferite nei distretti interessati di Bhadrak, Balasore e Kendrapara. Per lo più, ha infine detto, le vittime sono contadini che lavoravano nei campi nonostante i temporali e abitanti di alcuni villaggi.