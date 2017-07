Ultima ora

21:01Atac: Stefàno, in sms a Rota nessuna raccomandazione

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Il presidente della Commissione Mobilità di Roma, Enrico Stefàno, pubblica su Facebook lo screenshot dell'sms citato dall'ex dg di Atac, Bruno Rota, quando lo accusò di aver chiesto raccomandazioni per un'azienda di bigliettazione. "Non ho nulla da nascondere - scrive - certo è che non si tratta assolutamente di una raccomandazione o di una richiesta per favorire qualcuno". "Alle pesanti illazioni - continua - ho già risposto per le vie legali presentando una querela". Nell'Sms il consigliere dice di aver incontrato "i rappresentanti Conduent". "Mi hanno presentato le loro proposte - si legge - per un nuovo sistema di bigliettazione. Ho visto loro sono già presenti a Milano, quindi immagino li conoscerai bene. Io non sono un tecnico, ma sicuramente l'attuale sistema di Atac è a dir poco obsoleto...Quando ci vediamo sicuramente possiamo approfondire il tema. Buona giornata".

21:01Uccide la madre e si costituisce nel Cagliaritano

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - In preda a un raptus ha ucciso la madre a coltellate, poi ha atteso l'arrivo della polizia. Omicidio oggi pomeriggio in una abitazione di Quartu, nell'hinterland cagliaritano. Un uomo di 56 anni con problemi psichici ha accoltellato a morte la madre 86enne. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul delitto. Sul posto stanno operando gli investigatori della squadra mobile di Cagliari, gli agenti del Commissariato e la polizia scientifica. A fare scattare l'allarme sarebbe stato il fratello del 56enne che rientrato in casa si sarebbe trovato davanti il corpo senza vita della madre. Nel pomeriggio, forse a seguito di una discussione, l'uomo in preda a un raptus ha impugnato un coltello e si è scagliato contro la madre che si trovava in cucina. L'avrebbe colpita ripetutamente forse con due coltelli. Il delitto è avvenuto tra le 16,30 e le 17.

20:43Mazzillo: distorte mie parole, condivido Raggi

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Condivido pienamente le linee strategiche e operative della sindaca Raggi nella conduzione della macchina amministrativa. Queste linee sono tracciate nero su bianco nel programma elettorale del M5S per il rilancio di Roma. Chi parla di visioni discordanti non ha chiaro il percorso lineare a cui deve attenersi il titolare delle politiche di Bilancio". Lo scrive su Fb l'assessore al Bilancio di Roma Andrea Mazzillo. "Mie considerazioni di carattere economico e finanziario sui conti di Roma Capitale e sulle sue partecipate sono state interpretate in maniera evidentemente distorta", aggiunge.

20:12Calcio: Samp, Blindato Torreira, contratto sino al 2022

(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - Parla ancora blucerchiato il futuro di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano da settimane nel mirino delle big. Il giocatore infatti ha rinnovato il contratto che lo lega alla società del presidente Ferrero sino al 30 giugno 2022. "Sono molto contento di essere qui e di essere rimasto in questa squadra e in questa famiglia, perché ormai per me la Sampdoria è come una famiglia - ha detto a SampTv -. Sono contento soprattutto che si sia trovato un accordo tra i miei agenti e la Sampdoria perché era quello che volevamo tutti. Nell'ultimo mese ho sentito tante parole sul mio futuro, ma la verità era solo che avevo voglia di rimanere e non vedo l'ora di iniziare il campionato".

20:07Calcio: elezioni in Lega B, un mese per evitare commissario

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - La Lega B domani prova per la quarta volta a eleggere il presidente. Se anche questa assemblea elettiva non darà frutti, venerdì prossimo il Consiglio federale pronuncerà un ultimatum di trenta giorni, scaduto il quale scatterà il commissariamento, come già avvenuto in Lega Serie A. Alla vigilia c'è una discreta incertezza. Una parte dei 22 club spinge per la nomina di Andrea Corradino, n.2 dello Spezia, che ha guidato in questi mesi l'associazione in veste di vicepresidente di Lega. Ambisce alla poltrona anche il presidente della Lazio e patron della Salernitana, Claudio Lotito, e gira anche il nome dell'ad del Brescia, Rinaldo Sagramola. A partire dal terzo scrutinio bastano 12 voti, ma serve la presenza di 15 club per dare il via all'assemblea elettiva, e non è escluso che possa mancare il numero legale come nelle tre precedenti occasioni.

20:03Nuoto: Pellegrini ‘il prossimo sarà un anno più leggero’

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - ''Andrò avanti a nuotare con altri progetti su altre distanze e sarà anno più leggero''. Dopo la 4X100 stile libero che mette la parola fine ai suoi Mondiali Federica Pellegrini torna a parlare del suo prossimo futuro lontano dai 200 stile libero. ''Mi fa effetto anche a me, ma questa occasione la rincorrevo da tanto tempo. Non sono più giovanissima e voglio tenermi stretto il ricordo di questi 200. Ringrazio tutti, sono stati anni faticosi, vorrei tornare alle origini e fare i 100''. Sulla staffetta, che chiude all'ottavo posto, l'azzurra aggiunge: ''come tutte le cose ci si può lavorare bene, ci aspettavamo di migliorare il tempo di stamattina''.

20:00Migranti:domani firma codice a Viminale,dubbi delle ong

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Codice per le ong: ultima chiamata. Domani pomeriggio nuovo appuntamento al Viminale per le organizzazioni che accetteranno di sottoscriverlo. Per chi non ci starà possibili "misure" da parte delle autorità italiane. La spagnola Proactiva Open Arms ha già annunciato che non firmerà. Mentre la tedesca Sea Watch avverte: "non servono più regole, ma più capacità di soccorso". Due riunioni nei giorni scorsi al ministero non sono bastate a superare i dubbi e, su alcuni punti, l'aperta opposizione di alcune delle ong attive nel Mediterraneo. Sono soprattutto l'impegno ad accogliere a bordo la polizia giudiziaria e ad evitare il trasbordo di migranti su altre navi gli elementi più controversi. Venerdì scorso, al termine della seconda riunione, i tecnici del Viminale avevano predisposto la versione definitiva del Codice, accogliendo alcune richieste e chiarimenti invocati dalle organizzazioni.