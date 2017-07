Ultima ora

01:06Scossa magnitudo 3.6 al largo coste Abruzzo

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23:19 di ieri nel Mar Adriatico al largo delle coste abruzzesi. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro oltre 100 km dalla costa italiana. Non si registrano danni a persone o cose.

23:39Israele: soldato uccise palestinese, confermata condanna

(ANSA) - TEL AVIV, 30 LUG - Un processo drammatico che ha spaccato l'opinione pubblica israeliana s'è concluso quando la Corte Marziale di Tel Aviv ha respinto il ricorso del caporale Elor Azaria, confermando la condanna per l'omicidio di un assalitore palestinese già ferito a terra, definito dalla sentenza 'colposo'. I 5 giudici hanno confermato i 18 mesi di carcere. I giudici hanno ribadito che Azaria uccise Abdel Fatah al-Sharif "per vendetta": essendo a terra già ferito, andava risparmiato. L'episodio avvenne a Hebron, Cisgiordania, nel 2016. Due assalitori palestinesi attaccarono una pattuglia. Uno fu ucciso subito, il secondo rimase agonizzante sull'asfalto. Dopo 11 minuti Azaria giunse sul posto e gli sparò a bruciapelo alla testa. "Temevo avesse un corpetto esplosivo, che stesse per attivarlo", avrebbe spiegato dopo. Ma i giudici militari di prima istanza e d'appello non gli hanno creduto. troppo clemente la pena per i familiari del palestinese ucciso, mentre il premier Benyamin Netanyahu invoca il perdono del militare.

23:20Bomba incendiaria contro agenti a Caracas, due feriti

(ANSA) - CARACAS, 30 LUG - Alcuni agenti della Guardia Nazionale venezuelana sono rimasti feriti da una bomba incendiaria lanciata dai manifestanti ad Altamira, nell'est di Caracas. Un gruppo di circa una dozzina di agenti della Guardia Nazionale in motocicletta stavano dirigendosi verso l'autostrada, dove l'opposizione ha convocato una manifestazione contro la costituente, quando è esplosa la bomba incendiaria, lanciata dai manifestanti. Almeno due agenti sono rimasti feriti e tre motociclette della Guardia Nazionale hanno preso fuoco. Le immagini hanno mostrato un agente con le gambe in fiamme.

23:14Germania: in 100 bloccati in cabinovia Colonia, tutti salvi

(ANSA) - COLONIA, 30 LUG - Con complesse e spettacolari operazioni di salvataggio durate quasi cinque ore, circa 100 vigili del fuoco hanno soccorso e riportato a terra tutti i passeggeri rimasti sospesi in aria a Colonia nella cabinovia che attraversa il Reno. Lo scrivono i media online tedeschi. Le 32 cabine sono state evacuate usando tecniche diverse, spiegano i giornali. Quasi sempre i pompieri hanno raggiunto le cabine, calando poi i passeggeri con una corda e una carrucola. Le persone che si trovavano appese sopra la terraferma o sul ponte Zoobruecke sono state raggiunte anche con l'ausilio di scale telescopiche, mentre quelle che si trovavano a decine di metri di altezza sul fiume sono state calate su un battello dei vigili del fuoco. Fra le persone calate a terra, anche una donna incinta. Il successo dell'operazione di salvataggio - rimarcano i giornali tedeschi - è stato elogiato dal sindaco di Colonia, Henriette Reker.

23:09Somalia: Shabaab attaccano mezzi Unione Africana, 8 morti

(ANSA) - MOGADISCIO, 30 LUG - Otto militari sono rimasti uccisi nell'attacco ad un convoglio dell'Unione Africana da parte del gruppo terroristico islamico Al Shabaab, legato ad Al Qaida, nel sud della Somalia, presso la cittadina di Bulo-Marer. Gli Shabaab, nella loro rivendicazione, rivendicano invece l'uccisione di "almeno 39 militari". Oggi stesso un'autobomba esplosa nei pressi di una stazione di polizia a Mogadiscio ha ucciso almeno cinque persone e ne ha ferite altre 13. Secondo la polizia, si è trattato di un at6tacco kamikaze. Anche in questo caso il sospetto è caduto sugli Shabaab.

23:00Putin caccia 755 diplomatici americani da Mosca

(ANSA) - MOSCA, 30 LUG - Vladimir Putin caccia 755 diplomatici americani dalla Russia in ritorsione alle sanzioni contro Mosca approvate dal Congresso Usa. L'annuncio conferma il pugno duro di Mosca e arriva nonostante il provvedimento non sia entrato ancora in vigore. Il testo del progetto di legge è infatti sul tavolo del presidente Donald Trump che, pur essendosi impegnato a firmarlo, ancora non lo ha fatto. "Ha detto chiaramente che lo farà" precisa il vice presidente Mike Pence. In un'intervista tv Putin parla di pazienza esaurita: "Abbiamo aspettato per un po'" un cambiamento e un miglioramento dei rapporti con gli Stati Uniti, "ma giudicando da tutto, se qualcosa cambierà non sarà a breve" afferma Putin. I diplomatici dovranno lasciare la Russia entro l'1 settembre: da quel momento gli Usa potranno contare al massimo 455 diplomatici nelle loro rappresentanze in Russia, esattamente quanti ne ha il Cremlino in America. "E' venuto il momento di mostrare agli Stati Uniti che non lasceremo le loro azioni senza risposta".

22:53Venezuela: altri due manifestanti uccisi a Tachira

(ANSA) - CARACAS, 30 LUG - Altre due persone sono morte oggi durante le manifestazioni contro le elezioni per l'Assemblea Costituente nello stato di Tachira, nell'ovest del Venezuela. Lo hanno reso noto fonti locali su Twitter, che hanno identificato le nuove vittime come Luis Ortiz (15 anni) e Alberto Rosales (53). Ambedue sono stati uccisi da spari di arma da fuoco durante una protesta antigovernativa a Tucapé, piccola località nel comune di Cardenas.