(ANSA) - TORINO, 31 LUG - L'autostrada A4 Torino-Milano è chiusa da questa mattina tra Marcallo Mesero e Novara Est, in entrambe le direzioni, per un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli, tra cui due camion cisterna che si sarebbero tamponati. Uno dei mezzi trasportava benzina, che è fuoriuscita dalla cisterna riversandosi sull'asfalto. Grave il conducente di uno dei due mezzi, liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco dopo oltre due ore di lavoro e trasportato all'ospedale di Novara. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale e la protezione civile. Notevoli i disagi per gli automobilisti. Il sito internet della Satap, concessionaria dell'autostrada A4, segnala cinque chilometri di coda, in direzione Torino. L'uscita consigliata è quella di Arluno.(ANSA).

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - La Virtus aggiunge un altro tassello importante per la stagione del ritorno in Serie A: ha infatti ingaggiato l'esperto play americano, con passaporto croato, Oliver Lafayette. Il giocatore, 33 anni, con una breve esperienza anche in Nba, è già noto al basket italiano: nel 2015/'16, infatti, ha vinto lo scudetto con l'Olimpia Milano. Nella scorsa stagione, invece, ha giocato nell'Unicaja Malaga, in Spagna, vincendo l'Eurocup.

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 LUG - Da domani primo agosto, e per alcuni giorni, il processo in corso in Kenya per l'uccisione della dottoressa Rita Fossaceca si sposta in Italia. I giudici africani arrivano a Roma per tenere almeno tre udienze, fino alla fine della settimana, nella sede dell'ambasciata del Kenya in Italia. "Lo spostamento si è reso necessario - spiega l' avvocato Giulia Lozzi che assiste la famiglia Fossaceca - per poter raccogliere la fondamentale testimonianza di chi, quella tragica sera, ha assistito al delitto". Nelle udienze, che si svolgeranno in videoconferenza con il Kenya per consentire anche la partecipazione degli avvocati e dei testimoni africani, i giudici raccoglieranno nell'ordine le deposizioni, tra gli altri, di alcuni poliziotti e medici, poi, il 2 agosto, saranno sentite le due infermiere di Novara che erano impegnate come volontarie in Kenya insieme alla dottoressa, il giorno successivo sarà la volta della zio, il sacerdote don Luigi Di Lella, e dei genitori della Fossaceca.Sul banco degli imputati, per il delitto avvenuto nell'abitazione della dottoressa la sera del 28 novembre 2015 durante una rapina, ci sono due persone. Rita Fossaceca, medico di Trivento (Campobasso) che lavorava a Novara, fu uccisa da un commando di rapinatori nel piccolo villaggio di Watamu, del distretto di Malindi, a nord di Mombasa. In Africa per conto della 'For Life Onlus', associazione umanitaria internazionale, era tornata nell'orfanotrofio da lei creato per realizzare il suo sogno: aiutare i bambini. Rita fu uccisa da un colpo di pistola mentre cercava di proteggere la madre, assalita con un machete. I banditi ferirono gravemente anche gli altri suoi familiari presenti. Anche la Procura di Roma, in seguito alle denunce dei genitori di Rita, dello zio sacerdote e di due infermiere volontarie dell'ospedale di Novara che hanno assistito al massacro, due anni fa aprì un fascicolo penale, tuttora aperto, disponendo una rogatoria internazionale. Le indagini sono affidate al pubblico ministero Sergio Colaiocco, lo stesso che si sta occupando del caso di Giulio Regeni. (ANSA).

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Nessuna novità nella top 10 del ranking Wta, che per la terza settimana conferma in vetta la ceca Karolina Pliskova davanti alla romena Simona Halep e alla tedesca Angelique Kerber. Il primo movimento è dopo la 15/a posizione, mentre cambiamenti si registrano per tre delle quattro italiane che erano fra le prime cento: Roberta Vinci scende di un gradino al 37/o posto; Camila Giorgi ne perde ben 10 ed è 83/a; Sara Errani, con un -5, finisce in 103/a posizione. Stabile la sola Francesca Schiavone, 71/a.

(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - Hanno creato allarme stamani in una zona residenziale di Firenze alcuni colpi partiti dalla pistola d'ordinanza di un vigile urbano: a sparare, senza provocare feriti, secondo quanto appreso da testimoni sul posto, sarebbe stato un migrante che è riuscito a impossessarsi della pistola durante un parapiglia con una pattuglia dei vigili urbani. La polizia municipale era arrivata sul posto, all'angolo tra via Marconi e via del Pratellino, chiamata da un passante che aveva notato l'extracomunitario in 'stato di agitazione'. Il migrante, poi fermato dai carabinieri, non avrebbe addosso documenti e non parlerebbe bene l'italiano.

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Il bicchiere è mezzo pieno perché ci sono delle cose positive e da valutare, così come ce ne sono state altre in cui potevamo far meglio. Ma è da poco che lavoriamo insieme e per entrare nella testa e far capire un po' di meccanismi ci vuole tempo". È il bilancio di Eusebio Di Francesco al termine della tournée della Roma negli Usa, chiusa ieri con la sfida contro la Juventus, gara finita 1-1 e vinta poi dai bianconeri ai calci di rigore. Sulla crescita dei singoli calciatori, il tecnico giallorosso si è soffermato soprattutto su Bruno Peres e Fazio, con quest'ultimo che "ha risposto bene a quelle che erano le mie richieste". A proposito di centrali, Di Francesco ha ribadito le posizioni su Manolas. "Ne ha già parlato Monchi: il giocatore ha il desiderio di rimanere a Roma; l'allenatore e il club hanno il desiderio che rimanga".

(ANSA) - BELVEDERE MARITTIMO (COSENZA), 31 LUG - Aveva minacciato, immobilizzato e picchiato un dirigente medico addetto al punto vaccinale di Diamante dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, ritenendolo responsabile della patologia di cui è affetto il figlio causata, a suo dire, proprio dalla somministrazione di un vaccino. Un impiegato quarantenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Scalea in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Paola su richiesta della Procura. L'attività investigativa dei carabinieri ha permesso di ricostruire tutte le fasi dell'episodio, avvenuto lo scorso 14 giugno, raccogliendo elementi sufficienti per l'emissione della misura. Già da un anno l'uomo, padre di un bambino autistico, accusava il medico e aveva avuto con lui più di un confronto.