Ultima ora

16:12Pirati strada: contro auto a più di 115 km/h, un morto

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Viaggiava a una velocità tra i 115 e i 125 chilometri orari Franko Della Torre quando, il 30 aprile scorso, è passato con il rosso, scattato da circa 9 secondi, a un incrocio di Milano, e ha travolto con il suo Suv l'auto di un 57enne, lasciato agonizzante e morto poco dopo in ospedale. Per questo la Procura di Milano ha chiesto che il presunto pirata della strada venga processato con rito immediato con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga. Gli accertamenti hanno chiarito che Della Torre, intorno alle 7 di quella domenica mattina, è passato ad alta velocità e con il rosso all'incrocio tra viale Monza e via dei Popoli Uniti, investendo l'auto di Livio Chiericati. Dopo l'incidente, ricostruisce il pm, il 33enne sarebbe fuggito a piedi nonostante si fosse accorto delle condizioni disperate dell' uomo che aveva travolto. Il presunto 'pirata', che ha già precedenti penali per reati contro il patrimonio, si trova in carcere a San Vittore dalla sera dello schianto.

16:11Terremoto: domani via ufficiale a raccolta lenticchie

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 31 LUG - A Castelluccio di Norcia la trebbiatura della lenticchia entra nel vivo. "Domani mattina, intorno alle 9.30, due o forse tre mietitrebbie entreranno in azione sul Pian Grande per raccogliere il grosso della produzione", racconta, all'ANSA, Gianni Coccia, il portavoce degli agricoltori di Castelluccio. Saranno presenti anche i vertici della Coldiretti, a cominciare dal presidente nazionale Roberto Moncalvo che sarà accompagnato dal suo omologo umbro Albano Agabiti e dal direttore della Coldiretti regionale, Diego Furia. "Alcuni agricoltori hanno già in parte effettuato la trebbiatura, ma domani mattina si inizia il grosso del raccolto e andrà avanti per alcuni giorni, e a fine agosto organizzeremo la festa della trebbiatura", aggiunge Coccia. Nella raccolta domani saranno impegnati una decina di imprenditori agricoli, mentre ad aver seminato la lenticchia sono stati circa 40. "Il raccolto è inferiore agli altri anni a causa della siccità, dalle prime stime pensiamo di aver perso almeno il 30% del raccolto", dice ancora Coccia. (ANSA).

16:09Calcio: Neymar, Al-Khelaifi “Tutto procede, sono fiducioso”

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Neymar sembra davvero sempre più vicino al Psg. "La trattativa procede bene, sono fiducioso", le parole che il presidente del club parigini, Nasser Al Khelaifi, avrebbe detto ai dirigenti del Psg durante un incontro nella capitale francese, secondo quanto svelato da Yahoo Sport Francia e ripresa dalla stampa spagnola. Poche parole ma importanti quelle dell'imprenditore qatariota che rafforzano il convincimento che il "trasferimento del secolo" (222 milioni di clausola rescissoria, più il 20% di tasse) possa davvero concretizzarsi. Ora resta da vedere come e quando O'Ney dirà la sua, per porre fine in un modo o nell'altro alla telenovela calcistica dell'estate.

16:05Ue: Gozi, stop fondi a chi viola diritti e non accoglie

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Nel bilancio Ue di domani crediamo che i fondi non vadano dati a chi viola lo stato di diritto e i diritti fondamentali, una proposta che è stata ripresa dalla commissione Ue, dalla Germania e Svezia: è impensabile che chi non adempie ai propri obblighi in termini di stato di diritto e accoglienza all'immigrazione possa ricevere fondi. E proponiamo nuove priorità: investimenti, giovani, cultura, Erasmus, gestione delle frontiere esterne, immigrazione e sicurezza". Lo dice il sottosegretario con delega all'Ue Sandro Gozi nel corso della conferenza stampa "Infrazioni, frodi, aiuti di stato Ue 2014-2017: tre anni e mezzo di risultati e risparmi record", a Palazzo Chigi. "Oggi, dopo la riduzione delle nostre procedure d'infrazione, abbiamo più titolo per chiedere alla commissione Ue di avviare le procedure d'infrazione per Paesi che violano gli obblighi di accoglienza degli immigrati".

15:58Calcio: Cr7 al gip, sono qui solo perché sono Ronaldo

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Se non mi chiamassi Cristiano Ronaldo, non mi troverei qui", avrebbe detto oggi al giudice istruttore che lo ha interrogato per circa 90 minuti sulle accuse di evasione fiscale per 14,7 milioni di euro, la star del Real Madrid Cristiano Ronaldo, come riferito dai media spagnoli. Secondo "As", al Tribunale di Pozuelo de Alarcon la gip Monica Gomez Ferrer avrebbe risposto con tono irritato: "Come lei si sono sedute qui altre persone anonime. Lei è indagato per un presunto reato fiscale in base agli elementi di prova forniti dalla Procura, sui quali dovrà decidere la giustizia". Un anno fa la star argentina del Barcellona Leo Messi, accusato per una presunta evasione di 4,2 milioni, è stato condannato con il padre a 20 mesi di carcere poi commutati in multa.

15:54Dl Sud: Camera, governo pone questione fiducia

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il Governo pone la questione di fiducia nell'Aula della Camera sul decreto legge Mezzogiorno. Lo annuncia nell'Aula di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro. La fiducia viene posta dal governo a Montecitorio al testo del decreto approvato al Senato. E' ora convocata la conferenza dei capigruppo per stabilire il prosieguo dei lavori dell'Assemblea. La seduta della Camera è sospesa.

15:47Calcio: ‘Mirror’ “Mahrez vuole la Roma”

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Riyad Mahrez spera che Roma rilanci una terza offerta al Leicester per poter approdare in Serie A. Lo scrive oggi il britannico 'Mirror' che insiste sul fatto - lo fa citando un comunicato scritto a suo nome - che l'attaccante franco-algerino delle 'Foxes' voglia lasciare la Premier. Il 'nodo' resta però la valutazione che il Leicester fa del giocatore, Mvp della Premier nel 2016: 50 milioni di sterline (55 milioni di euro), in linea con "il mercato gonfiato di questa estate". Dopo l'iniziale offerta di 20 milioni di sterline, ricorda il 'Mirror', il club giallorosso ha alzato la posta fino a 32 milioni di sterline (35 milioni di euro), cifra però considerata ancora inadeguata dall'ex club di Claudio Ranieri. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore che andrebbe a sostituire Mohamed Salah passato al Liverpool per 42 milioni di euro 8e 8 di bonus).