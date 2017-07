Ultima ora

19:38Guardian, Bert Rossi, l’ultimo ‘padrino’ di Londra

(ANSA) - LONDRA, 31 LUG - Il Guardian dedica un lungo articolo a Bert "Battles" Rossi, considerato come l'ultimo 'padrino' di Londra, da poco scomparso all'età di 94 anni. Si porta così nella tomba i segreti del crimine organizzato degli immigrati italiani nel Regno Unito con le loro sfide fra gang che negli anni Cinquanta e Sessanta insanguinarono la capitale britannica. Rossi diventò uno dei boss più potenti e rappresentava il referente in Inghilterra della potentissima famiglia italo-americana dei Gambino che in quegli anni decise il suo 'sbarco' nel Regno. Rossi venne accusato di svariati omicidi ma sfuggì alle condanne: finì però in carcere per l'accoltellamento di un rivale nel 1956 e trascorse quattro anni in carcere. Era pronto in questi giorni a lanciare il suo libro di memorie, 'Britain's Oldest London Gangland Boss', ma per lui è sopraggiunta la morte. Alla cerimonia funebre nella chiesa italiana di Holborn le colonne sonore dei film che Bert amava di più: 'Il padrino' e 'C'era una volta in America'.

19:38Catalogna: Puigdemont conferma, pronto al carcere

(ANSA) - BARCELLONA, 31 LUG - Il presidente catalano Carles Puigdemont ha ribadito di essere pronto ad andare in carcere piuttosto che rinunciare al referendum sull'indipendenza del 1 ottobre, riferisce La Vanguardia online. Il President ha aggiunto di ritenere però che Madrid non prenderà il rischio di arrestarlo per timore della reazione che provocherebbe. Con l'appoggio della Corte Costituzionale il governo spagnolo ha avvertito i dirigenti catalani delle conseguenze penali di un referendum definito "illegale". Intanto i gruppi parlamentari indipendentisti, che hanno la maggioranza assoluta nel parlamento catalano, hanno consegnato alla cancelleria dell'assemblea la bozza della legge sulla convocazione del referendum sull'indipendenza. La bozza sarà registrata formalmente solo alla ripresa dei lavori parlamentari il 16 agosto. Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha affermato che impedirà la tenuta del referendum.

19:31Atac: Paolo Simioni nuovo presidente e Ad azienda

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha indicato, secondo quanto si apprende, Paolo Simioni come nuovo presidente e nuovo amministratore delegato di Atac. Simioni collaborava già per il Campidoglio con l'assessore Massimo Colomban nel ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro sulle società partecipate Ama, Atac e Acea. "E' stata adottata una modifica nella composizione del consiglio di amministrazione dell'Atac. I componenti del Cda saranno tre optando così per la formula collegiale in luogo di quella attuale monocratica". Lo comunica il Campidoglio in merito alle novità per la municipalizzata dei trasporti.

19:25Gallinari “Solo un errore, ma chiedo scusa a compagni”

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "E' stato solo un errore, enfatizzato dal fatto che purtroppo mi sono fatto male: sono dispiaciuto più che altro per i miei compagni di squadra, ai quali chiedo scusa". Danilo Gallinari, protagonista del caso del giorno nel mondo del basket, sfoga al telefono con l'Ansa la frustrazione per una serata da dimenticare. "Ribadisco, i miei compagni non meritavano tutto questo. Adesso devo stare fermo con la mano immobile per un po' e starò a casa. Poi quando finisce la riabilitazione torno a Los Angeles".

19:19Venezuela: presidente parlamento, non cederemo l’aula

(ANSA) - CARACAS, 31 LUG - Il presidente del Parlamento venezuelano, Julio Borges, ha avvertito che si sta andando verso "uno scenario molto probabile di scontro violento" a Caracas, perché l'opposizione non intende cedere le sede del potere legislativo all'Assemblea Costituente eletta ieri, di cui non riconosce la legittimità. "Dobbiamo fare valere un fatto fondamentale, che è che questo Parlamento, eletto da oltre 14 milioni di venezuelani, è l'unica autorità eletta e legittima nel paese. Ci tocca difendere la legge e la Costituzione", ha detto Borges in un'intervista radiofonica. La coalizione di opposizione (Mud) controlla 112 seggi nel Parlamento, contro i 52 del chavismo, dalle elezioni politiche di dicembre del 2015, ma non possiede nessun potere reale da quando, nel gennaio del 2016, il Tribunale Supremo di Giustizia (Tsg) lo ha dichiarato fuori legge. Il decreto con il quale Nicolas Maduro ha convocato l'Assemblea Costituente prevede che questo organismo lavori nella sede del Parlamento.

19:04Tiro a volo: Europei,altro oro Italia,è skeet squadre donne

(ANSA) - BAKU, 31 LUG - Ancora un oro per l'Italia da Baku, dove sono in corso (in un impianto costato 150 milioni di euro e costruito in occasione dei Giochi Europei del 2015) gli Europei di tiro a volo. A conquistarlo sono state le azzurre dello Skeet, che hanno vinto la gara a squadre donne. La campionessa olimpica di Rio Diana Bacosi, Simona Scocchetti e Katiuscia Spada hanno tirato fuori gli artigli e nei quarti di finali hanno battuto più facilmente del previsto la RepubblicA Ceca, per 41-32, poi in semifinale hanno superato, per 42-38, le cipriote. In finale nuovo successo, questa volta a spese dell'Ucraina: 40-34, sei piattelli di scarto che la dicono lunga sulle qualità del Team Italia. Il bronzo è andato a Cipro. Oggi c'è stata anche la prima giornata di gara per gli uomini che domani, dopo altri 50 piattelli di qualificazione, disputeranno (solo i primi 6 della classifica) le finali della gara individuale. Nei Senior è in testa il russo Anton Asthakov con 74/75, segue il campione olimpico di Rio Gabriele Rossetti con 73.

19:03Fincantieri: vertice Gentiloni-Padoan-Calenda a P.Chigi

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Vertice a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, tra il premier Paolo Gentiloni e i ministri Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda in vista dell'incontro di domani dei ministri dell'Economia e dello Sviluppo col ministro della Economia francese Le Maire sulla vicenda Fincantieri-Stx. Alla riunione a Palazzo Chigi partecipa anche la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi.