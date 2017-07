Ultima ora

22:38Calcio: Vecino a Milano, domani visite con Inter

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Matias Vecino è arrivato in serata a Milano e domani svolgerà le visite mediche con l'Inter prima di firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Sarà il quarto acquisto dell'Inter che pagherà alla Fiorentina i 24 milioni di euro di clausola fissati dalla società viola.

22:37Olimpiadi: anche comitato Los Angeles annuncia accordo

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - L'accordo con il Cio secondo il quale l'Olimpiade del 2024 si svolgerà a Parigi e quella del 2028 a Los Angeles è stato confermato anche dal comitato organizzatore locale della metropoli californiana. Successivamente è arrivata un'ulteriore conferma, quella del presidente del consiglio cittadino Herb Wesson: "in giornata ci sarà un annuncio formale". Un comunicato del comitato di Los Angeles, dopo aver sottolineato che "fin dal momento della sua elezione il Presidente Trump ha appoggiato la candidatura e si è sentito coinvolto", riporta un commento del sindaco di LA Eric Garcetti. "è un giorno storico - dice - per Los Angeles, gli Usa per il movimento olimpico e paralimpico. Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per riportare i Giochi nella nostra città. L'accordo con il Cio ci fa sperare che da qui a 11 anni Los Angeles diventi la città più sana d'America e dove la pratica sportiva sia accessibile a tutti". Nella nota si specifica che il Cio fornirà un contributo per i Giochi di 1,8 miliardi di dollari.

22:09Olimpiadi: Cio, con accordo a Parigi 1,7 miliardi dollari

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il Cio ha fatto sapere in serata, dopo la discussione con il comitato organizzatore di Los Angeles, che "entro poche ore verrà indetta una conferenza stampa per annunciare la candidatura di Los Angeles ad ospitare i Giochi Olimpici 2028. E questo in linea con l'Agenda Olimpica 2020". In sostanza, l'accordo a tre sottoscritto dal comitato olimpico con Parigi e la metropoli americana prevede la corresponsione di 1,7 miliardi di dollari per l'organizzazione dei Giochi 2024 e altrettanti (più 500 milioni di 'bonus', per complessivi 2,2 miliardi di dollari) a Los Angeles. Un accordo, definito da più parti e con una sottile ironia "win win win" (hanno vinto tutti), che rende ancora più amaro l'epilogo olimpico del sogno di Roma 2024.

22:01Venezuela: Usa impongono sanzioni a Maduro

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - Gli Stati Uniti impongono sanzioni al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Le sanzioni a Maduro si vanno ad aggiungere alla già lunga lista degli esponenti del governo venezuelano finiti sotto nel mirino delle autorità americane. L'amministrazione Trump congela gli asset del presidente chavista che sono sotto la giurisdizione americana e vieta agli americani di fare affari con lui.

22:01Atletica: Rudisha rinuncia a Mondiali, è ‘re’ degli 800

(ANSA) - NAIROBI, 31 LUG - Il detentore del record del mondo degli 800 metri e campione olimpico David Rudisha non prenderà parte ai Mondiali di atletica di Londra, al via venerdì, a causa di un infortunio muscolare a un quadricipite della gamba destra. Lo ha annunciato lo stesso atleta kenyano sul proprio profilo Twitter spiegando che l'infortunio non gli consentirà di gareggiare. Rudisha, 28 anni, ha vinto due volte l'oro olimpico, a Londra, dove divenne l'unico uomo nella storia a correre sotto il muro dell'1'41" (1'40"91) e a Rio, e altre due ai Mondiali, nel 2011 a Daegu e nel 2015 a Pechino, mentre nel 2013 aveva dovuto rinunciare all'edizione di Mosca 2013 a causa di una ferita a un ginocchio. "Sono triste e deluso - ha spiegato oggi Rudisha - perché mi sono infortunato negli ultimi 200 metri del mio ultimo allenamento prima di partire per l'Inghilterra. Avrei voluto difendere i colori del mio paese ma ora devo pensare solo a guarire e al futuro della mia carriera: a Tokyo 2020 voglio esserci".

21:36Media, Trump rimuove Scaramucci

(ANSA) - WASHINGTON, 31 LUG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di rimuovere Anthony Scaramucci dal ruolo di direttore della comunicazione, riferisce il New York Times. Anche la Cnn riferisce, citando fonti della Casa Bianca, che Anthony Scaramucci è adesso fuori dal ruolo di direttore della comunicazione e che è attesa una comunicazione della Casa Bianca a riguardo. Secondo la ricostruzione del New York Times, Trump ha deciso di rimuovere Scaramucci solo 10 giorni soltanto dopo la sua nomina, su richiesta del nuovo chief of staff, John Kelly, che si è insediato oggi nella West Wing. Questo dopo che Scaramucci aveva detto nei giorni scorsi di rispondere direttamente al presidente. Non è chiaro al momento se Scaramucci rimarrà alla Casa Bianca con un altro ruolo.

21:28Contrada, perquisito per fatti 40 anni fa

(ANSA) - PALERMO, 31 LUG - "La notte in cui ho subito la perquisizione, ho pensato di morire. Io ho due figli, uno è molto malato di cuore, e l'altro è al momento in vacanza all'estero con la sua famiglia. Quando ho sentito bussare in piena notte al citofono e ho sentito gridare 'polizia', il cuore ha iniziato a battere all'impazzata. Ero convinto che fosse successo qualcosa o ad Antonio o a Guido". Lo racconta Bruno Contrada nel corso della conferenza stampa tenuta con esponenti del Partito Radicale, parlando della perquisizione subita, in piena notte, nei giorni scorsi, nell'ambito di una inchiesta della Dda di Reggio Calabria. "Li ho fatti salire a casa - racconta - e quando ho visto che si trattava di una perquisizione, mi sono sentito rinascere e ho ringraziato Dio che si trattava di questo". "Da tener presente che le perquisizioni non posso essere effettuate dopo le 20 e prima delle sette del mattino - conclude - Si tratta di fatti di 40 anni fa, quindi non mi pare che fosse una cosa urgente".