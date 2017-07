Ultima ora

01:04Trump, “un grande giorno alla Casa Bianca!”

(ANSA) - WASHINGTON, 1 AGO - "Un grande giorno alla Casa Bianca!". Lo ha twittato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump senza aggiungere altri commenti. La giornata alla Casa Bianca è cominciata con l'insediamento del nuovo chief of staff John Kelly al posto di Rience Priebus. E' proseguita con il presidente Donald Trump che ha insignito alcuni reduci con la Medaglia d'Onore ed è stata segnata dalla rimozione di Anthony Scaramucci dal ruolo di direttore della comunicazione.

22:52Beach Volley: Mondiali, Nicolai e Lupo ancora una vittoria

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Ancora una vittoria ai Mondiali di Vienna per la coppia del beach volley azzurro composta da Paolo Nicolai e Daniele Lupo, medaglia d'argento l'anno scorso all'Olimpiade di Rio. I due hanno sconfitto per 2-0 (21-15, 21-12) gli australiani Christopher McHungh e Damien Schumann, staccando quindi con un turno di anticipo il biglietto per il tabellone ad eliminazione diretta. Domani Nicolai-Lupo se la vedranno con la coppia della Russia, Stoyanovskiy-Yarzutkin. Ancora un Ko, invece, nel torneo femminile per Marta Menegatti e Rebecca Perry, che hanno perso per 2-1 (21-18, 22-24, 15-12) contro le olandesi Marleen Ramond van Iersel e Manon Nummerdor Flier.

22:50Calcio:Genoa,Galabinov scatenato, poker al Savona

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - Trascinati da un Galabinov in formato campionato i rossoblù di Ivan Juric hanno sconfitto 8-0 a domicilio il Savona di Tabbiani. Un Genoa con molti cambi rispetto a quello vincente di sabato scorso contro il Nantes di Ranieri ma non per questo meno brillante. Con Veloso in regia e Galabinov terminale offensivo il Grifone impegnato al Bacigalupo di Savona davanti ad oltre 1500 spettatori ha chiuso il primo tempo 4-0 grazie proprio alle doppiette dei due giocatori. Nella ripresa ancora Galabinov protagonista con altre due reti prima che nel finale di tempo Simeone e Morosini fissassero il finale a quota 8. Per il Genoa domani ancora un allenamento al Signorini prima di partire, mercoledì, per il secondo ritiro dopo quello austriaco che si terrà a Bardonecchia in previsione dell'esordio nel terzo turno di Tim Cup a ridosso di Ferragosto.

22:38Calcio: Vecino a Milano, domani visite con Inter

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Matias Vecino è arrivato in serata a Milano e domani svolgerà le visite mediche con l'Inter prima di firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Sarà il quarto acquisto dell'Inter che pagherà alla Fiorentina i 24 milioni di euro di clausola fissati dalla società viola.

22:37Olimpiadi: anche comitato Los Angeles annuncia accordo

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - L'accordo con il Cio secondo il quale l'Olimpiade del 2024 si svolgerà a Parigi e quella del 2028 a Los Angeles è stato confermato anche dal comitato organizzatore locale della metropoli californiana. Successivamente è arrivata un'ulteriore conferma, quella del presidente del consiglio cittadino Herb Wesson: "in giornata ci sarà un annuncio formale". Un comunicato del comitato di Los Angeles, dopo aver sottolineato che "fin dal momento della sua elezione il Presidente Trump ha appoggiato la candidatura e si è sentito coinvolto", riporta un commento del sindaco di LA Eric Garcetti. "è un giorno storico - dice - per Los Angeles, gli Usa per il movimento olimpico e paralimpico. Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per riportare i Giochi nella nostra città. L'accordo con il Cio ci fa sperare che da qui a 11 anni Los Angeles diventi la città più sana d'America e dove la pratica sportiva sia accessibile a tutti". Nella nota si specifica che il Cio fornirà un contributo per i Giochi di 1,8 miliardi di dollari.

22:09Olimpiadi: Cio, con accordo a Parigi 1,7 miliardi dollari

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il Cio ha fatto sapere in serata, dopo la discussione con il comitato organizzatore di Los Angeles, che "entro poche ore verrà indetta una conferenza stampa per annunciare la candidatura di Los Angeles ad ospitare i Giochi Olimpici 2028. E questo in linea con l'Agenda Olimpica 2020". In sostanza, l'accordo a tre sottoscritto dal comitato olimpico con Parigi e la metropoli americana prevede la corresponsione di 1,7 miliardi di dollari per l'organizzazione dei Giochi 2024 e altrettanti (più 500 milioni di 'bonus', per complessivi 2,2 miliardi di dollari) a Los Angeles. Un accordo, definito da più parti e con una sottile ironia "win win win" (hanno vinto tutti), che rende ancora più amaro l'epilogo olimpico del sogno di Roma 2024.

22:01Venezuela: Usa impongono sanzioni a Maduro

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - Gli Stati Uniti impongono sanzioni al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Le sanzioni a Maduro si vanno ad aggiungere alla già lunga lista degli esponenti del governo venezuelano finiti sotto nel mirino delle autorità americane. L'amministrazione Trump congela gli asset del presidente chavista che sono sotto la giurisdizione americana e vieta agli americani di fare affari con lui.