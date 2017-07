Pubblicato il 31 luglio 2017 da ansa

NEW YORK. – La lista dei colossi di Hollywood colpiti da cyberattacchi si allunga. L’ultima ‘vittima’ e’ HBO, alla quale i pirati informatici anche rubato informazioni sulla programmazione. Sarebbero gia’ finiti infatti online un episodio di ‘Ballers’ e uno di ‘Room 104′. Il timore e’ per il ‘Trono di Spade’, di cui sarebbe stato, secondo indiscrezioni, rubato il copione del prossimo episodio.

”Abbiamo sperimentato un cyber incidente”, afferma HBO in una nota, sottolineando di aver avviato indagini sull’accaduto in collaborazione con le autorità e altre società di sicurezza informatica esterne. In una comunicazione ai dipendenti, l’amministratore delegato di HBO Richard Pleper definisce l’intrusione ”preoccupante”, ma assicura che ”sforzi erculei” sono in corso per ”proteggere i nostri interessi. Come ogni sfida che ci si e’ presentata, non ho alcun dubbio che navigheremo anche questa con successo” aggiunge.

L’attacco hacker era stato preannunciato da una email anonima ad alcuni giornalisti: ”La maggiore fuga del cyber spazio sta accadendo ora. E’ HBO e Game of Thrones” si leggeva nella missiva. Proprio il ‘Trono di Spade’, uno dei fiori all’occhiello di HBO, e’ gia’ stato vittima in passato di attacchi hacker: nel 2015 i primi quattro episodi della quinta stagione sono finiti online per colpa di pirati informatici.

Nei mesi scorsi era stata Netflix a finire nel mirino degli hacker, che avevano rubato e messo online alcuni episodi della quinta stagione di ‘Orange is the New Black’ prima dell’esordio. Il maggiore cyberattacco della storia di Hollywood resta però quello subito da Sony nel 2014, durante il quale migliaia di email private dei manager dell’aziende finirono sul web. A Sony erano stati rubati 100 terabyte di dati, a fronte degli 1,5 sottratti a HBO.

(di Serena di Ronza/Ansa)