CARACAS – Il futuro del centrocampista venezuelano Tomás Rincón (29 anni) é ancora incerto. Il capitano della vinotinto continua ad allenarsi con regolaritá con la Juve, ma stando ai rumors dei diversi giornali sportivi venezuelani ed italiani potrebbe cambiare maglia in questa sessione di calciomercato.

L’ex giocatore del Deportivo Táchira é sul libretto della spesa di diversi scout di squadre italiane ed europee. Nel bel paese hanno chiesto notizie di Tomás: Atalanta, Bologna, Fiorentina, Lazio e Torino, mentre a livello continentale hanno inviato i suoi emissari club del calibro di Besiktas (Turchia), Valencia (Spagna) e Zenit (Russia).

Al momento, Rincón é un calciatore della Juventus e si sta preparando per affrontare prima l’amichevole con il Tottenham (in programma il 5 agosto a Wembley) e poi la Supercoppa italiana contro la Lazio (il 13 all’Olimpico).

La società piemontese sta cercando anche un difensore centrale di livello che sia in grado di sostituire Leonardo Bonucci, appena passato al Milan. Il nome più caldo è quello di Kostas Manolas, forte centrale greco in forza alla Roma. La Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino del colombiano Juan Cuadrado, giocatore che non viene più ritenuto intoccabile da Allegri dopo gli acquisti di Bernardeschi (via Fiorentina) e Douglas Costa (via Bayern Monaco).

Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno cercando un centrocampista di livello internazionale e hanno messo sul piatto un’offerta di settanta milioni di euro per Toni Kroos (27 anni), fortissimo calciatore tedesco in forza al Real Madrid. Si tratta di una proposta molto importante, ma il patron delle “merengues”, Florentino Perez, ne chiede dieci in più per cedere il giocatore. La Juve ha un budget molto alto per il mercato, dunque non avrebbe problemi ad alzare l’offerta. Potrebbe dunque essere Toni Kroos il colpo da novanta del club bianconero per rinforzare il reparto mediano, reparto che ha avuto numerosi problemi nella passata stagione.

(Fioravante De Simone)