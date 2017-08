Ultima ora

13:06Scherma: la Boldrini riceve i campioni di Lipsia 2017

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Siete il nostro orgoglio, è difficile anche immaginare l'emozione che si può provare in simili vittorie". Con queste parole la presidente della Camera Laura Boldrini ha ricevuto stamani gli azzurri che a Lipsia hanno concluso i Campionati del mondo in cima al medagliere. La Boldrini ha premiato la squadra azzurra con una medaglia di bronzo raffigurante la facciata del palazzo di Montecitorio. "Non è una provocazione", ha scherzato la presidente. A promuovere l'incontro era stata la parlamentare ed ex campionessa di scherma Valentina Vezzali, che ha sottolineato come "l'esperienza unita alla giovane età" sia una ricetta vincente per la scherma italiana. Uno sport in cui "non c'è alcuna percezione delle differenze" tra settore femminile e maschile e dove, anzi, "la qualità della donna" è costantemente in risalto, ha aggiunto Giorgio Scarso, presidente della Federscherma. A Montecitorio erano presenti anche due dei tre commissari tecnici della Nazionale: Giovanni Sirovich (sciabola) e Andrea Cipressa (fioretto).

13:01Fincantieri: nuovo vertice a P.Chigi Gentiloni-ministri

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Nuova riunione a Palazzo Chigi a poche ore dall'incontro, nel pomeriggio, tra i ministri Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda e il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire. Il vertice, a quanto si apprende, si è svolto stamattina presto per fare il punto sulla vicenda Fincantieri-Stx.

12:58Spara allo zio per vendicare padre boss tradito dalla madre

(ANSA) - NAPOLI, 1 AGO - Per vendicare l'onta che la madre aveva arrecato al clan guidato dal padre allacciando una relazione extraconiugale con un elemento di spicco di un gruppo camorristico avversario, i Gionta, tenta di uccidere lo zio materno ma, durante l'agguato, colpisce e ferisce un giovane che era in compagnia del vero obiettivo. Questo il movente di un tentato omicidio avvenuto lo scorso 27 gennaio a Torre Annunziata (Napoli). I carabinieri hanno arrestato il figlio del boss Francesco Gallo, detto "o' pisiello" (detenuto in regime di 41 bis), e un complice, con l'accusa di tentato omicidio e porto e detenzione illegale di armi. I due sono entrati in azione in via Cuparella, sparando diversi colpi d'arma da fuoco contro una Mercedes a bordo della quale c'era lo zio, di 31 anni, e un 19enne, Vittorio Nappi, rimasto gravemente ferito. Una vendetta trasversale per "punire" la madre colpevole di avere lasciato il padre, potente capoclan, e, soprattutto, di essersi legata sentimentalmente al "nemico".

12:53Venezuela: Gentiloni, impegnati contro il rischio dittatura

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Venezuela. Arresto dei leader opposizione inaccettabile. Italia impegnata contro rischio dittatura e guerra civile". Lo scrive su twitter il premier Paolo Gentiloni mentre sul sito del governo italiano viene pubblicata la dichiarazione del presidente del Consiglio rilasciata ieri in un'intervista in cui si afferma che l'Italia non riconoscerà "l'Assemblea costituente voluta da Maduro".

12:50Brexit: 19 candidature per ospitare Ema, 8 per Eba

(ANSA) - BRUXELLES, 1 AGO - Il Consiglio ha ricevuto 27 proposte relative a 23 città per ospitare dopo la Brexit l'Agenzia del farmaco (Ema) e l'Autorità bancaria europea (Eba), attualmente con base nel Regno Unito. In particolare, ci sono 19 offerte per l'Ema, tra cui quella di Milano, e 8 per l'Eba. La Commissione europea pubblicherà una valutazione delle offerte entro il 30 settembre, basandosi sui criteri sanciti dai 27 nel Consiglio europeo di giugno. La decisione finale sarà a novembre con un voto dei 27 a latere del Consiglio affari generali.

12:48Calcio: visite mediche ok per Vecino, ora firma con Inter

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Matias Vecino ha completato la prima parte delle visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano. Ora il centrocampista uruguaiano è atteso a Milano per l'idoneità sportiva e la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2021 a tre milioni a stagione. Il club nerazzurro pagherà alla Fiorentina la clausola rescissoria di 24 milioni, probabilmente in due rate.

12:46Migranti: 70 profughi dormono davanti Prefettura Gorizia

(ANSA) - GORIZIA, 1 AGO - Una settantina di migranti ha dormito questa notte di fronte alla prefettura di Gorizia. L'iniziativa, una protesta silenziosa, è l'effetto dell'ordinanza "anti-bivacchi" firmata la scorsa settimana dal sindaco di centrodestra Rodolfo Ziberna per arginare il fenomeno dei richiedenti asilo fuori convenzione che stazionano nei parchi cittadini. Con la "sanificazione" dell'area verde della Valletta del Corno, ieri mattina è diventata operativa la 'fase 2' del provvedimento. L'operazione ha effettivamente allontanato dal parco i migranti in attesa dell'incontro con la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ma agli stranieri - in prevalenza afghani e pakistani - non è rimasta altra soluzione che spostarsi in un'altra zona della città. Ieri i richiedenti asilo fuori convenzione si sono rifugiati sulle sponde del fiume Isonzo. In serata, non potendo rientrare al parco della Valletta del Corno si sono accampati di fronte alla Prefettura.