17:45Golf: F.Molinari e Paratore al WGC-Bridgestone Invitational

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Francesco Molinari e Renato Paratore sono nel qualificato field del WGC-Bridgestone Invitational (3-6 agosto), terzo dei 4 ornei stagionali del World Golf Championships, in programma sul South Course del Firestone CC, ad Akron nell'Ohio e che anticipa di una settimana il PGA Championship (10-13 agosto, Charlotte, North Carolina) l'ultimo major dell'anno. Avvenimento di grande caratura tecnica e ricco di agonismo per la presenza di 49 dei primi 50 del world ranking che sicuramente non si risparmieranno, magari Il campione uscente è lo statunitense Dustin Johnson, n.1 mondiale, che sembra sulla via della completa ripresa, Favorito è sicuramente Jordan Spieth, forse l'unico fra tutti i giocatori che potrebbe essere condizionato dal PGA Championship. Difficile però ipotizzare che possa esprimersi con il freno a mano tirato. Sotto osservazione Rory McIlroy, che all'Open Championship non ha brillato, ma è pur sempre giunto quarto e quindi probabilmente sul punto di riprendersi il ruolo che gli compete.

17:40Calcio: Malagò, impasse Leghe sta diventando surreale

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "L'impasse delle leghe di serie A e B? Se la situazione era preoccupante prima lo è ancora di più adesso. È una vicenda che noi seguiamo con sempre maggiore attenzione e che sta diventando surreale". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando della situazione di stallo che stanno vivendo le Leghe di serie A e B a causa delle mancate nomine alle cariche federali, con la massima serie già commissariata e quella cadetta a serio rischio di seguirla a breve: "Ho parlato stamattina con Tavecchio - ha osservato il capo dello sport italiano - la procedura è la stessa seguita per la lega serie A. Il mio auspicio è che entro il 2 settembre, data della partita dell'Italia contro la Spagna, si trovi una soluzione, perché l'ambiente deve essere tutto concentrato sulla parte sportiva "Fa impressione - il monito di Malagò - che il calcio professionistico non sia riuscito a eleggere due rappresentanti di lega all'interno del consiglio nell'arco di tutto questo periodo".

17:36Caldo: 50 gradi percepiti in Sardegna, 49 a Napoli

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - E' caldo record sull'Italia e la punta massima si registra in Sardegna: a Capo San Lorenzo la temperatura percepita alle 15 è di 50 gradi, come riporta il sito dell'Aeronautica militare. Termometro bollente anche a Napoli dove i gradi avvertiti sono 49, a Ferrara (48) e a Rimini (47). Su gran parte dell'Italia la sensazione di caldo è uguale o superiore a 40 gradi.In Sardegna sono sette le località in cui il caldo percepito è pari o va oltre i 40 gradi: tra le più note Alghero (42 gradi) e Olbia (40), ma le temperature più alte dopo Capo San Lorenzo,si registrano a Capo carbonara (45) e Capo Frasca (44). Si soffre anche sulle isole minori: a Pantelleria si percepiscono 45 gradi, a Capri 44, a Ustica 43. E si boccheggia anche nelle città d'arte e nelle metropoli: 44 i gradi avvertiti a Bologna , 43 a Firenze, 42 a Venezia, 41 a Roma e Palermo, 40 a Milano.

17:35Ferrovie: guasto elettrico in Abruzzo, adriatica bloccata

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 1 AGO - Circolazione interrotta sulla ferrovia adriatica, in entrambe le direzioni, dalle 15:40, a causa di un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni, avvenuto a Giulianova. Interessato il Frecciabianca 8889 Milano-Taranto, fermo in stazione con 350 persone a bordo. I tecnici di Rfi stanno intervenendo per risolvere il problema. Al momento non si conoscono le cause del guasto. Trenitalia fa sapere che non vi sono treni fermi in linea lungo l'adriatica. (ANSA).

17:34Controlli Polizia in stazioni: 137 arrestati, 1.154 indagati

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - La campagna per un'estate in sicurezza della Polizia ferroviaria ha portato a 131.736 controlli nelle maggiori stazioni italiane. Il bilancio, dal 15 luglio ad oggi della Polfer, è di 137 persone arrestate e 1.154 indagate. I servizi di vigilanza sono stati 23.602.

17:30Calcio: Ajeti dal Torino al Crotone

(ANSA) - TORINO, 1 AGO - Dopo una sola stagione è già finita l'esperienza di Arlind Ajeti al Torino. Il club granata annuncia infatti di avere ceduto il difensore, nazionale albanese acquistato la scorsa estate dal Frosinone, al Crotone. La formula scelta dai due club è quella del prestito, con opzione esercitabile dai calabresi.

17:23Senato: De Poli, 188 mln di risparmi, ecco il Bilancio

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Dall'inizio della legislatura, in soli 5 anni, il peso finanziario del Senato sulla finanza pubblica si riduce complessivamente di oltre 188 milioni di euro". Così in Aula al Senato il Questore Antonio De Poli (Udc). "Una cifra che si compone di due parti: la minore dotazione pari a 108 milioni - si tratta di un aspetto strutturale e non più una tantum del Bilancio del Senato - e altri 80 milioni di restituzioni allo Stato, ovvero risorse che sono state risparmiate e sono 'tornate indietro' nelle casse dell'erario per essere utilizzate per altri fini di pubblica utilità".