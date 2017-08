Ultima ora

21:59Superenalotto:vinti a Caorle 77,7 mln

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - SuperEnalotto rende milionaria Caorle (VE) con un 6 da 77,7 milioni di euro, registrato presso il punto vendita Sisal "Tabaccheria Filippi" situato in Viale Santa Margherita. La vincita è stata realizzata con una schedina da 4,50 euro. Quella di stasera è la seconda vincita con punti sei del 2017. E' il settimo premio più alto mai assegnato nella storia del SuperEnalotto. La sestina vincente è stata: 1, 8, 28, 54, 82, 90. - Jolly 5- SuperStar 25.Il sei mancava dal 25 febbraio 2017, quando è stata Mestrino (PD) ad aggiudicarsi 93,7 milioni di euro. Il jackpot ripartirà con un montepremi di 17,2 milioni di euro stimati per il concorso di giovedì 3 agosto 2017.(ANSA).

21:54Calcio: Genoa, Preziosi ‘cena di mercato con Juric’

(ANSA) - GENOVA, 1 AGO - "Ora è il momento di rimanere un po' in silenzio anche perché le parole dette a volte vengono usate con un significato diverso da quello che hanno. A parlare saranno i fatti e non credo che ci siamo inventati le trattative ma prima di tutto viene il bene del Genoa". Così Enrico Preziosi, oggi al Signorini di Pegli, ha commentato il rinvio a settembre della trattativa in corso con la SRI Group di Giulio Gallazzi per la cessione del club. "La trattativa c'è, ma serve qualcuno che mi dimostri di poter fare meglio di me. Quando lo farà io non vedo l'ora di fare quello che ho promesso - ha aggiunto Preziosi arrivato a Pegli a sorpresa - Di certo sono sereno e questa sera andrò a cena con Juric". "Abbiamo degli obiettivi sicuri e stiamo lavorando per questo. Di certo servono due pedine, forse tre. Si tratta di capire quello che è possibile fare. Abbiamo un piano A e un piano B e ci faremo trovare pronti". Preziosi ha confermato la possibile cessione di Munoz, il difensore argentino piace molto in Spagna.

21:46Calcio: amichevoli, Fiorentina-Eintracht Braunschweig 3-2

(ANSA) - FIRENZE, 1 AGO - La Fiorentina ha battuto 3-2 l'Eintracht Braunschweig nella prima delle due amichevoli in programma in Germania. Mattatore Federico Chiesa, autore di una doppietta in meno di due minuti all'inizio del primo tempo. La doppia rimonta della formazione tedesca, che milita nella Zweite Bundesliga, è stata realizzata da Hernandez prima del gol-partita segnato nel finale da uno dei nuovi acquisti viola, il giovane centrale serbo Milenkovic, a segno di testa su angolo di Hagi. Ancora a digiuno Kalinic schierato per la prima volta titolare, come pure Babacar che ha chiuso la gara con la fascia di capitano dopo le sostituzioni prima di Astori poi di Tomovic. Il prossimo test per la Fiorentina sarà domenica prossima contro il Wolfsburg dell'ex Mario Gomez. Ma nel clan viola c'è attesa anche sul fronte mercato: c'è ottimismo riguardo al giovane talento turco Emre Mor, anche se la trattativa con il Borussia Dortmund non è ancora conclusa.

20:54Calcio: amichevoli, Lazio-Kufstein 13-1

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Tripletta di Palombi, doppiette di Keita, Patric e Rossi, a segno sempre Ciro Immobile che chiude il match. Dopo il 3-1 ai danni del Bayer Leverkusen, la Lazio chiude con una goleada rifilata al Kufstein, squadra che milita nella terza divisione austriaca: 13-1 per quello che è l'ultimo test in terra austriaca prima di far rientro a Roma e proseguire la preparazione in vista della Supercoppa con la Juventus. Alla Kufstein Arena, biancocelesti con Leiva dall'inizio, coppia d'attacco formata da Palombi (tripletta) e Keita (doppietta) e subito in vantaggio con Patric al 5' del primo tempo. Per gli austriaci, gol del momentaneo 3-1 firmato da Bicer. L'ultima rete, al 90', è arrivata da Ciro Immobile, subentrato nella ripresa e in gol in tutte le sei sfide amichevoli finora disputate dagli uomini di Simone Inzaghi.

20:49Afghanistan: attacco a moschea sciita, 20 morti

(ANSA) - KABUL, 1 AGO - Almeno 20 persone sono morte e almeno altre 30 sono rimaste ferite in un attentato in una moschea sciita a Herat, nell'Afghanistan occidentale, dove un terrorista kamikaze che ha fatto saltare il suo corpetto esplosivo e un secondo ha iniziato a sparare sui fedeli all'interno del tempio. Lo riferiscono fonti ospedaliere. Isis e talebani considerano gli sciiti degli eretici e dei nemici.

20:46Calcio: Lazio, Immobile “con Juventus sarà battaglia”

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "I tifosi ci stanno dando il giusto entusiasmo, sappiamo di ritrovarlo anche all'Olimpico il 13 agosto. Ci aspetta una battaglia e vogliamo arrivarci al 100%". Ciro Immobile lancia così la sfida alla Juventus in vista della Supercoppa italiana da disputare contro i bianconeri il prossimo 13 agosto all'Olimpico. Le sue parole, a margine della sfida amichevole contro il Kufstein, gara vinta dai biancocelesti per 13-1 con l'ultima rete siglata al 90' proprio dall'attaccante partenopeo: "Sono contento per il gol - ha aggiunto Immobile a Lazio Style Radio - stiamo facendo una grande pre-season, tutti i giocatori stanno rispondendo in maniera perfetta. Siamo nella giusta direzione. Non ci aspettavamo questo caldo, ma stiamo rispondendo bene, siamo soddisfatti".

20:44Calcio: Vecino, arrivare all’Inter giorno speciale

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - 'Oggi è un giorno molto speciale, significa tanto arrivare in una squadra come l'Inter'. Con queste parole Matias Vecino si presenta all'Inter dopo aver svolto le visite mediche e aver firmato in sede il contratto quadriennale con i nerazzurri. 'È importante - continua il 25enne uruguaiano - se un allenatore ti vuole nella sua squadra: io metto in campo tutto ciò che ho, cercando di sacrificarmi per i compagni oltre alla qualità del singolo. Ho giocato sempre centrocampista centrale ma deciderà il mister. Ho parlato diverse volte con Borja Valero che è grande persona oltre che bravissimo giocatore. Il derby con Montella? È stato il mio primo allenatore in Italia, mi ha insegnato tante cose però io ho avuto qualche problema all'inizio ad adattarmi al calcio italiano. Non c'è nessun senso di rivalsa con lui, mi ha aiutato molto'. Vecino confida di aver ricevuto 'una telefonata da Recoba' e di ammirare molto Zanetti: 'Ha fatto la storia qui ed è sempre stato un esempio dentro e fuori dal campo'.