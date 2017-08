Ultima ora

00:09Maltempo:nubifragio in Valle d’Aosta, evacuate 52 persone

(ANSA) - AOSTA, 1 AGO - Un violento nubifragio che si è abbattuto sulla Valle d'Aosta nella serata di oggi ha causato diversi disagi in varie zone della regione. In particolare a Valtournenche, sotto l'abitato di Breuil Cervinia, l'improvviso riempimento degli affluenti del torrente Marmore ha creato una sacca d'acqua che defluisce molto lentamente. In via precauzionale sono state evacuate 52 persone che risiedono a valle. "La situazione è ora sotto controllo - ha spiegato il sindaco Deborah Camaschella - non sono previste altre piogge quindi dovremmo essere fuori pericolo". Tanta paura ma nessun danno a persone anche a Pollein, paese della cintura di Aosta, dove una colata detritica staccatasi dalla zona di Morion, sopra Pollein, è scesa riversandosi nel torrente Comboè che attraversa l'abitato. "Fortunatamente la colata è stata fermata dalla briglie contenitive (costruite dopo l'alluvione del 2000 ndr) - ha riferito il sindaco di Pollein, Angelo Filippini - domani provvederemo alla pulizia, la situazione è monitorata". Le precipitazioni sono ora cessate e "la situazione tende progressivamente alla normalità", riferisce la Centrale unica di soccorso. I vigili del fuoco sono ancora impegnati in interventi per allagamenti di scantinati e piani interrati e per la caduta di piante in vari comuni.(ANSA).

23:13Calcio: Audi Cup, Liverpool ne fa tre al Bayern

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Nuovo ko per il Bayern Monaco, che nelle amichevoli precampionato ha finora raccolto più delusioni, vedi le sconfitte con Milan e Inter, che soddisfazioni. Oggi, nella sua Allianz Arena, la squadra di Carlo Ancelotti ha subito un pesante 3-0 da parte del Liverpool di Juergen Klopp, che domani andrà a sfidare in finale l'Atletico Madrid. Sarà invece il Napoli a vedersela con i tedeschi, presumibilmente con il coltello tra i denti, nella partita per il terzo posto. Gli inglesi sono andati subito in vantaggio con Mane, al 7', poi al 34' ha raddoppiato l'ex giallorosso Salah, su assist dello stesso Mane. Sturridge ha messo a segno il tris al 38' della ripresa.

22:37Calcio: amichevoli, Eintracht Braunschweig-Fiorentina 2-3

(ANSA) - FIRENZE, 1 AGO - La Fiorentina ha battuto 3-2 l'Eintracht Braunschweig nella prima delle due amichevoli in programma in Germania. Mattatore dei viola è stato Federico Chiesa, autore di una doppietta in meno di due minuti all'inizio del primo tempo. La doppia rimonta della formazione tedesca neo retrocessa nella seconda serie è stata realizzata da Hernandez prima del gol-partita segnato nel finale da uno dei nuovi acquisti viola, il giovane centrale serbo Milenkovic, a segno di testa su angolo di Hagi. Ancora a digiuno Kalinic schierato per la prima volta titolare, come pure Babacar che ha chiuso la gara con la fascia di capitano dopo le sostituzioni prima di Astori poi di Tomovic. Il prossimo test per la Fiorentina sarà domenica prossima contro il Wolfsburg dell'ex Mario Gomez. Ma nel clan viola c'è attesa anche sul fronte mercato: c'è ottimismo riguardo al giovane talento turco Emre Mor, anche se la trattativa con il Borussia Dortmund non è ancora conclusa.

22:04Caldo: escursionista disidratata soccorsa nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 1 AGO - Brutta avventura per una escursionista livornese di 22 anni che, disidratata e sfinita dal caldo, è stata raggiunta a 1660 metri dal Soccorso Alpino e, rifocillata, è stata portata al Rifugio Capanno Tassoni, non lontano dal Colle dell'Acqua Marcia, sull'Appennino modenese. Partita con il compagno dal Passo del Lupo verso il Lago Scaffaiolo, i due sono rimasti senza scorte di acqua, iniziando a sentire la fatica per il clima, torrido anche a quote elevate. Dal crinale, sono scesi in cerca di una sorgente o un rifugio, ma il cammino si è rivelato più difficoltoso del previsto per lei, che non è riuscita a proseguire né a tornare indietro. Chiamati i soccorsi, i tecnici della stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino di Modena hanno poi raggiunto la zona in fuoristrada e a piedi. La ragazza è stata rifocillata con acqua e sali minerali, poi ha raggiunto a piedi il fuoristrada, con il quale la coppia è stata portata al Rifugio, dove lei è rimasta, dopo un controllo grazie all'ambulanza del 118 di Fanano. (ANSA).

21:59Superenalotto:vinti a Caorle 77,7 mln

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - SuperEnalotto rende milionaria Caorle (VE) con un 6 da 77,7 milioni di euro, registrato presso il punto vendita Sisal "Tabaccheria Filippi" situato in Viale Santa Margherita. La vincita è stata realizzata con una schedina da 4,50 euro. Quella di stasera è la seconda vincita con punti sei del 2017. E' il settimo premio più alto mai assegnato nella storia del SuperEnalotto. La sestina vincente è stata: 1, 8, 28, 54, 82, 90. - Jolly 5- SuperStar 25.Il sei mancava dal 25 febbraio 2017, quando è stata Mestrino (PD) ad aggiudicarsi 93,7 milioni di euro. Il jackpot ripartirà con un montepremi di 17,2 milioni di euro stimati per il concorso di giovedì 3 agosto 2017.(ANSA).

21:54Calcio: Genoa, Preziosi ‘cena di mercato con Juric’

(ANSA) - GENOVA, 1 AGO - "Ora è il momento di rimanere un po' in silenzio anche perché le parole dette a volte vengono usate con un significato diverso da quello che hanno. A parlare saranno i fatti e non credo che ci siamo inventati le trattative ma prima di tutto viene il bene del Genoa". Così Enrico Preziosi, oggi al Signorini di Pegli, ha commentato il rinvio a settembre della trattativa in corso con la SRI Group di Giulio Gallazzi per la cessione del club. "La trattativa c'è, ma serve qualcuno che mi dimostri di poter fare meglio di me. Quando lo farà io non vedo l'ora di fare quello che ho promesso - ha aggiunto Preziosi arrivato a Pegli a sorpresa - Di certo sono sereno e questa sera andrò a cena con Juric". "Abbiamo degli obiettivi sicuri e stiamo lavorando per questo. Di certo servono due pedine, forse tre. Si tratta di capire quello che è possibile fare. Abbiamo un piano A e un piano B e ci faremo trovare pronti". Preziosi ha confermato la possibile cessione di Munoz, il difensore argentino piace molto in Spagna.

21:46Calcio: amichevoli, Fiorentina-Eintracht Braunschweig 3-2

