Ultima ora

09:09Usa: Trump, Casa Bianca e’ una catapecchia

(ANSA) - NEW YORK, 2 AGO - Donald Trump ha confessato ai membri del suo club di golf di Bedminster che la ''Casa Bianca e' una catapecchia'' e per questo i fine settimana va via da Washington. Lo riporta Golf Magazine, senza specificare se si sia trattato o meno di una battuta. Le indiscrezioni di Golf Magazine espongono Trump a nuove critiche. La prima a scendere in campo e' Chelsea Clinton, la figlia di Bill e Hillary: ''Grazie a tutti gli uscieri, i maggiordomi, i giardinieri, gli idraulici, gli ingegneri della Casa Bianca per quello che fate tutti i giorni'', afferma Chelsea su Twitter.

09:05Venezuela: altri due magistrati rifugiati in ambasciata Cile

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 2 AGO - Altri due magistrati del Tribunale supremo di giustizia (Tsg) del Venezuela nominati dal Parlamento, in mano all'opposizione, si sono rifugiati nell'ambasciata cilena a Caracas e sono sotto la protezione delle autorità di Santiago. Lo ha reso noto su Twitter il ministro degli Esteri cileno, Heraldo Munoz, scrivendo che ci sono "due nuovi ospiti" nella residenza diplomatica a Caracas - Beatriz Ruiz e José Fernando Nunez - e precisando che se ne faranno richiesta otterranno l'asilo. Munoz aveva già informato lo scorso 29 luglio di un'altra magistrata dell'alta corte che si era rifugiata nell'ambasciata, Elenis del Valle Rodriguez. I tre giudici fanno parte di un gruppo di 33 magistrati scelti dal Parlamento in sostituzione dei membri del Tsg designati in modo irregolare dalla precedente maggioranza chavista. Tre di questi magistrati sono già stati arrestati dal Servizio di intelligence (Sebin), almeno uno si è esiliato all'estero e gli altri sono passati alla clandestinità.

09:02Unioni civili: altre 3 Stepchild a Bologna con legge Cirinnà

(ANSA) - BOLOGNA, 2 AGO - Il tribunale per i Minorenni di Bologna, presieduto da Giuseppe Spadaro - che è anche giudice relatore delle sentenze - ha riconosciuto l'adozione di altri tre bambini da parte di altrettante coppie omosessuali unite civilmente, applicando la legge Cirinnà in tema di Stepchild Adoption. I provvedimenti arrivano dopo i primi due in Italia, emessi a Bologna nelle scorse settimane. In tutti tre i casi i minori sono figli biologici di un componente della coppia unita civilmente e l'altro ne ha chiesto l'adozione, provando che il minore riconosce in entrambe le persone i suoi genitori e che la relazione di coppia si distingue per solidità affettiva, costanza nel tempo e comunanza di obiettivi, al punto da dover essere considerata - secondo quanto riconosciuto dai giudici - a tutti gli effetti una famiglia. Le sentenze sono state emesse con il parere favorevole espresso dal procuratore per i minorenni Silvia Marzocchi. Una decina di istanze simili sono sul tavolo del presidente del tribunale. (ANSA).

08:39Abusi su minorenni durante ‘riti religiosi’, 4 arresti

(ANSA) - CATANIA, 2 AGO - Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di atti di violenza sessuale commessi su minorenni all'interno di una congregazione religiosa, 'giustificando' gli abusi come azioni mistiche spirituali. E' quanto emerge dall'operazione '12 apostoli' della Polizia postale di Catania, coordinata dalla Procura distrettuale etnea, su una comunità di circa 5.000 adepti fondata da un sacerdote deceduto. Il gip ipotizza i reati di associazione per delinquere e violenza sessuale aggravata ai danni di minorenni.

08:20Abusi su minorenni durante ‘riti religiosi’, 4 arresti

(ANSA) - CATANIA, 2 AGO - Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di atti di violenza sessuale commessi su minorenni all'interno di una congregazione religiosa, 'giustificando' gli abusi come azioni mistiche spirituali. E' quanto emerge dall'operazione '12 apostoli' della Polizia postale di Catania, coordinata dalla Procura distrettuale etnea, su una comunità di circa 5.000 adepti fondata da un sacerdote deceduto. Il gip ipotizza i reati di associazione per delinquere e violenza sessuale aggravata ai danni di minorenni.

00:09Maltempo:nubifragio in Valle d’Aosta, evacuate 52 persone

(ANSA) - AOSTA, 1 AGO - Un violento nubifragio che si è abbattuto sulla Valle d'Aosta nella serata di oggi ha causato diversi disagi in varie zone della regione. In particolare a Valtournenche, sotto l'abitato di Breuil Cervinia, l'improvviso riempimento degli affluenti del torrente Marmore ha creato una sacca d'acqua che defluisce molto lentamente. In via precauzionale sono state evacuate 52 persone che risiedono a valle. "La situazione è ora sotto controllo - ha spiegato il sindaco Deborah Camaschella - non sono previste altre piogge quindi dovremmo essere fuori pericolo". Tanta paura ma nessun danno a persone anche a Pollein, paese della cintura di Aosta, dove una colata detritica staccatasi dalla zona di Morion, sopra Pollein, è scesa riversandosi nel torrente Comboè che attraversa l'abitato. "Fortunatamente la colata è stata fermata dalla briglie contenitive (costruite dopo l'alluvione del 2000 ndr) - ha riferito il sindaco di Pollein, Angelo Filippini - domani provvederemo alla pulizia, la situazione è monitorata". Le precipitazioni sono ora cessate e "la situazione tende progressivamente alla normalità", riferisce la Centrale unica di soccorso. I vigili del fuoco sono ancora impegnati in interventi per allagamenti di scantinati e piani interrati e per la caduta di piante in vari comuni.(ANSA).

23:13Calcio: Audi Cup, Liverpool ne fa tre al Bayern

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Nuovo ko per il Bayern Monaco, che nelle amichevoli precampionato ha finora raccolto più delusioni, vedi le sconfitte con Milan e Inter, che soddisfazioni. Oggi, nella sua Allianz Arena, la squadra di Carlo Ancelotti ha subito un pesante 3-0 da parte del Liverpool di Juergen Klopp, che domani andrà a sfidare in finale l'Atletico Madrid. Sarà invece il Napoli a vedersela con i tedeschi, presumibilmente con il coltello tra i denti, nella partita per il terzo posto. Gli inglesi sono andati subito in vantaggio con Mane, al 7', poi al 34' ha raddoppiato l'ex giallorosso Salah, su assist dello stesso Mane. Sturridge ha messo a segno il tris al 38' della ripresa.