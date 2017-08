Ultima ora

13:28C.destra: Salvini, chi sarà il leader? Chi prende più voti

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Sì, abbiamo un piano ben chiaro in testa: superamento della legge Fornero, cancellazione degli studi di settore, redditometri, spesometri, accertamenti, invii trimestrali di fatture". Lo afferma il segretario della Lega Nord Matteo Salvini a Radio 24 ospite di "Ma cos'è questa estate" rispondendo a chi gli chiede se sia pronto a candidarsi alla guida del centrodestra. Quanto al leader di Forza Italia, Salvini prosegue: "Berlusconi l'ha detto e io accetto la sua sfida: sarà leader chi prenderà un voto in più in cabina elettorale da parte degli italiani, quindi decideranno gli italiani se prende un voto in più nel centrodestra Salvini o Berlusconi".

13:24Terremoto: Mattarella, a breve via tutte le macerie

(ANSA) - AMATRICE (RIETI), 2 AGO - "A breve" le macerie delle aree terremotate verranno rimosse. Lo ha garantito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ai cronisti al termine della visita ad Amatrice. "Sono state rimosse le macerie pubbliche, perché è più facile e non è necessario il consenso dei privati - ha detto - ora, qui nel Lazio, si è fatto un grande affidamento con importanti fondi per togliere tutte le macerie e quindi in una prospettiva a breve questo si farà". Si tratta, ha concluso, "di un altro passo, ma poi occorre la ricostruzione che è il vero passo importante".

13:21Casaleggio, mio ruolo? Volontario che supporta Movimento

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Casaleggio Associati ha sviluppato questo servizio per il M5S e lo ha fatto gratuitamente, oggi lo ha donato al M5S e viene gestito dall'Associazione Rousseau. Il mio ruolo è sempre stato quello di supporto al M5S, non ho cariche elettive, ho sempre dato il mio supporto gratuitamente, non chiedo uno stipendio al M5S, sono uno dei tanti attivisti, volontari che hanno supportato il M5S in questi anni". Lo afferma Davide Casaleggio rispondendo, nel corso della conferenza alla Stampa Estera, a chi gli chiede quale sia il suo ruolo all'interno del M5S.

13:20Ciclismo: Claudia Cretti lascia l’ospedale di Benevento

(ANSA) - BENEVENTO, 2 AGO - Claudia Cretti, la ciclista bergamasca rimasta vittima di un grave incidente lo scorso 6 luglio nel Sannio, durante il Giro d'Italia femminile, ha lasciato la scorsa notte l'ospedale Rummo di Benevento, per trasferirsi in un centro specializzato di riabilitazione psicomotoria. Prima di lasciare l'ospedale, Valentino Villa, presidente della Valcar, la squadra professionistica per la quale corre Cretti, ha consegnato a Laura Bianchi, mamma di Claudia, la maglia della squadra. Ed è stata proprio la signora Bianchi a ringraziare pubblicamente le tante persone che sono state vicine a lei e alla figlia Claudia, a cominciare dai primari dell'ospedale cittadino che hanno operato e curato la ciclista, al personale paramedico, alla Polizia per il tempestivo soccorso dopo l'incidente, al sindaco Mastella, al vicario della Questura e ai tantissimi beneventani che "ci hanno fatto sentire a casa nostra". (ANSA).

13:14L.elettorale: Orlando,a settembre farò proposta,no a tedesco

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Alla ripresa di settembre avanzeremo una proposta sulla legge elettorale che possa avere l'adesione più larga in Parlamento: occorre un principio maggioritario legato al premio di governabilità". Lo annuncia Andrea Orlando (Pd), presentando l'associazione Dems. Alla domanda se una soluzione possa essere il sistema tedesco, risponde: "Il tedesco cambia pochissimo la situazione rispetto al sistema attuale". "Non sono un fan del maggioritario - spiega - ma penso che la attuale legge elettorale ci consegni un sistema ingovernabile. E allora io dico che il migliore metodo sarebbe un premio di coalizione, ma siamo pronti a discutere anche di altre soluzioni come un premio alla lista. Solo non ci si può rassegnare a rinunciare all'ambizione di portare il Paese alla terza Repubblica tornando alla prima. Una legge elettorale è tanto più urgente - sottolinea - perché vediamo il rischio di una crisi di sistema: possono bastare pochissimi mesi di vuoto di governo perché la situazione possa sfuggire dal controllo".

13:09Libia: Di Battista, ai francesi il petrolio, a noi barconi

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "I francesi si sono beccati il petrolio e noi i barconi ed oggi parlate di rispetto. In questi anni non è stato fatto nulla. La Francia ci sta distruggendo su tutti i punti di vista, i francesi controllano Telecom, ci fregano su Fincantieri e ci hanno superato sulla politica estera". Lo afferma Alessandro di Battista, deputato M5s nel corso del dibattito alla Camera sulla Libia annunciando il no dei 5 stelle sull'intervento italiano.

13:04Ddl concorrenza: ok con maggioranza risicata al Senato

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Il ddl concorrenza passa al Senato con una maggioranza di soli 146 voti contro 113 No. Appena due voti in più rispetto ai 144 che hanno consentito il via libera alla Manovra. Il risultato di oggi è stato più basso rispetto alle due precedenti fiducie chieste dal governo sui decreti Sud (154) e Banche venete (148). Nei corridoi di palazzo Madama si esprime preoccupazione in vista del voto che verrà richiesto a settembre sulla legge di Bilancio. Oggi i senatori presenti in Aula erano 263 mentre 259 i votanti. Il provvedimento è dunque passato con uno scarto di soli 33 voti.