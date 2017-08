Ultima ora

16:38Libia: avviata attività ricognizione nave Italia

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Lo Stato Maggiore della Difesa ha reso noto che la nave italiana Comandante Borsini, già impiegata nell'ambito del dispositivo dell'operazione "Mare Sicuro", è da "poco entrata nelle acque territoriali libiche, dopo aver ricevuto le necessarie autorizzazioni, facendo rotta verso il porto della città di Tripoli". Il mezzo navale italiano svolgerà "le necessarie attività di ricognizione" per definire le ultime modalità di coordinamento della successiva attività. A bordo della nave Comandante Borsini è infatti "imbarcato il nucleo di ricognizione, costituito da Ufficiali del Comando Operativo di Vertice Interforze e della Squadra Navale, che ha ricevuto il compito di condurre, congiuntamente con i rappresentanti della Marina e della Guardia Costiera libiche, le necessarie attività di ricognizione e di definire le ultime modalità di dettaglio per quanto attiene alle misure di coordinamento delle successive attività di supporto e di sostegno, che avverranno su richiesta della controparte".

16:33Migranti: gip Trapani ordina sequestro nave Iuventa

(ANSA) - PALERMO, 2 AGO - Investigatori del Servizio Centrale Operativo, della squadra mobile di Trapani e del Nucleo Speciale d'Intervento della guardia costiera hanno eseguito il sequestro preventivo della motonave "Iuventa", battente bandiera olandese ed operante per conto dell'organizzazione non governativa tedesca "Jugend rettet", disposto dal gip del tribunale di Trapani. Il sequestro è stato disposto dal gip di Trapani Emanuele Cersosimo su richiesta del pm Andrea Tarondo. Il provvedimento nasce da una inchiesta avviata ad ottobre del 2016 che ha consentito - dice la polizia di Stato - di raccogliere indizi sull'uso della motonave "Iuventa" per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Iuventa è stabilmente utilizzata per il soccorso di migranti in prossimità delle coste libiche e per il loro trasbordo su altre navi sempre in acque internazionali, e naviga abitualmente nel mare Libico, in prossimità delle acque territoriali del paese africano, dice la questura trapanese.

16:24In Kenya un’Accademia di cucina italiana per ragazzi poveri

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Dalla collaborazione tra la onlus Alice for Children e l'Istituto Carlo Porta di Milano nasce la prima Accademia di cucina italiana in Kenya. Alice Italian Food Academy, questo il nome del progetto, nasce come risposta alle nuove esigenze del mercato del lavoro in Kenya, sempre più orientato alla ristorazione e alla ricezione turistica. E' una formula studiata per offrire ai ragazzi delle baraccopoli di Nairobi nuove opportunità lavorative, grazie al supporto di esperti del settore. L'Istituto Carlo Porta si impegna infatti ad affiancare, a Nairobi, lo staff di Alice for Children nell'avvio della nuova scuola di cucina dedicata alle eccellenze italiane. Ogni anno, oltre 60 ragazzi potranno accedere al percorso didattico dell'Accademia, seguendo lezioni e workshop tenuti da chef italiani. Al termine della formazione, pratica e teorica, gli aspiranti cuochi e gestori di sala saranno pronti per un percorso di inserimento lavorativo nei migliori ristoranti del Kenya.

16:21Migranti: protesta in centro accoglienza Calabria

(ANSA) - JOPPOLO (VIBO VALENTIA), 2 AGO - Una quindicina di migranti di origine africana, ospiti delle strutture di accoglienza di Joppolo, hanno inscenato una protesta davanti ai cancelli di una dei centri in cui soggiornano. L'iniziativa é stata promossa per la mancata corresponsione, o i ritardi nell'erogazione, del cosiddetto "Pocket money", il rimborso destinato ai migranti per le spese quotidiane. Qualcuno mostrava un jeans liso senza la cintura, qualcun altro delle ciabatte rovinate. "Una bottiglia d'acqua - ha detto uno dei migranti - dobbiamo dividerla in cinque persone. Il cibo che ci viene fornito, inoltre, non va bene per le persone". (ANSA).

16:11Doping: Malagò, ‘Schwazer? Ho idea ma non posso dirla’

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Cosa penso degli ultimi sviluppi del caso Schwazer e della discussa analisi delle provette? Io sono un funzionario pubblico, il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano: ho la mia idea sull'argomento ma non posso e non devo andare oltre, non sarebbe giusto che esprima un'opinione. Questa è una competenza esclusiva della giustizia ordinaria e mi risulta che la Procura di Bolzano abbia già fatto molto". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo alle domande dei parlamentari alla sua audizione in commissione Antimafia.

16:10Libia: Camera e Senato approvano risoluzioni per missione

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - La Camera ha approvato la risoluzione sulla missione in Libia con 328 voti a favore. I voti contrari sono stati invece 113. Nella risoluzione approvata che ha come primo firmatario Fabrizio Cicchitto e che ha avuto parere favorevole del governo sono state recepite alcune parti della mozione a prima firma di Renato Brunetta e di Mdp, a prima firma Eleonora Cimbro. Il resto delle mozioni sono state respinte. Sì alla missione in Libia anche da Palazzo Madama. Il Senato ha approvato le due risoluzioni presentate, una dalla maggioranza - fatta propria dalla commissione (191 sì, 47 no nessun astenuto) - e una da FI (170 sì, 33 no e 37 astenuti) sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali per far fronte agli sbarchi di migranti.

16:09F1: emozione Kubica, ho fatto cosa che ritenevo impensabile

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Ho fatto una cosa che ritenevo impensabile. Ma gli ultimi test prima di questo hanno aumentato la fiducia in me stesso, e a partire da quei momenti ho sperato di avere questa chance, e di provare la vettura del 2017". Questo il commento di Robert Kubica dopo i test svolti questa matina sul circuito dell'Hungaroring a Budapest. "Aver avuto questa opportunità qui, subito dopo il Gp d'Ungheria - ha aggiunto il pilota polacco - è stato qualcosa di veramente speciale, e sono molto grato alla Renault di avermi dato questa possibilità e di farmi salire su una vettura di F1, qui ma anche a Valencia, a sei anni dall'ultima volta. Sono sicuro che all'inizio ci saranno tante cose a cui dovrò riadattarmi, ma poi, in maniera graduale, tenterò di andare il più veloce possibile. Ma non correrò rischi inutili perché voglio aiutare il team, facendo in modo che questa sia una giornata proficua anche per loro e non solo per me, perché ci sono delle cose che vanno regolate".